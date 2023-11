Cuando se presentaron las líneas de actuación de la nueva política cultural que van a impulsar desde del Ayuntamiento, habló de una programación que ha de ser multidisciplinar, transversal y que se base en el interés de toda la ciudadanía. ¿Qué intereses han detectado en la ciudadanía a nivel cultural?

Lo importante es que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy activa. Es una ciudad compleja, porque tiene muchas realidades. Tiene 120 barrios y cinco distritos. Tenemos casi 120 realidades, porque cada distrito y cada barrio tiene su idiosincrasia. Por lo tanto, el mayor deseo que tiene la ciudadanía es que, da igual dónde vivas y de dónde vengas, puedas tener acceso a la cultura y a una oferta diversificada. Hay gente a la que quizá, lo que más le gusta es participar en las actividades que hacemos en la Red de bibliotecas municipales, que son actividades de proximidad que hemos incrementado en este último trimestre del año. Y de hecho, se verán incrementadas también durante la etapa navideña. Además de eso, tenemos a gente que prefiere ir al teatro. En Miller hemos seguido con el 'Jueves es teatro' una vez al mes, dando la oportunidad de, a precios asequibles, o si eres de una asociación de vecinos, a un coste más módico, de unos tres o cuatro euros, acceder a una programación de teatro de calidad hecha en la ciudad o, en este caso, también producciones nacionales. Como pasó con Juanjo Artero o como será el caso de Orlando de Virginia Woolf, que la tenderemos el día 30 de noviembre. En ese abanico de posibilidades que tenemos, vamos desde el teatro hasta la música. Por ejemplo, música clásica, en el Palacete Quegles, música de raíz, en el Parque Doramas... Oferta para todos, en definitiva. La cultura es tan amplia, tan rica, que el Ayuntamiento debe garantizar que esa diversidad esté garantizada en la programación.

¿Y sobre las necesidades de artistas y creadores? ¿Se ha sentado ya con las distintas partes a escuchar cuáles son sus demandas?

Me reúno todos los días con artistas, con productores o con promotores que me comentan las carencias, las necesidades, las posibilidades que tiene el sector cultura en Canarias y concretamente en Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros somos conscientes de la realidad, de que los productores y los artistas no tienen como objetivo único poder exhibir su trabajo una vez. Y muchas veces solo tienen esa posibilidad, porque lo que buscan es que contratemos el resultado final. Pero entienden que lo que es necesario también es que les acompañemos en el proceso de producción y dotemos de ayudas a la producción, a los aristas y creadores. De hecho, vamos a crear una convocatoria específica para ayudas de producción de artes escénicas. Y, además de eso, una de las carencias que nos señalan es la falta de espacio para crear. Hay una falta de espacios de creación, de instalaciones públicas destinadas a la creación. Nosotros, lo que hemos diseñado en este mandato que iniciamos es una iniciativa que se llama 'Las Palmas de Gran Canaria Más próxima', que lidera la alcaldesa, que consiste en acercar a los diferentes distritos las infraestructuras culturales. Esas infraestructuras no son solo elementos de exhibición o de participación ciudadana. Sino que también son unidades de producción o de creación. Como el Jesús Arencibia que abriremos de nuevo próximamente. Vamos a instalar una biblioteca allí, que va a ser el elemento dinamizador del espacio. Y, además, vamos a dotar técnicamente a las salas. Va a ser una unidad de producción en el distrito de Tamaraceite. Un espacio que, vinculado a las convocatorias de ayudas a la producción, va a ser una pata de esas líneas de actuación que vamos a diseñar para que las productoras teatrales, los creadores plásticos o las compañías de danza, puedan, con ayuda municipal, una cuantía determinada que estamos ahora mismo tasando, tener todo este momento de preproducción y de producción garantizado con un doble apoyo municipal: la parte económica, que no costeará el total, y otra ayuda en materia de infraestructuras cediendo salas y activando espacios. La ciudadanía podrá en esta serie de iniciativas conocer de cerca como se crea un atrezzo, como se crea la dramaturgia de una obra, el guion y todos los elementos necesarios. Podrán verlo de cerca en esas unidades de producción que vamos a crear.

