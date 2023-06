Blas Cantó: "Mostrar nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes"

El disco se titula "El Príncipe". ¿Por qué escoge ese nombre?

Surge de una conversación que tengo con mi maquillador y con el fotógrafo. Estábamos hablando de lo que la gente esperaba de mí y de lo que yo era en realidad o lo que yo estaba siendo en ese momento. Se mezclaron los mundos de lo que siempre hice y lo que quería hacer en este momento. Al final te das cuenta que hay príncipes de todos los colores. Yo precisamente el príncipe azul no soy. Ese era el mensaje. Yo no quiero ser un príncipe, pero, en caso de serlo para ti, quiero que sepas que no soy un príncipe azul.

¿En algún momento ha creído que no era lo que la gente esperaba?

Somos diferentes en las diferentes etapas de nuestra vida. Eso está clarísimo. Lo más importante es ser honesto con lo que escribes, lo que transmites y lo que te dices a ti mismo. Hay una canción que dice: ¿Quién te ha dicho que yo soy perfecto? Que parezco como salido de un cuento, que no sangro rojo cuando me disparan. Lo que tengo azul, lo tengo en la mirada. Sé que no soy lo que te esperabas. Yo no elegí lo que de mí todos pensaban. Esa es la canción "El Príncipe". Ser un príncipe a mí no me interesa.

¿Cuánto de Blas Cantó hay en el disco?

Todo, absolutamente todo. Todo y más. Todo de lo que siempre he sido y nunca he mostrado. Soy amante de la música latina, de la música mexicana, me encantan los boleros y las rancheras. ¿Cómo lo hago para que en un álbum pop esté presente, pero que no suene clásico? He trabajado con buenos productores como Los Kamikazes. En Ibiza también tuvimos unas sesiones tremendas, en las que pudimos agarrar ese sonido, pero actualizarlo al 2023. Es algo que me ha gustado mucho, es un ejercicio muy bonito. Es un álbum que rinde homenaje al pop.

Comenta que es un disco más positivo. ¿Cómo lo definiría?

Es el color. Cuando las canciones viajan del corazón a los pies, son emocionantes, pero las puedes bailar. Es un disco que da buen rollo. Al final, cuento cosas porque me gusta contar cosas. No me sentiría bien si mis canciones no hablaran de absolutamente nada.

Un buen rollo más que necesario después de todo lo vivido...

Sí, es un momento que necesitábamos. Yo lo necesitaba y, por eso, lo he escrito. Las canciones me han ayudado a salir de los momentos difíciles.

Hace cinco años publicaba el primer disco, ¿por qué decidió tomarse este parón?

No creo que fuera una decisión categórica. Ha sido el trabajo, dos veces Eurovisión, ha habido una pandemia de por medio. Han sido cinco años que han pasado rápido, pero lento al mismo tiempo porque, cuando uno quiere sacar música y ya la tiene escrita, se le hace eterno y quiere compartirlo. Ha llegado el momento que tenía que llegar.

Ha comentado su paso por Eurovisión, ¿qué recuerda de aquella experiencia?

Fue una experiencia alucinante. No he visto cosa igual en mi vida. Es un festival muy bonito.

Aunque vino en un momento complicado...

Pasó en el momento más difícil de mi vida. Compaginar eso fue difícil. Emocionalmente fue lo más difícil. Me rodeé de los mejores y fue una experiencia inolvidable. Me llevé a mis amigos, me llevé a mi familia y pude vivirlo, aunque no de la manera que se vive todos los años porque no podíamos relacionarnos entre nosotros, íbamos con mascarilla, mucha prudencia y restricciones... Pero me gustó mucho.

¿Cambiaría algo de aquella experiencia?

Cambiaría la pandemia. Hay cosas que no se pueden cambiar. Cambiaría muchas cosas. Pero, sobre todo, cosas personales, pero esas cosas, precisamente, no se pueden cambiar. Ni en el momento que sucedieron yo podía hacer nada. Lo viví como pude. Sentí a un país conmigo todo el tiempo. Me sentí muy acompañado y querido por todo el país y por todos los artistas. Me escribió Alejandro Sanz, Raphael, Vanesa Martín... Me escribió mucha gente que quiero y admiro. Estaban conmigo.

¿En algún momento se planteó dejar la música?

Me duró dos días. En un momento en el que tengo una conversación con mi cuñada, yo quería ser celador como era ella. Me hablaba de la vulnerabilidad en los viejitos, de cómo se sentían, de que los acompañaba, les daba ánimos... Me gustó mucho. Pero no por dejar la música en sí, sino por el sentimiento de qué puedo hacer para que le dé sentido a mi vida. Nunca he trabajado en otra cosa. No he tenido la oportunidad de entrar en la universidad. Yo hice la selectividad y ahí terminaron mis estudios. La saqué con buena nota. Saqué un 7 sobre 10. Nunca pude hacer otra cosa. No he trabajado en nada más.

