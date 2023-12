¿Qué ha significado para ti recibir el Premio Canario de la Música a mejor álbum de músicas urbanas?

Para mí fue una súper sorpresa. Fui con mi pareja de vacaciones, para ver cómo estaba montado, suponía que iba a haber amigos y como que, cinco minutos antes dije: '¿y si me lo dan?' Me empecé a poner nervioso y como que me he visto envuelto en cosas parecidas y dije: 'me voy a preparar algo, aunque sea'. Fue una sorpresa. Yo siempre he pensado que este tipo de cosas son un poco más pactadas y la verdad es que no. Fue una sorpresa de verdad. Súper contento.

¿Llevabas el discurso preparado?

Qué va. No sé si a partir de ahora lo prepararé o no, porque como esta vez salió bien, prefiero no preparar nada a partir de ahora (risas).

Actuando en el Womad el año pasado, te diste cuenta de que lo que más disfrutabas era el house y el reguetón. ¿Por qué? ¿Qué te aportan estos dos géneros?

Para mí hay muchos matices, pero creo que esas dos palabras son public domain. La gente controla qué es el house y el reguetón. En el disco nuevo que estoy preparando, hay cosas de breakbeat, dancehall, afrobeat... Son cosas con demasiados matices que creo que se pueden englobar en el house y reguetón, que no dejan de ser música electrónica y música, entre comillas, urbana, que es lo que conocemos como reguetón. Es un poco para intentar resumir. Yo venía del formato clásico, de banda, de estar cuatro componentes tocando, dos guitarras, bajo y batería. Me dejó de resultar interesante. Sobre todo para lo que yo escuchaba y me llegaba. Fíjate, me parecía muy plano. Que es una crítica que reciben el house y el reguetón. Pero en el rock y demás me parecía que todo el mundo decía lo mismo. Y me dejó de mover. Fue la típica crisis en la que ves que algo ya no te gusta. Aunque sigo escuchando y me encanta lo viejito conocido. Lo que me aportan estos dos géneros nuevos es frescura. Yo porque soy un friki y me encanta la producción. Me nutren más la curiosidad. Dicho esto, yo tengo un disco de rock preparado para cuando me canse de esto también (risas). Pero ahora, 2023 finales, lo que me mueve es este tipo de sonidos.

¿Cómo describirías tu proceso de composición? ¿Eres más de vomitar canciones o de ir componiéndolas a lo largo de varios días?

Tengo dos procesos súper claros. Uno que es con la guitarra y escribir. Y en base a esa estructura que he hecho de manera "acústica", producir. La otra es completamente contraria: producir sin saber qué voy a hacer. Empezar a montar sonidos, a ver cosas que me gustan, a buscar huecos para la voz, sin saber de qué voy a hablar. Ese proceso es más lento, pero me gusta más porque tiene más días de escucha activa, de ver qué historias contar... Normalmente las que compongo con guitarra suelen ser más acústicas, por lo general, tampoco le monto muchos sonidos más. Son esas dos cosas, que también me divierten así. Porque si fuera siempre igual, puf, me cansaría.

¿Qué es lo que más disfrutas cuando estás encima del escenario solo?

El otro día lo hablaba con otro músico. Para mi gusto, este es el nuevo formato de banda. Yo sigo llevando a los músicos, a Leo Segovia y a Killian Barrera a la batería. Pero ya es algo más híbrido, tiene una batería, él también tira samples... Es un formato de banda, pero diferente. Yo antes rechazaba las pistas lanzadas. Y ahora considero que es una herramienta más, siempre y cuando la sepas usar responsablemente, que después haya gente tocando instrumentos... Considero que somos músicos de nuestro tiempo y que hay que saber utilizar todas las herramientas que tenemos, por suerte. Simplemente, creo que es un formato de banda distinto. Lo que más disfruto, que va a sonar súper cliché, es la energía (risas). Me hace mucha gracia. La energía. Y también, al yo tocar tantos palos y géneros, me gusta ver un poco las caritas cuando toco una balada y de repente un reguetón o un tecno. Ver las caras de qué coño está pasando. Eso me hace gracia y me gusta. Porque el proyecto lo hago pa' mí y después hay gente a la que le gusta. Eso es lo que más disfruto.