Una de las quejas que tienen algunos artistas es que los pagos a veces no llegan a tiempo. Está el caso de la artista Cayetana Cuyás, que aunque lo llevaba la Consejería de Movilidad, no deja de reflejar la realidad de la precariedad de los artistas y de que hay problemas de que no cobran a tiempo.

La administración es compleja. Muy compleja. A veces, los trámites administrativos alargan demasiado un proceso que parece fácil. No es el caso, es verdad, de la Sociedad de Promoción. Existía un déficit, una deuda que hemos publicado, que hemos asumido y hemos modificado. Hemos iniciado los trámites necesarios para ponernos a cero con los proveedores. Porque este es un gobierno que inició su andadura en el mes de junio y que ahora mismo tiene que liquidar una deuda anterior al inicio de nuestro mandato. Eso no va a volver a ocurrir en la Sociedad de Promoción, ha iniciado una nueva etapa. Con respecto a los artistas, a partir de enero, no va a haber nadie, y ese es mi compromiso, que no cobre en tiempo y forma según nos marca la ley y con los plazos establecidos. Somos conscientes de que este es un sector que genera más del dos por ciento del PIB, que, por lo tanto, da empleo a miles de familias en Canarias, y también en esta ciudad, y es necesario que todo el mundo cobre en tiempo y forma su trabajo. Ese es nuestro mandato. Estamos solucionando la deuda. Esa es la mejor forma también de pedir disculpas, solucionar los problemas y dar la cara. Transparencia absoluta en el ejercicio de la inversión pública. Porque no hay mayor tarea que la de los presupuestos. Y en eso estamos ahora, aprobando los presupuestos, tramitando los presupuestos del año que viene que esperamos aprobar antes de final de año para iniciar un año 2024 completamente nuevo.

Dentro de la línea que está siguiendo, también está la de reducir o eliminar duplicidades.

Las duplicidades son malas. El análisis que debe hacer la administración pública es suplir las carencias estructurales que existen. La cultura es un servicio público y un derecho constitucional que debe ser salvaguardado por todos y todas, sobre todo por quienes ahora mismo tenemos responsabilidades de gobierno. Nosotros entendemos los derechos culturales en doble sentido, aunque podría ser incluso mayor. Y son los derechos de acceso a la cultura por parte de la ciudadanía, es decir, los derechos de participación cultural que tenemos todos como ciudadanos, y, por otro lado, los derechos a la expresión cultural, a la creación, que tienen los artistas y creadores. Dando por sentado el cumplimiento de estos derechos que nosotros vamos a garantizar en estos cuatro años de mandato, consideramos también que debemos hacer un análisis de lo que programamos y de lo que no. Porque estamos hablando de presupuestos públicos. Evidentemente, Las Palmas de Gran Canaria, es por sí una capital cultural europea, lo somos, es un hecho. La actividad que tenemos es un potencial que conocen allende nuestras fronteras. Pero, sobre todo, la ciudad es un ecosistema cultural en el que participamos la ciudadanía, las instituciones, Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento, y los promotores, productoras, empresas del sector cultural, que también tienen actividad ajena a la actividad pública. Al formar parte de ese ecosistema, el análisis que tenemos que hacer es el de la coordinación de nuestras actividades. Había ocasiones en las que había cinco, seis, siete actividades de los mismos promotores, productores o instituciones públicas que, de alguna manera, dificultaban a veces incluso la gestión de las propias actividades. O que el público pudiera acceder a esa oferta. Nosotros hemos entendido eso: nuestra programación es fruto de ese análisis sesudo sobre la situación del ecosistema cultural de Las Palmas de Gran Canaria. De hecho, hemos presentado una programación que garantiza el acceso a la Cultura de la ciudadanía, que garantiza la transversalidad y la diversidad de la oferta cultural, pero que, sobre todo, es parte de ese ecosistema. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Consideramos que todos los gobiernos que inician sus andaduras tienen el derecho de cumplir su programa electoral. Que en este caso es diferente al anterior porque incorpora novedades. La cultura debe ir en constante evolución porque forma parte de la humanidad. Por lo tanto, esa duplicidad, esa sobre programación que puede existir ahora mismo, no existe en Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento ha hecho una reflexión y ha puesto en marcha nuevas iniciativas.

