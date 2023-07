Tommy Castro y la banda que le acompaña, los fieros The Painkillers, recala en el Teatro Juan Ramón Jiménez, en Telde, hoy, a las 20.30 horas, en el único concierto que el músico ofrece en Canarias en una gira por la Peninsula, Portugal e Italia. En esta entrevista, via mail, Tommy Castro habla del blues que lo mantiene en la carretera y de la banda que le sigue el paso.

Es su primer concierto en Gran Canaria y una de las fechas de su segunda gira por España tras el éxito del pasado año, que incluye otras citas en Portugal e Italia. ¿Cómo será el concierto y qué se va a encontrar el público?

Será el mejor espectáculo que podamos hacer, porque estamos muy emocionados de venir a Gran Canaria por primera vez. Es una gran experiencia estar de nuevo en España, conocer a gente maravillosa y a nuestro excelente público de blues de aquí.

¿Qué me puede decir de The Painkillers, la banda que le acompaña en esta gira?

En primer lugar Randy McDonald, mi bajista desde hace más de 30 años. Está enraizado en el blues tradicional y la música soul clásica. También es el road manager de la banda y me ayuda mucho en el negocio. Mike Emerson, uno de los teclistas más solicitados de la zona de la bahía, al que convencí para que se uniera a la banda hace diez años. Es un maestro de todos los estilos de rhythm and blues y se inspira en bandas como Grateful Dead y Little Feet. Bowen Brown, que tocó muchos años con John Lee Hooker, tiene un estilo único de tocar la batería y también pasó muchos años tocando en bandas de swing. Los llamamos The Painkillers, porque la música alivia cualquier tipo de dolor.

Blues Man Comes to Town es su último disco de estudio. El álbum nos cuenta la historia de un joven granjero al que le gusta el blues y sabe tocar la guitarra, que coge carretera en busca de fama y fortuna. Es también la historia de Tommy Castro?

No, es una historia facticia basada en el viaje de un héroe, utilizando algunas de mis experiencias, las de algunos de mis amigos y también las historias de otras leyendas del blues.

De cualquier manera, Tommy Castro es un artista de carretera, con unas 6.000 actuaciones en su dilatada y fructífera trayectoria. ¿El blues obliga a estar siempre en la carretera?

Es la naturaleza de lo que hacemos y nos encanta.

Usted comenzó en los años 80 para comenzar a forjarse la leyenda de maestro del soul blues en unos pocos años. El fichaje por el sello Alligator, discográfica con la que hizo ocho albumes, cambió su suerte y ganó seis premios de música de blues en su carrera, incluido el codiciado premio B.B. King Entertainer Of The Year. ¿Cómo fueron esos años y de qué manera cambió la vida de Tommy Castro?

Fue emocionante grabar y empezar a salir de gira después de muchos años tocando por la zona de la bahía. Alligator es el sello de blues más importante de Estados Unidos y trabajan duro para nosotros con mucha dedicación para llevar nuestra música a la gente. Definitivamente elevó mi carrera.

«Nunca he hecho el mismo disco dos veces», ha dicho en algunas entrevistas. ¿Cuál es la fórmula para no repetirse y que la música siga siendo excitante y fresca, aumque sea blues?

Siempre estoy escuchando a artistas emergentes y legendarios de todos los géneros en busca de inspiración e ideas. Supongo que eso es todo, y por supuesto observo la vida y escribo sobre ella.

La música de Tommy Castro conduce a los clásicos del género, con una visión muy personal. ¿Qué guitarristas de blues y rock le han influenciado? ¿Quienes serían los tres mejores que ha conocido y por qué?

B.B. King, Taj Mahal y Elvin Bishop. Todos ellos son únicos y originales: no hay nadie como ellos.

El blues es un lenguaje universal que sigue cautivando a jóvenes músicos. ¿Está el blues en buenas manos?

Por supuesto. Si ves a artistas como Christone «Kingfish» Ingram o Jontavious Willis o Marcus King, qué más puedo decir...