La mezzosoprano letona Elina Garanca será la primera cantante no hispana en interpretar una zarzuela tras su participación en la versión concierto de Luisa Fernanda que la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, dirigida por Karel Mark Chichon, representará mañana, a las 20.00 horas, en el auditorio Alfredo Kraus.

«El ánimo y el salero de la zarzuela es un estímulo para una letona como yo», indicó la cantante durante la presentación de este clásico del género español de Moreno Torroba que estará también en el Teatro Real de Madrid el 25 de octubre a las 19.30 h, con idéntico elenco vocal y el coro titular del Teatro Real, en lo que constituye la presentación oficial de la Filarmónica grancanaria en el mítico coliseo madrileño.

Garanca hizo estas declaraciones en una presentación a la que también acudieron el presidente del Cabildo grancanario Antonio Morales; el consejero de Hacienda del Cabildo de Gran Canaria, Pedro Justo Brito; el director artístico de la Filarmónica, Karel Mark Chichon, y todo el elenco de cantantes que participan en la obra.

«En Gran Canaria estoy debutando bastantes cosas», aseguró la artista. Y que eso le encanta, porque le gustan las provocaciones. «En mi vida nunca he tenido nada fácil, me gustan las provocaciones, y tengo mucha ilusión con este nuevo reto», sostuvo. La cantante añadió que tras todo el repertorio que ha cantado, «técnicamente Luisa Fernanda no es lo más difícil». «Aunque tiene partes que necesitan más ritmo vocal, después de Wagner o Verdi estoy un poco menos estresada», apuntó. En su opinión, la gran ayuda que ha tenido para superar nuevos retos más difíciles «ha sido el haber cantado el belcanto».

Extranjeros

Garanca reconoció que la zarzuela frena a los artistas extranjeros porque «el cantante no sabe normalmente hablar bien en el teatro», a lo que añadió que «muchos cantantes españoles si necesitaran aprender o hablar un texto alemán ya se lo pensarían dos veces». Por eso mismo, el gran impedimento consiste en «no poder afrontar esas partes teatrales, y no tener coloración de idioma y acento que cada pieza necesita, aunque estamos acostumbrados a cantar en varios idiomas».

La cantante elogió la zarzuela haciendo mención a la buena factura del libreto. «Nosotros siempre decimos una broma y es que si el final es bueno el concierto termina bien y está salvado», explicó. Y un modo de terminar bien es con una zarzuela porque «tiene tanta vida, chispa, y ritmo, y ese baile interior tiene algo que cada persona que lo escucha no se queda indiferente».

La mezzosoprano también aseguró que le encanta toda la música de Torroba, pero destacaría «el dueto grande al final de la obra la estructura, la ligereza del diálogo, y el si bemol que tiene que salir siempre bien».

Por su parte, Karel Mark Chichon adelantó que el debut de Garanca en el teatro Real ha causado tanta expectación que las entradas están agotadas de hace tiempo. «Es histórico hacer una zarzuela con una cantante no hispana en el templo de la ópera de España», señaló. Añadió que «la capital tiene muchas ofertas y esa misma noche está la Sinfónica de Londres, por lo cual el que seamos el punto de mira dice mucho».

Chichon destacó que todo el reparto y el ambiente de Luisa Fernanda está logrado. «El que sea versión concierto hace que se aprecie la música sin ninguna interferencia», afirmó y resaltó que «la orquesta tiene que tener mucha más sensibilidad en las dinámicas y graduar el volumen al escenario». También opinó que hay una grandísima cantera de cantantes del Archipiélago y resaltó que parte de su obligación es «promocionar el joven talento» y ser muy consciente de lo que hay aquí. «Si la propia tierra de uno no abre los caminos tenemos problemas, pero estoy orgulloso de que tengamos tres cantantes y que debutan en el Teatro», comentó. El director musical reconoció que a la zarzuela muchas veces se le ha tratado como un género menor, «pero en toda la música hay belleza, inspiración, colores, y se le da poco tiempo». Por este motivo «a mí me preguntan por qué ensayo mucho y yo contesto porque al final el resultado es diferente, sin ese ritmo de ensayo fuerte no se consigue».

El escaso atrevimiento, por parte de los cantantes internacionales, para interpretar zarzuela se explica en el hecho de que para una cantante que hace ópera y que está demandada en todo el mundo «hacer un rol entero de zarzuela significa quitarle dos o tres meses del año, de que se lo aprenda, se meta en el papel y eso hace que muchos se echen para atrás, ya que, para hacer zarzuela, como hacer una canción napolitana, hay que tener un estilo específico, no es simplemente cantarla». Y eso necesita tiempo de sacrificio y ese enfoque te retrasa. «En España, sin embargo, todo el mundo sabe cómo va, se saben la letra, y todo funciona de forma diferente, más sencilla», planteó.

La soprano María José Moreno subrayó que «todo el reparto es estupendo». «Los cantantes españoles cuando hacemos ópera en otro idioma y tenemos que hablar lo hacemos de forma mucho más lenta porque es más difícil», destacó. Y añadió que, en su experiencia con conciertos de zarzuela en el extranjero, en Alemania o Francia, «es que la gente se vuelve loca, que encanta porque la música cuando es buena siempre llega».

Finalmente, la soprano Milagros Martín afirmó de Elina Garanca que es el top internacional como embajadora de la zarzuela en el mundo. «Yo soy zarzuelera, y esto hace que el género lírico español se divulgue en el mundo», consideró. Y terminó elogiando el fraseo de Garanca:«Como los cantantes españoles nos sabemos la letra, creemos que el público también, pero ella hace más hincapié que nosotros en la correcta fonética».