La cantante y actriz Tina Turner ha muerto este miércoles a los 83 años de edad. La compositora estadounidense ha fallecido después de una larga enfermedad en su casa de Küsnacht. "Con ella, el mundo pierde a una leyenda de la música y un modelo a seguir", ha afirmado en un comunicado el portavoz de la artista.

Turner, a menudo llamada la "Reina del Rock 'n' Roll", fue una de las artistas discográficas más importantes de todos los tiempos, conocida por éxitos como "What's Love Got to Do with It" y "(Simply) The Best".

Se bajó de los escenarios hace una década para disfrutar de un definitivo y merecido descanso, aunque mantuvo su indiscutida corona en el rock. Tina Turner es una leyenda de la música que durante medio siglo deslumbró desde el escenario con una energía arrolladora.

Nacida Anna Mae Bullock (Nutbush, Tennesse, 26 de noviembre de 1939) se convirtió en Tina Turner por obra y gracia de Ike Turner, a quien conoció en 1956. Se casaron en 1960 y después de años de malos tratos, Tina le abandonó en 1976.

Ganadora de doce premios Grammy y con más de 200 millones de discos vendidos, los mayores éxitos de su carrera llegaron en los años 80, cuando se convirtió en la gran estrella femenina del rock.