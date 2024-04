Carlos Emilio Castillo Chanis: «Tenemos a Astican muy consolidado en el puerto de Balboa»

Carlos Emilio Castillo Chanis es cónsul general de la República de Panamá en Canarias desde hace cuatro años y medio. Ingeniero Civil por la Universidad Santa María La Antigua, con un máster en Canadá, ejerció en una empresa privada antes de dar el salto a lo que considera su vida pública. Castillo Chanis, de 55 años, soltero, asegura que «Panamá no es un paraíso fiscal ni nada tiene que ver con eso».

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que se ha encontrado como cónsul en Canarias?

La mayor dificultad ha sido enfrentar la pandemia de COVID, algo que llegó inesperado a los pocos meses de asumir el cargo. La ayuda humanitaria para los panameños que querían regresar a Panamá en esos difíciles momentos, señores mayores, estudiantes, el estar en contacto en la parte operativa del consulado en todos los procesos que se realizaban en esos momentos.

¿Y la mayor satisfacción?

La mayor satisfacción, hasta el momento, ha sido el contacto con los coterráneos. El sentir el cariño de las personas que he tenido el honor de conocer, que van a realizar cualquier trámite al consulado. El sentir el interés de inversionistas hacia Panamá en manera de importación , exportación, comercial, cultural y turismo. En ver que el trabajo que venimos realizando deja huellas positivas hacia un buen presente y un gran futuro.

¿Su labor diaria?

El consulado es marina mercante. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la autoridad marítima panameña, lo relacionado con puertos y barcos. Panamá tiene la flota más grande del mundo y representación en los más importantes. Tenemos la obligación de tener el consulado cerca del puerto, aunque habíamos buscado sitio en Vegueta.

¿Cómo llega a Canarias?

Se nos propuso representar como cónsul general de Panamá en las Palmas de Gran Canaria y acepte este honor y gran reto. Es la primera misión diplomática a mi cargo, una experiencia enriquecedora. La cultura de canarios y panameños es parecida.

Son pocos por aquí.

Panamá tiene registrados 120 ciudadanos en Canarias. Son muy pocos. Lo que tiene es la representación de Marina Mercante. Realizamos a diario trabajos con los barcos que tienen travesía en el área. Todo barco con bandera panameña debe cumplir una serie de requisitos y los tripulantes necesitan un pasaporte marino que trabajamos en el consulado.

¿Cuantos documentos vienen a tramitar cada día?

Depende. Son muchos los trámites que se hacen a diario en el consulado , tanto en la parte marina mercante, documentación de panameños que están en las islas canarias y de personas que necesitan realizar alguna diligencia con Panamá a través del consulado. De la parte marina mercante no son solo con los barcos que están en Canarias. Trabajamos con los que están alrededor del mundo. Tenemos clientes que son brokers, empresas consignatarias y nos encargan a nosotros en Las Palmas; buques que pueden estar en Japón, en Colombia, en Filipinas, en cualquier lado.

Hasta los contenedores llevan el nombre de Panamá.

No es por los contenedores. Es por los barcos que los transportan. Hay diferentes tipos de nombre, que prefiero no entrar en eso porque estaríamos cinco días hablando de barcos. La circulación naval es un punto muy importante. Es parte de nuestro orgullo, de la identidad de ser panameño, es el tener una de las maravillas de la humanidad creadas por el hombre como es el Canal de Panamá.

¿Está el pleno funcionamiento?

El Canal cuenta con una nueva exclusa, la última que se ha construido. Por el progreso del ser humano, los barcos tenían mayor capacidad y había que hacer una exclusa donde pasaran a comodidad. Y está funcionando, gracias a Dios.

Los ecos de Panamá en Canarias son los de un paraíso fiscal con ‘papeles’ que provocaron crisis y dimisiones.

Es un mito. Es lo que vende el morbo malo. Panamá no es un paraíso fiscal ni tiene nada que ver con eso. Somos, obviamente por la posición estratégica, un hub de las américas. Es un país de mucho intercambio de comercio a nivel internacional.

