"Estoy emocionado de compartir este increíble logro en los Oscar Brasileños "The Best of Brazil in The World" en el Palacio de Westminster en Londres, junto a su Majestad la Reina de Congo Queen Diambi Kabatusuila y la actriz y activista Luiza Brunet". Con esto el Mauricio Severo ha anunciado que se ha alzado en el galardón en la categoría de “Mejor Cantante brasileño en el Mundo”, y podrá ser el primer brasileño por recibir este premio internacional, que es el “Oscar de Brazil”.

El cantante brasileño Mauricio Severo, reside ha más de una década fuera de su país de origen, pero siempre ha llevado la cultura y la tradición de su tierra en el corazón y expresándolas a través de sus canciones Afrolatinas. Severo ya es uno de los nominados a este gran evento que homenajea a los brasileños que son destacados en todas las partes del mundo, en diferentes categorías, es un festival organizado por la revista High Profile Magazine y su director el periodista Rafael dos Santos, y tiene como embajadoras la actriz brasileña Luiza Brunet, la directora ejecutiva del Premio Diana de Gales, Tessy Ojo, la princesa Basmah de Arabia Saudí, y también con la presencia de su Majestad La Reina Diambi de la republica del Congo, que será celebrado dentro del Palacio del Parlamento Británico en Londres. Es un evento oficial organizado con el apoyo del Gobierno Brasileño, a través de su embajada en Inglaterra y con el apoyo del Gobierno Británico, el año pasado el mismo evento sucedió en Paris dentro de la Torre Eiffel, contando con la presencia de celebridades de toda Europa, pues era la edición “Best of Brasil in Europe” y en el 2024 será la edición” Best of Brazil in EUA”.