¿Qué músicos admiras o te inspiran en tus creaciones? Ya sean actuales o de hace 100 años…

El disco nuevo está lleno de colaboraciones de gente a la que admiro, Highkili, Ninfa, Isa Izquierdo... Gente con la que para mí es una suerte compartir camino, estar en la misma isla, que me parece algo muy loco. De la vieja escuela, es cierto que escucho a mucha gente, pero normalmente no me suelen atrapar las personalidades. Me gusta la música y ya. Sin embargo, me pasa que me inspira muchísimo Arístides Moreno. Me parece una persona increíble, sobre todo su trabajo musical, que es algo que muchas veces queda en segundo plano porque nos quedamos únicamente con el factor cómico. Musicalmente hablando me parece un genio. Fue de los primeros discos que me compré con mi dinero, el de Samba de Otro mundo, que es el primero. Una vez me atrapó con su música, también me di cuenta de que su personalidad es increíble. Y su "personaje", no es ningún personaje, sino que es él. Y eso es lo más bonito. Porque realmente todos nosotros somos unos personajes y simplemente hay que abrazarnos y reivindicar lo que somos. No ser pretenciosos con nada. Y probablemente así seamos más originales. Cuando escuché a Highkili me pasó lo mismo, es de los pocos artistas canarios que abandera la canariedad y no tiene por qué estar diciendo continuamente lo canario que es. Cuenta su vida, sus experiencias. Eso a mí me llega. Y creo que me llegaría también si fuera mejicano, porque está contando algo que es cierto. Entre todo eso, yo creo que es la verdad. Que sea algo puro y honesto, sin pretensiones.

¿Consideras que el personaje que proyectas como músico es honesto contigo mismo? ¿Te ha costado llegar a ese punto en tu carrera musical?

Una cosa que para mí resume lo que acabas de decir es que ahora no me da cringe escucharme a mí mismo. Es algo que me fascina. El otro día, en los premios, que no me había preparado nada, de repente al día siguiente me escuché y dije: 'ole' (risas). Antes me daba vergüenza, porque estaba intentando continuamente proyectar algo, o al menos en mi cabeza. Y ahora he encontrado que si soy yo mismo y de repente me quiero ir y digo que me quiero ir, después a la gente eso le puede hacer gracia...Realmente, lo siento mucho, pero la única opinión con la que me voy a dormir todas las noches es con la mía. Entonces quiero estar bien conmigo. Quiero estar tranquilo. Creo que ha sido fruto de los años, la experiencia, de verte en muchos saraos en los que no quieres estar y decir: 'no, no, no quiero aguantar cosas que no me gustan'. Cuánto más se acerque mi personaje a mí mismo, menos tendré que falsearlo en el futuro y menos seré un meme de mí mismo, como veo a muchos artistas, que ya parece que se están autoimitando y da bastante pena. Entonces prefiero no ser nadie y ser yo. Y ya está. Y ahora soy de una manera y en diez años seré de otra.

Al final nosotros mismos somos nuestros jueces más duros… ¿Crees que el Javi de hace 5 años estaría orgulloso de lo que está haciendo el Javi de hoy?

Sí, completamente. Hace cinco años ni tenía el proyecto. Ya solo el hecho de poner música en Spotify era un ejercicio de confianza en mí mismo que no tenía. Es curioso, porque muchas veces damos por hecho los procesos. Y también es bonito echar la vista atrás y decir: 'loco, he hecho mucho'. También darnos besitos, cuidarnos. Y sí, completamente sí. Creo que Javi del pasado estaría muy orgulloso de lo que estaría haciendo ahora.

Has comentado alguna vez que tienes que lidiar con gente que te dice que te has vendido por abrazar la tendencia del reguetón.

