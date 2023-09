¿Qué supone para usted este cambio en Hoy por Hoy El Drago?

El Drago era el programa más oído aquí entre las siete y las 11.20. Cuatro horas y veinte. Yo caí de baja el día uno de febrero de este año y llevo siete meses de baja. El programa siempre ha sido un programa líder en nuestra franja horaria. Era de contenido informativo, con debate y con entretenimiento. Nuestra estructura del Hoy por Hoy nacional es ya en Canarias. En este caso en la provincia de Las Palmas porque tenemos compañeros que hacen lo mismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Eso es el Hoy por Hoy El Drago. Ahora me han propuesto que haga este espacio con el mismo nombre a partir de las 11.20 y hasta la una. Solo una hora y cuarenta minutos. Esto sí que es un cambio. Estuve siete meses de baja médica, el cuerpo me dio un aviso. El estrés laboral... Hay que gestionar bien el trabajo porque me dio un aviso serio. Entonces, tuvimos que parar. Hemos trabajado en cómo gestionar mejor el trabajo. Regresé esta semana, el jueves, y la empresa me propuso cambiar de horario para impulsar esa franja horaria. Pero con la misma marca. Hoy por Hoy El Drago me va a acompañar. La franja anterior cambiará de nombre y esta será el Hoy por Hoy El Drago con Evaristo Quintana más reducido, en otro horario y con aires más frescos.

¿Y estos aires más frescos qué van a traer?

Ya de por sí históricamente, todos los oyentes que nos conocen, que son muchos, gracias a Dios, saben que hacemos un programa muy dinámico. Pues ahora va a ser más dinámico. Siempre saben que a mí me gusta un programa pegado a la calle. Pues ahora va a ser más pegado a la calle. Nosotros nos acercamos siempre mucho a la denuncia, al vulnerable, a defender al vulnerable, a acompañarle y a contar lo que le pasa. El fuerte se defiende solo. Nosotros damos un micrófono para el vulnerable e indefenso, contra la injusticia. Este tipo de cosas son las que vamos a llevar a antena, sacando mucho la radio a la calle. Vamos a tener los veintiún municipios de Gran Canaria y lo vamos a hacer pronto y lo vamos a hacer muchísimo más de lo que lo estábamos haciendo. La mirada fijada en Gran Canaria, en los problemas de Gran Canaria, pero sin perder de vista el Archipiélago, porque Gran Canaria no es una isla que esté independiente. Desde Gran Canaria, mirando a Gran Canaria y sin perder de vista el Archipiélago.

Se habla muchas veces de la crisis del periódico en papel, crisis que parece no golpear a la radio. ¿Cree que la radio es un medio inagotable?

Absolutamente convencido. Yo llevo solo en La Ser 23 años, 30 trabajando en la radio. Y todavía soy una persona joven. Esta va a ser la temporada número 23, que cambiamos de aires y reducimos el programa. Siempre se nos ha dicho que la radio va a desaparecer. Vino la tele y parecía que la radio iba a desaparecer y no desapareció, aumentó. Se dijo después con los cambios a los periódicos digitales: 'La radio va a desaparecer'. Y no desapareció. Ahora se dice por las redes sociales: 'La radio va a desaparecer'. Y no, la radio se ha adaptado, se ha digitalizado, se ha reconvertido. Y ahora, nosotras también con El Drago, el que no nos pueda escuchar y antes nos escuchaba a esa hora y quiere todavía escuchar a Evaristo Quintana, lo va a poder hacer porque puede recuperar el podcast. Vamos a trabajar mucho más que antes en los asuntos digitales. Todos nos tenemos que digitalizar y actualizar. Yo también me actualizo, nos actualizamos todos, y vamos a dar un producto diferenciador: la radio digital. La radio digital acompañada por la radio de siempre. Y eso con mayor frescura. Nosotros vamos a aportar este año más frescura de la que entendemos que teníamos. Dinamismo y frescura. ¿Y frescura cómo? Con más humor. La gente quiere reírse porque hemos pasado una época muy dura con el Covid. Entonces, va a haber más humor del que teníamos. Teníamos un espacio de humor, vamos a intentar tener dos espacios de humor. Es muy importante. Vamos a sacarle punta a lo que pasa, vamos a hacer radio denuncia, pegada a la calle, acompañar a la gente con los temas de actualidad, y también vamos a tener un espacio muy importante de salud. Vamos a fijarnos en la salud mental. Porque la gente ahora en el trabajo y fuera del trabajo está peor psicológicamente. Y tienen que acostumbrarse a tener más cerca a un experto en salud mental. Todos. Porque lo dicen los expertos, no nos lo inventamos nosotros. Pues vamos a tener un espacio de salud mental para intentar quitar el tabú. Para que todos estemos en una salud lo más positiva posible.

