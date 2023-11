Un Womad superviviente

Ofrecer una panorámica de la música de los cinco continentes. En eso consiste la filosofía del festival Womad que este año cumple 30 años. El evento, que se celebrará del 9 al 12 de noviembre, se ubica por primera vez en la Plaza de la Música, aunque también habrá actividades en el parque El Rincón, el Auditorio Alfredo Kraus y el Castillo de Mata. Artistas como el padre del ethio-jazz Mulatu Astatke; la cantante israelí-persa Liraz, o el grupo representante de la nueva generación musical brasileña Bala Desejo son algunos de los invitados. Aunque siempre hubo rumores sobre la visita de su fundador, Peter Gabriel, lo cierto es el ex líder de Genesis nunca se ha mostrado decidido a acudir a esta cita. Pero durante estas tres décadas ha ocurrido casi de todo. Así, la mayoría de los conciertos se han celebrado en el parque Santa Catalina, pero hubo dos ediciones que se trasladaron a la playa de Las Canteras en 1993 y 1996. Otra edición se ubicó en Maspalomas en 1997.

Luego llegadon otras dos ediciones que no se celebraron por falta de apoyos en 2012 y 2013. Tres que se ubicaron en la localidad de Gran Tarajal, en el municipio de Tuineje de Fuerteventura, en 2014, 2015 y 2016. Y una que, por el covid, no incluyó conciertos en 2020.

El bajista de la Public Image Limited, Jah Wobble, logró en Las Canteras un ‘dub’ de resonancia magnética

La primera edición, de 1993, incluía cuatro grandes reclamos como auténticas joyas para cualquier melómano. El primero fue Jah Wobble & The Invaders of The Heart, un proyecto donde el bajista de la Public Image Limited, y mano derecha del exlíder de los Sex Pistols, John Lyddon, se unía a un grupo argelino para ofrecer un dub de resonancias magnéticas en toda la avenida de Las Canteras. El pop independiente de Inmaculate Fools, los siempre refrescantes Gruppo Sportivo, y la primera de las tres visitas de Salif Keita aliñaban aquel cartel. El año 1994 fue el de la visita de Midge Ure, líder de la segunda etapa de Ultravox, que deleitó a los presentes con un repaso por todos sus éxitos.

Al año siguiente llegaría la cantautora de moda por aquel entonces, Suzanne Vega, y 1996, el año de más calidad musical, con el grupo creador del género noise Sonic Youth que recalaba en la capital grancanaria durante la gira de su disco Washing machine, para ofrecer el concierto más increíble que se ha presenciado en esta isla. También estuvo el exlíder de los pioneros del Nuevo Rock Americano, Sid Griffin, y la primera de las tres visitas de la máxima figura del rai Khaled. El año 1997 presenció el maravilloso proyecto Omega de Enrique Morente y Lagartija Nick, además de la primera visita de Van Morrison. Mientras que en 1998 acudía, nada menos, que el exintegrante de Roxy Music Phil Mazanera junto a African Gypsi. Otros asiduos, y que también vienen este año, Asian Dub Foundation, llegaron en 1999 y en 2000 el pop multiétnico de los franceses Les Yeux Nairs además de José Mercé con la actuación posiblemente de cante jondo más multitudinaria de la historia del Archipiélago.

Otro año incomparable fue 2001 con la visita del exlíder del grupo punk The Clash, Joe Strummer, en una edición en la que también estuvieron Los de Abajo, Tiraniwen u otro asiduo, Rachid Taha.

En 2002 actuaron junto dos grandes de la música africana como Manu Dibajo y Ray Lema, pero también Macaco y Trío Mocotó. Otro año grandioso fue 2003 con The Waterboys y un maniático Mike Scott. La música asiática y africana dominaron en 2004 (Rachid Taha, Terem Quartet), 2005 (Salif Keita, The Wailers, Trilok Kurti) y 2006 (Ensemble Shanbhbzadeh, Tounami & Symmetric Orchestra), mientras que 2007 fue el del virtuoso batería Billy Cobhan, y en 2008 destacó el proyecto mestizo acelerado Antibalas. Y llegaron otros años con asiduos al festival en 2009 (Vieux Farka Touré, Najwa Akhtar), 2010 (Salif Keita, Richard Taha, Femi Kuti, Cheikh Lo) y 2011 (Khaled). Tras la pausa de 2012 y 2013, y los tres Womad en Fuerteventura, en el año 2017 regresa el Festival a la capital grancanaria con conciertos tan suculentos como los de Papaya y Niño de Elche. Tras la presencia de Oumou Sangaré en 2018 y el grupo de punk Novedades Carminha, y de trap Pongo en 2019, en el año 2020 solo se celebraron charlas y talleres por el problema del covid.

Finalmente, las dos últimas ediciones han tenido propuestas tan curiosas y estimulantes como el blues de Sierra Leona y Gran Bretaña, Bal Kamara jr & The Voodoo Sniffers (2021) o el rock tuareg de Tamikrest (2022).