Convénzanos para invertir en Panamá.

Por su posición geográfica ofrece mucho. Ahorita mismo está en crecimiento. Usted va a Panamá hoy, y va en seis meses, y ve una Panamá diferente por el crecimiento. Somos centro bancario. Se utiliza el Balboa como moneda, pero va a la par del dólar americano, y se utiliza el billete dólar. Es un lugar que estás en el océano Atlántico y, en dos horas, pasas al Pacífico. Al que le interesa la parte turística, mi país es un punto estratégico. En este momento hay muchos inversionistas interesados.

Portuarios canarios de primer nivel.

Cuando recién tomé el cargo, Astican optaba a la licitación de Balboa, el puerto más importante. Ganaron la concesión y actualmente está desarrollando el puerto de muy buena manera.

¿Es similar el puerto de Balboa al de Las Palmas de Gran Canaria ?

Los puertos son cuestión de logística con la misma metodología de funcionamiento. Tenemos a Astican allá muy consolidado y trabajando de una manera armónica y que llevan bien el desarrollo en uno de los puertos más importante de Panamá. Y que orgullo para mí que sea una empresa canaria. Todo principio lleva cierto recelo. Armar una empresa portuaria de esa envergadura no debe ser fácil, y mucho más de ese tamaño. Y desarrollar la gestión en tan poco tiempo dice mucho de Astican y de la gestión de un puerto similar, aquí y allá.

¿Sufren su país la presión migratoria del entorno?

Está controlado. Al ser un país estratégicamente, que une continentes, se tiene que tener control. Es un país multicultural, hasta ahorita, gracias a Dios, ha sido muy controlado. Dependiendo del origen de los migrantes son las limitaciones para entrar o instalarse como comerciante o trabajador. Cada país tiene su regulación a la hora de entrar en el nuestro.

¿Cómo encuentra a Canarias?

Me encanta. Es un lugar que tiene mucho para dar. Acoge al visitante de una manera especial. Toda persona que conozco que tiene la experiencia de venir a Canarias quiere vivir aquí.

¿Las Islas atraen inversiones panameñas?

Si, hay un par de empresas que están interesadas.

¿Cree que los EE UU miran menos hacia el sur?

No, no, no. Si miran. Todo el mundo trata de hacer inversiones a nivel internacional. Quieren hacer negocio igual que los europeos y los chinos. A unos les interesa más un tipo que otro.

El barco que bloqueó el Canal de Suez tenía bandera panameña.

La bandera no significa que el país administra el barco. No se abandera un barco por abanderar. Exigimos cumplir todos nuestros requisitos cuando una persona quiere abanderar un barco, y exigimos cumplirlos y anualmente someterse a un control.

¿El turismo?

Es muy importante en mi país. Esa ventaja de que en dos horas estás en el atlántico y pasas al pacífico. Solo la ofrece Panamá. Las playas son muy bonitas. En el área de volcán con buen café cotizado a nivel internacional, en el área de Chiriqui. Atraemos inversión. Tenemos estabilidad tanto económica como emocional. Somos un país demócrata y esta estabilidad, da a la hora de invertir cierta seguridad y credibilidad. Hay gente con visión para invertir, con nuevo negocios. Es un país estable y seguro para vivir en estos momentos.

¿Y Canarias para los panameños?

Es un lugar muy importante. Y hay inversionistas canarios ahorita mismo haciendo negocios en mi país.

¿Cómo proyecta acercar su país al Archipiélago?

Quiero organizar los días de Panamá en Canarias en noviembre, coincidiendo con las fiestas patrias en mi país. Traer cultura, a la autoridad marítima, economía y reforzar la conexión con la Cámara de Comercio. Panamá tiene una de las ferias más importantes a nivel internacional de comercio: Expocomer. España participa todos los años en Expocomer. Aquí quiero hacer que la gente conozca lo que hay en Panamá. Cristóbal Colón ya fue de Canarias a Panamá en uno de sus viajes. Hay mucha historia en común.