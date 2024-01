El cantante David Bustamante aterriza en Gran Canaria, su lugar «favorito del mundo» junto a San Vicente de la Barquera, para interpretar a Sam Wheat en el musical ‘Ghost’, que se escenifica en el Teatro Pérez Galdós con diez funciones hasta el 21 de enero.

Lleva dos años alternando sus actuaciones en el musical Ghost con otros proyectos musicales y mediáticos. ¿Es capaz de desdoblarse para acaparar tanto trabajo?

No, no, ojalá. Te cuento la historia, que es algo increíble: amo tanto mi trabajo, estar en el escenario, que supongo que es algo que siempre he sentido. Pero desde la pandemia [hace una pausa], que parece que ahora va a venir otra, eché tanto de menos lo que me hacía feliz que ahora todo lo que tenga que ver con actuar, pues intento hacerlo. Me reinvento, intento salir de la zona de confort y esto es una prueba de ello. Creo que es la prueba más difícil que he hecho en mi carrera. ¡Un musical! Además, interpretando, que es algo que nunca había hecho. Bueno, decía «difícil», pero rectifico: «apasionante» diría que es mejor en cuanto a definición.

Pasión, dificultad, reinventarse... Su día a día debe ser como una gira mundial. Por ejemplo, ¿cómo ha sido este periodo navideño para usted?

Pues esta navidad ha sido contraria a todas las que había vivido hasta ahora. Resulta que he hecho una recomposición de mis hábitos, gustos y todas estas cosas. Total, que han sido las navidades en que más en forma me he puesto [ríe]. Toda la gente dice que engorda en estas fechas... Pues yo me he puesto fuertísimo.

No me diga que está pensando en volver a boxear como en la velada de Ibai Llanos...

¡No, no! Es algo que me gusta mucho. Me siento muy guay así. Aparte de Ghost, acabo de terminar de componer mi futuro disco, que saldrá en los próximos meses. Entonces, me despierto todos los días súper temprano y disfruto de los amaneceres, salir al campo en bici, correr... Y el premio que me había puesto era ir a principios de año a Gran Canaria, que es, junto con San Vicente de la Barquera, mi lugar favorito del mundo.

Buena elección.

Tengo muchísimas ganas de llegar a la Isla [aterriza hoy para actuar esta noche en el Teatro Pérez Galdós, a las 20.30 horas].

¿Cuál diría que es el mayor reto de Ghost?

Diría que intentar hacerlo lo más fiel a una historia tan icónica como es Ghost. Es difícil llevarlo al teatro porque, lógicamente, el público me tiene presente como Bustamante, como David el cantante, y lo que intento es que a los pocos minutos puedan ver a Sam Wheat [el personaje principal masculino interpretado por Patrick Swayze en la película homónima dirigida por Jerry Zucker en 1990]. Ese es mi examen diario y si salgo del teatro y me dicen que lo he conseguido, tengo mi recompensa.

Entonces, ¿suele visionar la película de vez en cuando para inspirarse en Patrick Swayze?

Sí, sí. Es más, la peli era algo familiar, era la favorita de mis padres. Tenía un perrito que se llamaba Ghost y una perrita que se llamaba Molly [el nombre de la protagonista femenina interpretada por Demi Moore]. Incluso, la música del vídeo de mi primera comunión es la banda sonora de la película. Habré visto la película como unas 15 veces y si la reponen ese día cojo el cubo de palomitas y me salto la dieta [ríe a carcajadas].

Imagino que para tener chispa sobre el escenario es necesario tener complicidad con su elenco. ¿Suele convivir con Ana Dachs o Christian Sánchez? ¿Se van de cañas?

¡Claro! Hemos compartido dos años de jueves a domingo. Es el grupo de personas con el que más he compartido, incluso más que con los compañeros de Operación Triunfo en su momento, aunque sea algo diferente. Son mi familia, mis amigos. Hubo un parón de cinco meses y quedábamos para cenar. No pasan más de 15 días sin vernos. Somos un grupo que a nivel personal nos llevamos muy bien y eso es muy importante, porque lo normal es que haya roces en la convivencia y con ellos no ha existido ni uno en esta compañía. Me ha tocado la lotería.

Era inevitable hablar de OT, más ahora, cuando vuelve a estar de actualidad. Ya que está en Gran Canaria, ¿ha contactado con Geno para que vaya a verle algún día al musical?

¡Es que está afincada en Málaga! Pero cuando pasó el musical por allí, sí que vino a verme. Es más, cuando fuimos a Sevilla, también vino a verme. Mi niña siempre está presente. ¡La adoro!

La marca OT es algo inquebrantable, pero alguna crítica que otra siempre recibe. Iván Ferreiro dijo recientemente: «A mí Operación Triunfo me la sopla. Me parece una carnicería que juega con los sueños de unos chavales, de los que el 99% van a tener una vida bastante miserable por culpa de lo que les prometen». ¿Se siente parte del 1% afortunado que, según él, ha tenido una vida lejos de ser miserable?

Pues, sin querer entrar en polémicas, yo lo que puedo decir es que a mí me cambió la vida. Yo no tenía medios para grabar un disco o que conocieran cómo canto. Además, me dieron la oportunidad de darme unas tablas. Luego es cuestión de trabajo de cada uno. Yo me he reinventado y sigo estudiando música para mantener la calidad o mejorarla incluso con respecto a cuando entré en Operación Triunfo. Que yo ya tengo 41 años, 42 en marzo. De OT solo puedo tener buenas palabras, no puedo morder la mano que me dio de comer. Para mí fue otra lotería, como decía antes.

Por último, ¿qué le diría al David Bustamante de 2001 si supiera, incluso, que va a ser reconocido por el 96% de la población española, según una reciente publicación?

Pues le diría que gracias por ser valiente, por creer en sí mismo y luchar por su sueño. Creo que ese David me brindó la oportunidad de ser feliz y sentirme realizado. Mira, a tu trabajo y al mío no llegas por casualidad. Tú llevas una carrera preparándote para esto y yo igual. Nos preparamos, luchamos día a día por nuestros objetivos. Levantarte por la mañana y hacer lo que más te gusta es el mayor de los privilegios que uno puede tener.

También podría decirle a ese niño de la primera comunión que llegaría a ser Patrick Swayze años después...

Eso es que es algo que todavía no me creo, imagínate si se lo digo a aquel niño [ríe].