Eso me hace un montón de gracia. Entiendo que, tristemente, el sonido mainstream que se utiliza sigue una misma línea, que es un copia y pega y no tiene ningún tipo de trasfondo. Pero es que, curiosamente, vengo de una familia donde hemos escuchado literalmente de todo, siempre. Yo me crie con los Minutos Musicales de aquí de la 2. Es al contrario: ahora es cuando me estoy encontrando de verdad. Cuando yo hacía rock o un pop más indie, era porque creía que era lo que había que hacer para demostrarle a la gente que yo sabía suficiente de música, de guitarra. Cuando en el fondo, lo único que estaba intentando era suplir mis inseguridades. Y ahora, que estoy más seguro de mí mismo, hago lo que me apetece y es lo que me mueve. De hecho, hay un tema en el disco nuevo, que se llama No me la comas, que va dedicado a esta gente. La gente que he visto quejarse, tampoco me venía a ver antes a los conciertos. Me quedo con como estoy ahora. La frase que más me gusta es la de 'la cantidad de cumbias que no bailaste por ir de rockerito'. Esa frase me encanta. Y, sinceramente, me quedo con la cumbia y el rock. Me quedo con todo.

«Los espacios más creativos y más artísticos, siempre son los espacios autogestionados» Ant Cosmos - Músico

¿Cómo crees que está el panorama musical para los artistas emergentes en Gran Canaria?

Justo en lo de los premios, que me dio miedo quedar de malcriado o de que no estoy agradecido, dije que considero que tristemente, los espacios, para mi gusto, más creativos y más artísticos, siempre son los espacios autogestionados, las raves... Que tenemos también una concepción social sobre las raves muy mala, cuando realmente vas a cualquier discoteca de mierda de aquí y te encuentras lo mismo. Creo que no estamos acostumbrados a consumir cultura. Incluso en el Granca Live Fest, que había gente que estaba dándole la espalda a Rosalía. Y es alguien que después estás en tu casa, subes una storie y tienes Bizcochito. Creo que es la falta de costumbre. Y creo que eso es algo más educacional, algo cultural. También en los espacios aquí muchas veces reina la violencia, incluso en nuestras fiestas populares, que están llenas de peleas. Es un ambiente extraño. Creo que sí, que faltan espacios y al mismo tiempo, no solo espacios, sino público. Si ya es complicado tener un grupo y un proyecto, también es necesario que las familias vayan, que vayan los amigos... A mí me hace mucha gracia, y esto es una autocrítica, esos artistas que se quejan y a los que jamás he visto en un concierto que no sea el suyo. Si yo siendo músico digo que aquí faltan espacios, pero luego solo vas a tus conciertos cuando actúas tú... Hay que pensar que hay otros artistas a los que también les gustaría que fueras. Y si no nos apoyamos nosotros, esto no va a ningún lado. Yo no me caso con nadie. Hay que ser coherentes con el discurso. Me gustaría que si digo que faltan espacios, es porque yo he ido a todos los espacios. Que hay. Y se quedan cortos. Dicho esto, hay una Plaza de la Música abandonada, con seis locales que perfectamente se podrían subvencionar. Que cuestan tres duros, dos técnicos de sonido y un mínimo equipo de sonido... Y además, somos espejos. Hacemos lo que vemos. Y si yo veo que mis amigas tienen un grupo, pues yo quiero tener un grupo y se genera una dinámica. Creo que es algo estructuralmente muy complicado. Pero bueno, tendremos que seguir luchando.

Tras ganar este premio, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿Puedes contar algo del nuevo disco?

Sí (risas). Mi idea es sacar un disco nuevo en 2024. No me quiero meter prisa. A finales. Sí, es cierto que voy a ir sacando singles y voy a trabajar con gente que admiro un montón. La idea es que haya colaboraciones y que la mayor parte sean artistas de las Islas, que es lo que me apetecería mostrar.