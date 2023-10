La cuarta edición del Gran Canaria Sum Festival, una de las citas más esperadas con lo mejor del pop-rock indie nacional en la capital grancanaria, calienta motores en su nuevo emplazamiento en la Plaza de la Música, epicentro cultural de la ciudad que también acogerá el Womad 2023 y el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024.

El Sum Festival 2023 se celebrará en dos jornadas mañana y pasado mañana con un total de 14 conciertos en dos escenarios cubiertos, por el que desfilará una variada representación del mejor sonido pop nacional junto a importantes figuras internacionales. A pocas horas de colgar el cartel de «todo vendido», las últimas entradas aún se pueden conseguir a través de la página web del festival www.sumfestival.es. El cartel artístico de esta entrega está formado por Katrina -Katrina and The Waves-, Amaral, Lori Meyers, La M.O.D.A., Viva Suecia, Fangoria, Miss Caffeina, Funambulista, La La Love you, Varry Brava, Vicco, Veintiuno, Rafa Sánchez (La Unión) y Ciudad Jara.

En su intervención ante la prensa, Juan Fran Senabre, director del Sum Festival, señaló que en esta edición se ha dado «un salto cuantitativo muy grande por la puesta en escena, por la nueva ubicación y por este proceso de consolidación que hemos protagonizado año a año». «Hay que destacar que en cuatro ediciones nos hemos convertido en uno de los festivales referentes a nivel nacional», celebró. «Y tenemos también la mente puesta en el quinto aniversario que celebraremos el próximo año, donde esperamos seguir creciendo de manera considerable».

El festival consta de dos escenarios donde los grupos actuarán de forma alternativa para que el público tenga la posibilidad de disfrutar de todos los conciertos. Al igual que en ediciones anteriores, este nuevo enclave cuenta con una zona de restauración, una zona chillout y diferentes áreas donde descansar y disfrutar del evento. «Ofrecemos algo más que un festival: una experiencia de muchas emociones que se desarrollará durante dos días», destacó Senabre.

Por su parte, el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, destacó que la institución insular «tiene claro que la apuesta de los festivales ayuda al comercio local y a muchas empresas que son partícipes en esta clase de eventos». En este sentido, quiso subrayar que el éxito de Gran Canaria SUM Festival produce una «doble satisfacción» porque este tipo de encuentros «son siempre más complicados de realizar en un archipiélago como el nuestro, alejado de la Península».

Por su parte, Adrián Santana García, concejal de cultura del Ayuntamiento de Las Palmas, expuso que «desde las instituciones hay que apostar por la cultura en todas sus formas». «Este festival trae hasta la capital una oferta cultural diferenciada, con un cartel con artistas de alto nivel, ofreciendo a la ciudadanía de Gran Canaria la oportunidad de disfrutar de una programación muy atractiva. Estos grandes eventos son posibles también si las instituciones unen sus esfuerzos».

Horarios

La apertura de puertas de Gran Canaria Sum Festival en la jornada de mañana será a las 18.30 horas y el horario de actuaciones queda compuesto de la siguiente manera: Ciudad Jara (19.00 horas), Funambulista (20.00 horas), Viva Suecia (21.00 horas), La M.O.D.A. (22.30 horas), Lori Meyers (00.00 horas) y Veintiuno (1.30 horas)

Mientras, el sábado 7 de octubre, la apertura de puertas tendrá lugar a las 17.30 horas y las actuaciones tendrán el siguiente orden: Rafa Sánchez (18.00 horas), Vicco (19.00 horas), Katrina -Katrina and The Waves- (19.30 horas), Miss Caffeina (20.30 horas), Amaral (21.30 horas), Varry Brava (23.00 horas), Fangoria (00.00 horas) y La La Love You (1.30 horas.)