El Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ya tiene listo el cartel de artistas que un año más harán las delicias de los amantes del soul, que volverán a disfrutar de tres días llenos de música inolvidable en un entorno idílico. El festival cambia de fechas, se traslada al fin de semana que va del 14 al 16 de julio, y volverá a celebrarse a pie de playa en San Agustín, en el sur de Gran Canaria, convirtiendo la arena dorada en un escenario que ya reconoce como propios los ritmos del soul.

El festival contará con una alineación de artistas de renombre, muchos de los cuales también participarán una semana después en el Porretta Festival de Italia, entre los que cabe destacar a Bobby Rush, una leyenda del género que ya estuvo en la edición de 2016 y que ahora regresa con dos Premios Grammy bajo el brazo; o Charlie Wood, otro mítico representante del soul y de la tradición del mejor blues. Un año más, el festival se hace gracias a la aportación del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de su Concejalía de Cultura.

Una de las notas destacadas de este año es la incorporación de una nueva banda residente, The Bo-Keys, una formación con dos décadas de vida que ha mantenido vivo el espíritu de la música clásica de Memphis al tiempo que ha escrito un nuevo capítulo vital para el sonido y el estilo. Liderado por el productor y bajista Scott Bomar, el grupo incluye, como miembro fundador, junto a Bomar, al trompetista Marc Franklin (Gregg Allman Band, Bobby Blue Bland), al teclista original de Hi Records, Archie Hubbie Turner (Al Green), al saxofonista Kirk Smothers (Ike Turner), al guitarrista Joe Restivo (The City Champs) y al batería David Mason.

Bobby Rush mantiene más viva que nunca una carrera musical de más de seis décadas. Estamos ante una leyenda viviente del blues y el soul. Conocido por su estilo inconfundible y su voz apasionada, tiene dos Premios Grammy (2017 y 2021), es miembro del Salón de la Fama del Blues, ha ganado 12 veces el Blues Music Award, artista del año de B.B. King, actor ocasional (hace un cameo en Dolemite Is My Name de Eddie Murphy)… Ha forjado su carrera en el circuito del chitlin' todas las noches con sus sudorosas y desenfrenadas fiestas, pero ahora ha irrumpido con fuerza gracias a su espectacular álbum Porcupine Meat, que le valió el Grammy y le ha abierto las puertas de largas giras por todo el mundo como cabeza de cartel.

Charlie Wood es un pianista y vocalista de enorme talento, que fusiona el soul, el jazz y el R&B en su música. Su voz cautivadora y su habilidad para improvisar en el piano le han valido el reconocimiento de la crítica y el respeto de sus compañeros de profesión. Nacido y criado en Memphis (Tennessee), Wood se inició en la música de blues y R&B de su ciudad natal. A los diecisiete años se marchó a Nueva Orleans, donde pasó varios años empapándose de las exóticas tradiciones pianísticas y el exuberante estilo de vida de la Big Easy. Con poco más de 20 años, Charlie fue teclista del legendario guitarrista de blues Albert King, con quien recorrió Estados Unidos y Europa.

Cuando era adolescente a principios de los 90 y crecía en los fangosos campos de papas de Idaho, John Németh se sentía atraído por los duros sonidos del hip hop y las bandas de rock de la época, hasta que un amigo, Tom Moore, le presentó el clásico de Junior Wells y Buddy Guy "Hoodoo Man Blues". Juntos formaron Fat John & the 3 Slims, que sigue considerándose una banda legendaria en la región de Boise. John tocaba la armónica y cantaba en grupos locales, a menudo como telonero de giras nacionales de blues, y rápidamente captó el interés de músicos de blues. En 2013 John se trasladó a Memphis, Tennessee, donde se asoció con el productor Scott Bomar y su banda de Memphis Soul clásico, los Bo-Keys, para crear un álbum de clásicos del soul revisitados, "Memphis Grease" (2014 Blue Corn). John ganó el BMA de 2104 al Mejor Artista Masculino de Soul Blues.

Cantante y compositora talentosa, Robin McKelle ha ganado reconocimiento por su voz única. De la música country al rhythm and blues, ha hecho toda una carrera explorando la rica inmensidad de la música americana. Con Impressions of Ella, su último disco, homenajea a la primera dama de la canción norteamericana, Ella Fitzgerald, con un álbum que marca una inevitable mayoría de edad para la carrera de McKelle en el jazz, ya que los años de su duro trabajo y formación finalmente maduran y dan sus frutos.

The Blues Paddlers aka Samuel y Davis son Jan Samuel Harris y Cedric Davis Brownlee, dúo que lleva cantando y bailando desde los 12 años. Ambos crecieron en Memphis, Tennessee, rodeados de música Blues y R&B y hogar de artistas tan increíbles como Isaac Hayes, Aretha Franklin, David Porter y The Bar-Kays, por nombrar algunos. Ellos también forman parte de esta cultura.

Dan Dombrowe trabaja como DJ internacional desde 1988 y su evento Baltic Soul Weekender fue nominado como mejor festival de Alemania en los Live Entertainment Awards 2011 y 2019. Como DJ ya ha presentado sus exclusivos singles de soul en algunos de los clubes de soul & jazz más famosos del mundo. Su colección de discos es reconocida internacionalmente y contiene algunos de los discos más raros del mundo.

Músico, presentador, periodista y figura comprometida con todo tipo de expresiones culturales, Sergio Miró comparte su lado más melómano a través de su faceta como DJ. Licenciado en Interpretación de la música popular por la Thames Valley University (Londres), Sergio ha estado vinculado a formaciones canarias como Los Pulpos (más tarde conocidos como Limbo), Birkins, The Good Company, Aburrido Cósmico o Los Coquillos, amén de colaborador, productor y/o músico de sesión en numerosos discos del panorama regional y nacional. Junto con Alby Ramírez conforma El Quebradero, dúo responsable en los últimos años de la producción de discos de artistas como Miguel Cedrés, Paula Espinosa, Sánches, o Ginés Cedrés.