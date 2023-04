Ante un cine comprometido, controvertido y hondo, la Lady Harimaguada de Oro recayó en el díptico Viver Mal, del director portugués João Canijo. La pieza, inusual en el certamen por su formato, obtuvo el reconocimiento unánime de la 22º edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que la Lady Harimaguada de Plata fue para la película ruandesa The Bride de la directora Myriam U. Birara. La entrega de premios en el Edificio Miller volvió a ser un lugar de encuentro con un toque de cercanía y humor afable que reconoció la diversidad, el compromiso y la maestría de un cine que se aleja de los tópicos.

El jurado de la Sección Oficial de Largometrajes, compuesto por Fatou Jupiter, Ildijó Enyedi y Gerwin Tamsma, destacó de la Lady Harimaguada de Oro dotada con 20.000 euros: "Una complejidad a todos los niveles de realización cinematográfica que muestra a un cineasta experimentado pero ambicioso que recrea un cuadro caleidoscópico de angustia, reflexión, sufrimiento y deseo con efecto devastador y profundamente empático" que recordaba a las novelas naturalistas del siglo XIX.

João Canijo, cineasta de amplia trayectoria que destaca por filmes como Black Shoes y Blood of my blood, cuenta en dos piezas concebidas como una la historia de tres familias que conviven en un hotel de la costa norte de Portugal. Las relaciones filiales se entremezclan con las pasiones de los protagonistas en un diálogo intermitente entre la incertidumbre y la confusión en el marco de un tiempo convulso. Con este trabajo, el luso logra el galardón canario y abre una nueva senda en el certamen que ha explorado en los últimos tiempos las corrientes que se están dando tanto en el cine latinoamericano como asiático.

El año pasado el Festival de Las Palmas reconoció la producción africana gracias a la obra de Kivu Ruhorahoza, quien también consiguió la Lady Harimaguada de Plata por Father’s Day. En esta ocasión, su compatriota, la realizadora Myriam U. Birara, recibió el segundo accésit dotado de 10.000 euros por una preciosista composición, indicó el jurado, "en la que el trasfondo histórico del genocidio ruandés aparece sin aplastar la narración de la opresión de la protagonista femenina, retratada con honestidad y sin rubor".

El filme cuenta la vida de Eva, una joven que sueña con ser médica a pesar de la tradición que la condena a contraer un matrimonio no deseado. Entonces, su único apoyo será la prima de su marido. La plasmación de la dificultad por sobrevivir en un mundo hostil donde resuenan los ecos del genocidio de Ruanda le ha valido el reconocimiento a Birara, quien acudió presencialmente al acto y agradeció "de corazón" esta distinción, aún con las dificultades del viaje.

Cortometraje

La Mejor Interpretación fue a parar a las manos de Martín Shanly por Arturo, entrega argentina que con un toque ácido e irónico hace "un bello retrato de millenials confusos que no pueden escapar a los acontecimientos dolorosos que son parte de esta generación". El actor y director recogió la Lady Harimaguada, que valoró la experiencia en Gran Canaria como una ocasión para conocer "gente muy increíble". Por último, la Sección Oficial de Largometrajes hizo una mención especial a otra producción argentina, Adentro mío estoy bailando, dada "la audaz honestidad y la investigación a través de la herencia cultural y la crítica humorística, pero no por ello menos verdadera, del actual apoyo al cine documental que pone en peligro su propio significado", de Leandro Koch y Paloma Schachmann.

El apartado de Cortometrajes de la Sección Oficial, cuyo jurado era Per Fikse, Doris Bauer y Cristina Aparicio premiaron a la obra Zarzal, de Sebastián Valencia Muñoz, donde un padre y un hijo pasan el domingo en la ciudad que conmovió a los presentes, "una cuestión de vida o muerte rodada en bellos saturados primeros planos". Asimismo, decidieron entregar la mención especial al corto Azul / Blue has no dimensions, de la portuguesa Ágata de Pinho, que abordó un viaje de autodescubrimiento acercándose a los 28 años.

