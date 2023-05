«En la comunicación solo el 7% consiste en palabras»

¿A qué perfil va dirigido su próximo taller de comunicación y presentación ante las cámaras?

Está dirigido a toda persona que necesite hablar ante un público, ya sea de manera presencial, como presentaciones en empresas o a clientes, ruedas de prensa, foros, congresos, promociones, dirigir equipos, dar clases; o ya sea a través de una cámara porque necesitan subir contenido a sus redes, por ejemplo, para promocionar su servicio, empresa o hacer una presentación vía Zoom. Como ejemplo diré que en un solo curso tuve a un profesor de teología del Vaticano, a una fiscal general de seguridad vial, a un directivo de cuentas de una empresa multinacional, a una abogada y a una ecologista, entre otros perfiles.

Estamos ante una sociedad que ha hecho de la imagen su herramienta de trabajo, pero ¿sabemos hacerlo bien?

Tenemos el móvil tan a mano, nunca mejor dicho, que el que más o el que menos, alguna vez se ha grabado, aunque sea para enviar una felicitación por WhatsApp. Y en estos casos, cuando se trata del terreno personal, no sé si es tan importante hacerlo bien. Otra cosa es cuando tus grabaciones se profesionalizan, cuando tu contenido tiene que ver directamente con tu trabajo o forma parte de él. Creo que no somos conscientes de la importancia de una buena comunicación, una buena presentación (de tu producto, servicio, o una clase, etc.). Es clave para que tu audiencia te escuche hasta el final o pase a otro vídeo. Además, en cualquier presentación (presencial o no), tienes menos de ocho segundos para captar la atención de tus oyentes, o sacarán el móvil. Hay que saber que hay unas reglas básicas, y luego hay que entrenar si quieres que tus grabaciones sean efectivas, atractivas y produzcan interés y un movimiento o acción en el otro. No podemos grabarnos de cualquier manera o decir cualquier cosa. Todo se ensaya y se prepara. Y eso lleva tiempo.

¿Cuanto tiene de importancia a la hora de transmitir un mensaje la manera en la que lo presentemos?

Cómo transmites tu mensaje, tu tono de voz, tu mirada, tus gestos, tu corporalidad, la energía que transmites, van a decirle a tu interlocutor si eres de fiar o no, si eres creíble o no. Y de ahí que me interese seguir escuchándote o no. Piensa que de la comunicación sólo el 7% consiste en palabras, el 93% restante es todo lo demás. Más vale que seas consciente de todo lo que estás contando sin hablar. O perderás a tu audiencia.

¿Cómo se inicia usted en este mundo del coaching y la formación?

Fue de casualidad. Mi actual socio me contactó desde una empresa nacional de formación en comunicación porque les habían hablado de mí como actriz, bailarina, profesora de movimiento, etc. Y me propusieron empezar a intervenir en pequeñas sesiones para llevar a escena toda la teoría que estaban dando sobre comunicación. Llevo dando clases desde que tengo 13 años, cuando sustituía a mi profe de danza. Conozco el cuerpo, bailo desde los 4 años, y desde entonces, piso escenarios. Me resultó muy fácil detectar qué le estaba pasando al participante, quera un directivo de una empresa multinacional, y qué necesitaba hacer para desbloquearle y activar la energía necesaria para que fuera creíble lo que estaba contando. A partir de ahí, no he parado de entrenar en sesiones individuales o grupales, y me llaman para hacer formaciones. ¡Y lo disfruto muchísimo! Además, nos reímos mucho, porque este proceso que llevo a cabo bajo mi propio sistema, te libera, te desbloquea, te relaja, y te hace conocerte un poco mejor, de una manera muy divertida.

¿Puede combinar esta faceta con la de la interpretación, que es su actividad prioritaria?

Doy gracias infinitas porque efectivamente, sí que puedo compaginarlo todo. Puedo bloquear fechas con antelación, de manera que los trabajos no se solapen. Eso sí, vivo prácticamente en un avión, pero, a estas alturas, ya le he cogido el truquillo.

En ese sentido, ¿qué proyectos tiene entre manos?

En estos momentos imparto un taller de comunicación el 20 de mayo, que durará todo un día en una finca espectacular, Finca Las Orillas, en el sur de Gran Canaria, entre palmeras, con piscina climatizada, y un jardín enorme. Estaremos trabajando en interior y en exterior. La comida está incluida.

¿Y qué se van a encontrar?

El taller es 100% práctico, de manera que haremos presentaciones y estaremos grabando vídeos que iremos visionando para ir corrigiendo y mejorando in situ. Es un trabajo físico también, vamos a movernos mucho, para conocer y traer a la conciencia todo lo que el cuerpo está contando y todo lo que transmitimos sin darnos cuenta. También habrá una parte teórica donde veremos cómo ha de ser mi contenido. Trabajaré y afinaré con cada uno de los participantes atendiendo a sus necesidades. Al final del día serán capaces de hacer los ajustes necesarios para que su mensaje llegue como desean que llegue. Y al finalizar el taller, tendremos una sesión online individual para hacer un seguimiento. El entorno es paradisíaco, y la experiencia será inolvidable. Por cierto, ¡no se olviden del bañador!