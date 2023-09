Felicidades por el homenaje que se realizará en su honor en el ciclo ´Más que musas´, ¿siente ilusión con su participación en dicha conferencia?

Sí, va a ser una charla entre Carmen Delia Aranda y yo. Ya he estado en varias ocasiones donde otras compañeras también han intervenido y es una charla muy agradable. No va a ser algo rimombante.

La protagonista de la charla, además de usted, serán las mujeres y su papel en ámbitos como la música, poesía, artes visuales y diversas ramas artísticas. Para usted, como mujer, ¿cómo ha sido esta trayectoria desde la apertura de su galería en Triana en 1988?

El mes que viene, en octubre, hace 35 años que abrí la galería y son unos cuantos años. Quiero dejar claro, porque he estado viendo en sitios que hablan sobre mí, que dicen que soy la pionera, que soy la primera mujer que abrió una galería de arte en Canarias. Eso no es cierto. Hubo tres mujeres antes que yo, una es Pino Ojeda, la otra es Marcela Yurfa y, por último, Magda Lázaro, a las que hay que reconocer como galeristas. Ellas sí que realmente fueron grandes pioneras en un mundo de hombres que sigue siendo de hombres, por supuesto. Y claro, he tenido yo escollos por ser mujer, imagínate ellas. Ellas sí que fueron realmente unas grandes campeonas. En lo que sí soy la primera es en una trayectoria internacional, eso sí, pero como galerista no. Marcela Yurfa tuvo una galería en la que se hacían cosas interesantísimas. Era un lugar donde se reunían intelectuales e hizo exposiciones importantes, muy importantes. Y Magda Lázaro en Tenerife. Ella es de Gran Canaria, pero su galería está en Tenerife. Ella fue realmente la que me animó a que yo abriese la galería aquí, en Gran Canaria. En aquel momento había dos galerías aquí nada más, en Tenerife había más. Y como yo viví en Tenerife y luego me vine para acá, ella fue la que me animó a abrir la galería aquí. Otra mujer fue la que me animó a abrir la galería.

¿Cuál era su objetivo principal con la apertura de ´Saro León´?

Cuando abrí la galería al principio no tenía ni idea. Esto es ir aprendiendo poco a poco. En aquel momento yo me especialicé en Historia del Arte, pero claro: historia. Y claro, yo frecuentaba las galerías y empecé a coleccionar desde que ya era estudiante, pero realmente no tienes nada claro. Entonces a medida que vas trabajando, te va enseñando la vida. Porque es así. Yo no tenía a nadie de mi familia. Tenía a cercanos como Magda, ella fue la que me introdujo. También me presentó a artistas canarios Y así empecé, con artistas canarios porque tampoco tenía ni idea de lo que iba a ser. Lo único que yo quería era abrir una galería y punto. No, y que cuando uno se lanza la aventura es como que todo es incierto. Fue una aventura total. Iban pasando los años, ibas aprendiendo y hablando con uno, hablando con otro, teniendo contacto con uno y con otro. Yo no quería quedarme solamente en el ámbito de aquí, ya eran los años ochenta y era otra perspectiva distinta a mis antecesoras. Entonces ya se tenía otras perspectivas, no existía la comunicación que hay ahora, pero ya de alguna manera podías estar mirando más hacia afuera. En aquellos momentos también estaba Arco y empezó el auge de las ferias. Me fue muy difícil entrar en ARCO, porque es un mundo de hombres. Me admitieron primero en la FIAC de París, antes que en ARCO, donde empecé después. Estuve yendo durante seis años y vi que ese no era mi camino. En la península desde Canarias poco hay que hacer porque nos tienen totalmente obviados. Un escollo muy grande y difícil para mí, en ningún momento recibí ayudas de nadie, cuando los otros compañeros sí recibían ayudas para ir a la feria porque iban a Arco. Menos mal que habían unas ayudas del Ministerio de Cultura que sí ayudaban a las galerías que salían fuera de España, pero eso ya fue más tarde.

¿Dónde ha trabajado fuera de España?

Empecé a salir fuera, estuve en la feria de Colonia, estuve en Italia en dos ferias, una en Milán y otra en Turín. Decidí pasar de lo que son las ferias españolas, me introduje en todo el mundo internacional y llegó Asia. Fui la primera no solamente de Canarias, sino del mundo, que organizó en el año 2000 una exposición en la Bienal de La Habana. Y la verdad que tuvo mucho éxito y salieron exposiciones a raíz de eso. También produje una exposición magnífica y una performance en la Bienal de Bamako. Y luego di el salto a Asia y me introduje en el mercado asiático. He ido a varias ferias durante diferentes años. De hecho, me vine de una feria en Taiwán y cuando llegué a España me enteré de que estaba todo lo del covid. También he estado en Miami, en una feria de arte contemporáneo. He caminado bastante.

He concido a gente interesantísima que me ha aportado muchísimo. Ahora colaboro con una galerista coreana y otra de Taipéi en Taiwán. Yo les mando obras de mis artistas para que ellas la lleven a ferias allí. La verdad que ha sido maravilloso dar a conocer a artistas canarios fuera, gracias a esos contactos con esas galerías y que ellas han promocionado, han tenido éxito.

¿Cómo era el panorama artístico en Gran Canaria cuando decidó abrir su galería? ¿Cómo es actualmente?

Muy complicado. Cuando empecé con la galería y lo que es ahora... Estamos peor. En música, teatro y danza se ha avanzado muchísimo. Pero en artes plásticas nada. La literatura también parece que está empezando a caminar bastante. Pero las artes plásticas son muy complicadas, es una cuestión de los apoyos institucionales. Se trata de dinero también, pero sobre todo de apoyo institucional con una ley de mecenazgo que valga la pena. No hay que estar esperando por la ley de mecenazgo española, que está en un cajón, sino de una ley de mecenazgo de aquí. Es que es una tristeza.

Pertenece también al grupo ´Artemisia+Arte´ con otras mujeres vinculadas también a la cultura, ¿cuál es el objetivo que persigue esta organización?

Luchar por la igualdad, por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Nos queda tanto por hacer todavía... Pero muchísimo, no se ha avanzado prácticamente nada. La verdad que desde Artemisia hemos hecho mucho, pero todavía falta.

¿Qué consejo daría a esas mujeres que quieran lanzarse a la aventura y crear sus proyectos artísticos como usted lo hizo?

Primero que nada tienen que tener mucha pasión y que les guste. Después de 35 años y 69 años que acabo de cumplir, digo: ´yo estoy cansada´. Pero cuando se me pone un proyecto por delante... Ahora mismo estoy en un proyecto apasionante que vamos a inaugurar el día 5 de octubre. Por lo tanto, es tener mucha pasión por lo que quieran hacer. Todo lo que hagas lo tienes que hacer con mucha pasión, con pasión se consigue todo. Mira lo difícil que lo he tenido yo y mira donde estoy. No sé lo que he conseguido, aunque después te pones a pensar y dices: ´conseguido, pues sí, he conseguido cosas, pero quería haber querido conseguir más todavía´. Uno se pone las metas muy altas. Pero bueno, con pasión se consigue. Y mucha tesón y lucha, mucha lucha.