¿Qué te hubiese gustado hacer?

Ahora me hubiera gustado hacer muchas cosas. El mundo de la decoración me apasiona. Me gusta el audiovisual. Cuando eres artista, lo harías pero a lo mejor desde detrás. He estudiado producción. Hice un grado superior hace muchos años de cine, radio y televisión. Me gusta la cocina. Hay muchas cosas que me gustan.

Toda su vida ha estado ligada a la música. Estuvo en VeoVeo, en Eurojunior, los Auryn... ¿Cómo lleva el tema de las etiquetas?

Son momentos de tu vida. Seré siempre eso. Depende de la persona que venga a saludarme dirá que me conoce por una cosa o por otra. Hay gente que no sabe que he estado en Eurojunior, hay gente que no sabe que he formado parte de Auryn y hay gente, incluso, que no sabe que he ido a Eurovisión o a 'Tu cara me suena'. Pero la gente que lo sabe, ellos siempre te van a recordar como el de 'Tu cara me suena' o el de los Auryn. Hay gente que, a raíz de 'Tu cara me suena', ya me llama Blas. Te saludan como si te conocieran de toda la vida porque pasas mucho tiempo en su casa. Te escuchan, te ven en la tele o alguien de la familia escucha tu música. Es muy bonito cuando vienen y sienten la confianza de darte un abrazo y preguntarte cómo estás.

Ha estado rodeado de fama desde bien pequeño, ¿cómo lo ha vivido?

No he conocido otra cosa. No diría que soy famoso, diría que en algunos sitios soy popular o me conocen. Simplemente en algunos sitios te conocen. Cuando no te viene de golpe, como es mi caso, simplemente me vino poco a poco. Forma parte de tu vida y no le das más importancia.

Alejandro Sanz publicaba hace unos días en sus redes sociales que no estaba atravesando un buen momento. ¿Es importante que voces como las vuestras visibilicen la salud mental?

Lo hemos dicho hasta la saciedad. Doña Letizia también lo dijo hace poco. Mostrar nuestra vulnerabilidad nos hace más fuertes. Nos hace que no haya nada que temer ni que perder porque al final cuando lo compartes es cuando estás dando el primer paso hacia la cura. Creo que es importante compartirlo. La prevención sobre el suicidio es muy importante. Es importante un plan de prevención, que no lo hay, cuando es la principal causa no natural de muerte en España y triplica la de los accidentes de tráfico. El gobierno no debería quedarse a la cola. Es una pena. Estamos en cabeza en muchos aspectos y este es uno de los más importantes y no estamos trabajando en ello. Es importante que sigamos luchando para que eso suceda en algún momento y nos hagan caso.

En el mundo de la música, ¿cree que es importante este tipo de ayuda?

Los cantantes y todos los seres humanos deberíamos darle más importancia a la salud mental. Creo que cada vez hay menos prejuicios. Antes cuando decían que debías ir al psicólogo, te trataban como loco. Ahora creo que si alguien te lo dice es un piropazo. Yo ahora quiero que siempre me digan "oye te has planteado ir al psicólogo". Una vez puse un tweet en el que decía que deberíamos ir al psicólogo sea el momento de tu vida que sea, sientas que estás bien o estás mal. Daba igual el momento en el que leyeses el tweet porque siempre lo necesitarás. Hubo mucha gente a favor y mucha en contra porque me decían quién era yo para decir eso a la gente o decir qué tienen que hacer. Decían que era muy caro, hablaban del dinero... Por eso mismo también creo que el gobierno debería intervenir.

¿A nivel anímico, en qué momento se encuentra?

Bien, estoy muy bien. Estoy muy contento y muy feliz. Estoy en un momento de mi vida muy rebelde. Las revoluciones nos ayudan a dar paso a la normalidad. Siempre tiene que haber una revolución y esta es mi revolución.

¿Esa rebeldía rompe con la timidez de sus primeros años?

Siempre he sido tímido al inicio, pero me dura poco la timidez. Tal vez, cuando he tenido una cámara de televisión, no he tenido tiempo porque los minutos en tele son muy rápidos. A lo mejor tienes uno o dos minutos en tele y no te da tiempo a enseñar cómo eres. Con el tiempo, me he dado cuenta que tengo que aprovechar ese minuto para decir este soy yo. No soy el chico serio o el chico tímido, yo soy otra cosa. Eso se aprende con el tiempo.

Vuelve a los escenarios dentro de poco, ¿hay ganas?

Sí. Vamos a estar girando por todo el país. Hay muchas fechas ya confirmadas. He estado hablando estas semanas de visitar Latinoamérica y Europa. Es un momento muy bonito para el pop. Creo que este álbum es pop y quiero enseñarlo, que la gente lo conozca y rendirle un homenaje al pop.