¿Cuál diría que ha sido la mayor complejidad que ha tenido que afrontar en su carrera radiofónica?

Es complicado, pero desafío... Empezamos a hacer un programa de cuatro horas y 20 minutos, mi compañera Desiré Rodríguez y yo, y ese fue un desafío potente. Pero el desafío más importante no es hacer el programa, no ha sido ni siquiera eso, ha sido mantenerse continuamente en la primera línea con las mejores audiencias. Ese ha sido el principal desafío. Yo creo humildemente que gracias a los oyentes lo hemos superado.

Ha mencionado la importancia del humor. ¿Cuál es el momento más divertido que recuerda delante de los micrófonos?

Hay un montón de anécdotas. Una vez presenté a Los Gofiones como Los Sabandeños. Nos partimos de risa, tanto ellos como yo. De no parar de reírnos anécdotas hay miles. Una equivocación de nombre. Amós García Rojas era el responsable de Epidemiología del Servicio Canario de Salud. Lo entrevistábamos mucho y es colaborador de nuestro programa porque ejercía la portavocía durante el Covid de la batalla sanitaria en Canarias. Pues yo le hice una entrevista entera y él fue muy educado, porque durante todo el rato le dije Amós Bilbao. Y aquí empezó: ¿será por lo del vino? Y él también lo pensó. Me dejó terminar y al final de la entrevista, que le repetí su nombre como ocho veces, me dijo: 'Ay, Evaristo, te lo tengo que decir, te quise dejar hasta el final pero yo no soy Amós Bilbao, soy Amós García'.

Como periodista radiofónico, también consumirá mucha radio. ¿Algún programa en directo o podcast favorito?

Soy muy aficionado a escuchar La Ventana, con Carles Francino. Me gusta mucho. Y sus espacios de humor especialmente. Quedará un poco feo, porque hay espacios buenísimos en todas las emisoras. Pero a mí me gusta especialmente Todo por la radio, que es un espacio de cachondeo, de humor, que tienen dentro del programa La Ventana de la Cadena Ser de Carles Francino. A parte de que conozco personalmente a Carles Francino y es un grandísimo profesional y es muy fresco y un gran locutor y periodista. Y en la materia del entretenimiento ya se sale.

Para terminar, qué consejo le daría a jóvenes periodistas que quisieran dedicarse a la radio hoy?

Yo le digo a la gente que no cese en el intento. Que no son buenos momentos para los periodistas, porque ya todo el mundo que tiene un móvil cree ser periodista. La profesión no está bien pagada, no es fácil, pero que no cesen en el intento. A lo mejor les llega una buena oportunidad. Sé que hay gente que gana menos que compañeras trabajadoras del sector de la limpieza. Pero también sé que hay gente que tiene posibilidades de conseguir unos puestos limitados donde se mejoran los ingresos. Lo que creo es que hay que mejorar los ingresos de los periodistas, sobre todo de los que empiezan. El sector se tiene que revisar en este sentido.