Por el motivo de las duplicidades, se ha cancelado este año el Festival Cero. ¿Piensa cancelar algún otro festival más?

Cancelar festivales... A mí, la palabra cancelar... Es verdad que hemos hecho un análisis y hemos decidido que evidentemente habrá cosas que no continúen. ¿Habrá cancelaciones? Habrá reformulaciones. Es necesario. Por supuesto que sí. Ahora mismo hemos venido de una situación muy compleja económicamente hablando. Tenemos que analizar las inversiones. El presupuesto de Cultura no va a bajar. Estamos trabajando en un ejercicio presupuestario que garantice la importancia que tiene para este gobierno la cultura, que se verá manifestada también en los presupuestos del Ayuntamiento. Esas cancelaciones no son arbitrarias. Lo que hemos hecho con el Festival Cero no es arbitrario, es fruto de un análisis, que además hemos explicado en prensa en varias ocasiones. Evidentemente, habrá líneas que se incorporen nuevas y habrá otras que se reformulen. Creo que cuando hablamos de inversión pública debemos hacer esa reflexión, porque es un presupuesto de todos. Si hay una oferta que existe en la ciudad, no es una carencia. Y hay carencias que debemos solucionar. Y lo vamos a hacer. Y si para eso hay que reformular iniciativas, la reformularemos.

Hablando de carencias y ahora hablando de cine, vemos que en la ciudad faltan salas donde se proyecte cine independiente, desde que cerró Monopol. Ustedes están hablando de abrir los cines de Guanarteme.

Nosotros ahora mismo hemos entendido esa carencia. Es un hecho. Hemos perdido el Monopol, hemos perdido Cinesa en el muelle, que tiene una oferta comercial pero también independiente. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Con el Festival de Cine de Las Palmas, con Luis Miranda, su director, y el equipo que trabaja para el festival, hemos diseñado a lo largo del año una programación de cine independiente, de estreno, además, que es 'Efecto Cinema'. Efecto Cinema va a tener como espacio inicial el edificio Miller. Esperamos que el año que viene también crezca en los espacios de proyección. Va a dar respuesta a esa carencia. Es verdad que no es una manera total, pero sí parcial. Entendemos que el Ayuntamiento debe responder a la falta de salas independientes en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es la idea? El cine Guanarteme, que es un baluarte de este gobierno, porque va a convertirse, junto con el edificio Fyffes, en nuestra carta de presentación también para la capitalidad europea de la Cultura, porque creemos que las infraestructuras culturales son determinantes en el ejercicio de la creación y, por lo tanto, también de la participación de la ciudadanía, de los derechos culturales. El cine Guanarteme va a convertirse en estos cuatro años en un elemento de dinamización del barrio de Guanarteme, junto con los colectivos vecinales, en esa carta de servicio, en esa 'Las Palmas de Gran Canaria Más próxima' que ha diseñado este gobierno liderado por Carolina Darias.

¿Y tienen plazos?

Ahora vamos a sacar los planes directores, que son el basamento de la estructura. Es decir, diseñar el uso del espacio, las posibilidades que tiene de rehabilitación. El siguiente paso será, por lo tanto, el proyecto de obra, que estamos intentando incluir en el plan director también, y luego, la licitación de la obra. Eso necesita inversión. Es nuestro objetivo sacarlo en estos cuatro años, hacer la obra y abrirlo. Es verdad que, muchas veces, los plazos no los ponemos nosotros, los ponen los técnicos. Y, por lo tanto, ahora mismo lo que estamos haciendo es iniciar ya la recuperación con el plan director, que es la primera piedra de esa fortaleza que es la cultura y que estamos construyendo entre todos.

En la capital se está dando la situación de que muchas asociaciones culturales y salas se están yendo a los polígonos. Por ejemplo, en el Sebadal, hay varios espacios alternativos que se han tenido que mudar allí, o también está el caso de Fábrica La Isleta que está en Las Torres. ¿Qué hacemos con la cultura que se va a los polígonos y no está en la ciudad?

La ciudad es toda la ciudad. La ciudad no es Vegueta, no es Triana, no es Mesa y López. La ciudad es Schamann, es Escaleritas, la ciudad es Las Torres, es El Sebadal, porque lo es también. Es verdad que dentro de las ofertas culturales privadas, el Ayuntamiento lo que puede hacer es apoyar iniciativas. Lo estamos haciendo, lo hemos hecho, a lo largo de la historia de Fábrica La Isleta, por ejemplo. Pero sí creo que la descentralización, la creación de nuevas centralidades, es necesaria. Sobre todo en una ciudad con 120 realidades, 120 barrios y cinco distritos. Yo que soy concejal de distrito, del Distrito de Ciudad Alta, el más poblado de la ciudad, 108.000 habitantes, 21 barrios, debemos acercar la cultura a esas realidades. Para mí no es una mala noticia que las infraestructuras culturales estén en otras centralidades. Es verdad que la pena es que, por sentencias, yo diría que problemáticas...

Por el tema del ruido.

Porque han generado que a veces no podamos disfrutar de la ciudad. Ese derecho a la ciudad que tenemos todos y, por lo tanto, hay también derecho al descanso. La cuestión es garantizar la convivencia entre el descanso, el ocio y, por lo tanto, también la cultura que no es ocio. Es industria, es infraestructura, pero también es un derecho. Ese derecho a la cultura que deben garantizar las administraciones públicas. Ojalá podamos aumentar esa convivencia, garantizar esa convivencia. Las sentencias hay que cumplirlas. Hay muchos recursos que hemos hecho y algunos los hemos perdido, somos conocedores de ello. Pero, para mí no es una mala noticia las nuevas centralidades culturales y, de hecho, es el camino que vamos a hacer nosotros. Lo vamos a hacer en Ciudad Alta, en el entorno de barrio Atlántico, lo vamos a hacer en Tamaraceite con el Jesús Arencibia, lo vamos a hacer aquí, con el cine Guanarteme y también con el centro cultural Pepe Dámaso en La Isleta. Consideramos que la ciudad somos todos y todos tenemos derecho a la cultura, tanto en la participación como en la creación. Intentando reformular. Todos tenemos que reflexionar acerca del descanso, del ocio nocturno, pero este Ayuntamiento quiere garantizar que la ciudad pueda vivirse, pueda disfrutarse. Y lo estamos haciendo. Hemos reflexionado sobre el Carnaval y ahora mismo tenemos un nuevo emplazamiento. Volviendo a los orígenes del Carnaval y garantizando que podamos disfrutarlo. Y así será.

El problema de estos espacios culturales de la ciudad es que es muy difícil acceder a ellos en transporte público, los polígonos están en zonas muy alejadas...

En este caso, depende. Es verdad que en El Sebadal es más complejo. En Las Torres, por donde está la organización Díaz Casanova, es más fácil porque tiene varias líneas de guaguas, 47 o 45 pasan por allí a cada momento. Pero es verdad. Soy consciente de que es una pena de que hayan tenido que desplazarse de otros espacios. Pero el Ayuntamiento debe responder con infraestructuras propias. Son de las que debemos hacernos cargo. Garantizar infraestructuras públicas de las que podamos disfrutar todos y todas. Apoyando la iniciativa privada, como hemos hecho también, pero garantizando el ejercicio público de la cultura.

Pero al final estamos en una capital de 400.000 habitantes y solo hay una sala de música, que es Fábrica La Isleta.

Bueno, el Edificio Miller es una sala de música, el Auditorio Alfredo Kraus es una sala de música, el Parque Doramas es un espacio musical, el Alboroto es otro espacio musical, más vinculado, es verdad, al ocio nocturno. No es una sala cultural como tal, pero... Es decir, la administración pública tiene sus espacios. ¿Que Fábrica como sala privada es de las más activas y tiene una cantera y una escuela más que interesante? Por supuesto. ¿Que ha tenido apoyo municipal y lo tiene? Sí, también. Pero hay más salas. La cuestión es que vamos a tener un circuito municipal de música. Esa va a ser una de mis iniciativas también. Vamos a crear una convocatoria tanto para las ayudas a la producción de artes escénicas y, otra de las líneas de ayuda a través de convocatorias va a ser el circuito musical de Las Palmas de Gran Canaria. Garantizando que nuestros artistas emergentes, pero también consolidados, tengan la posibilidad de tocar en diferentes espacios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ya sea al aire libre o en espacios cerrados. ¿Para qué? Para garantizar la posibilidad de creación y de exhibición.

Hablando de música al aire libre, durante la campaña, la alcaldesa Carolina Darias dijo que intentarían restablecer la Ruta Playa Viva. ¿Sigue siendo un objetivo?

Es algo complejo. Porque, que una administración pública garantice en determinados locales la programación, creo que debe reformularse. La Concejalía de Cultura no debe programar, en mi opinión, en salas privadas. Es decir, estamos beneficiando a unos frente a otros. Y creo que se había dado ese modelo anteriormente en la Ruta Playa Viva. Creo que debe garantizarse que Las Canteras y el entorno del paseo de Las Canteras sea un espacio musical al aire libre. Y ese es uno de los modelos que vamos a intentar implementar en este mandato. Ahí también se verán beneficiados los locales, los restaurantes y las salas, es normal. Porque vamos a generar actividad. Que en algunas plazas, en algunas partes del paseo, pueda haber música a determinadas horas que no colisione con el descanso de los vecinos. Y que podamos disfrutar de la música al aire libre en Las Canteras. Ese es uno de mis objetivos, por supuesto. ¿Se le puede llamar Ruta Playa Viva? Sí, porque la playa va a estar viva a través de su paseo. Ese es uno de nuestros objetivos, pero estamos diseñándolo.

Hablando de reformulaciones y de espacios, ahora hay bastantes actividades que se han movido a Plaza de la Música. ¿Se va a hacer algo con los locales que hay alrededor y que en su momento tuvieron más vida?

Nuestro objetivo es hacer real, que lo hemos hecho en el Womad, por ejemplo, la convivencia entre nuestro faro de la cultura que es nuestro Auditorio Alfredo Kraus, en el que nos encontramos, y las actividades en la Plaza de la Música. La Plaza de la Música no puede ser un espacio distorsionador de la actividad de la Fundación Auditorio Teatro. Pero también debemos garantizar que haya oferta cultural al aire libre y el espacio de la Plaza de la Música es un espacio mágico, que creo que hemos demostrado con el Festival Internacional Womad. La Plaza de la Música va a activarse pero con unos criterios y unas condiciones. No puede ser un espacio para todo. Es un espacio emblemático de la ciudad que estamos coordinando varias áreas, el área de Seguridad y de Emergencias, el área de Urbanismo, el Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme y Cultura, con los informes necesarios para que se garantice también la programación del Auditorio Alfredo Kraus y de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Nuestro objetivo es dotar a la Plaza de la Música de una oferta de calidad para todos los públicos. Eso es lo que puedo decir.

Para terminar, usted también ha mencionado el tema de apoyar a las artes emergentes como el arte conceptual o las artes plásticas. En esta línea, ¿qué acciones tiene previstas?

Ya lo hemos iniciado, con el centro cultural Pepe Dámaso. Hemos iniciado los talleres en materia de comisariado, en materias más vinculadas a las artes plásticas y conceptuales. Creemos que debemos garantizar que el centro cultural Pepe Dámaso sea un centro de arte vinculado tanto a la participación como a la exposición. El Ayuntamiento debe dar respuesta también a una de esas carencias que tiene, en este caso, la administración municipal, que no la ciudad. La ciudad tiene salas, tiene iniciativas fabulosas como la que está haciendo la ULPGC, con residencias artísticas, que es un modelo magnífico que garantiza también la posibilidad de descubrimiento de nuevos artistas jóvenes, en la mayoría de los casos. La Regenta también o el CAAM. Y nosotros incorporamos a esa realidad, a ese universo de las artes en la ciudad, el centro cultural Pepe Dámaso, que tendrá el año que viene una programación anual determinada. Tendremos la posibilidad de tener exposiciones para nuestros artistas emergentes, iniciaremos las residencias artísticas también y trabajaremos de mano de la Asociación de Artistas Audiovisuales y de las Artes plásticas, la Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel, para analizar entre todos la situación de las artes plásticas y visuales en Las Palmas de Gran Canaria y dotar de posibilidades a esa parte de sector. Es necesario.