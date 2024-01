La frustración y la impotencia de 20 fotógrafas se transforma en acción: ante la imposibilidad de los periodistas internacionales de entrar en la Franja de Gaza para contar lo que está ocurriendo en sus 365 kilómetros cuadrados desde el 7 de octubre de 2023, ellas han unido sus fuerzas y sus fotografías en un intento de recaudar fondos para la población palestina que lleva más de 100 días sufriendo los bombardeos israelíes.

Esta venta solidaria se realiza a través de la página web de Fotos por Palestina, en la que se pueden encontrar trabajos fotográficos de más de 180 fotógrafos y fotógrafas que se han unido a la causa y han cedido su obra para que cualquiera la pueda comprar y hacer así un aporte económico a la causa. El dinero recaudado irá destinado a la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF), que cuenta con un Fondo de Emergencias específico para Gaza.

«A Médicos Sin Fronteras la conocemos mucho, algunas de las componentes del grupo ya han trabajado con ellos y saben cómo funcionan y cómo gestionan los fondos. Además, retransmiten lo que hacen, minuto a minuto, y de qué manera usan el dinero. No es un dinero que entra en una mega organización y no sabemos a dónde va, sino que sabemos que se destina al trabajo que están haciendo ellos en la Franja de Gaza», explica Marta Moreiras, una de las fotógrafas que se encuentra en el origen de esta iniciativa y que el pasado mes de octubre presentó su exposición A la sombra de las acacias -que puede verse hasta el próximo 26 de enero- en la sede Casa África.

«El no poder hacer nada y estar ahí como meras espectadoras de cómo se comete esta atrocidad y este genocidio delante de nuestros ojos, nos unió. Estamos viendo en directo la masacre de una población, estamos asistiendo en directo, en redes sociales, en medios, a la masacre de todo un pueblo. Nos indigna tanto que decidimos pensar en una manera de contribuir, de aportar nuestro granito de arena y por ahí empezamos», continúa la fotoperiodista recordando los inicios de Fotos por Palestina.

Además de Moreiras, a la lista de fotógrafas y fotógrafos que se han unido a la causa están nombres como el de Emilio Morenatti, Nuria López Torres, Juan Carlos Tomasi, Juan Luis Rod, Óscar Corral, Pablo Tosco, Santi Palacios, Cristina García Rodero, Anna Bosch Mirapleix o Anna Surinyach. Esta última fotoperiodista, presente en la iniciativa de Fotos por Palestina desde su comienzo, ha estado, por otro lado, muy vinculada a la realidad migratoria del Archipiélago canario en los últimos meses a través de su proyecto Mar de luto, para el que ha sumergido en el mar las fotografías que usan las familias de las personas desaparecidas en la ruta atlántica para honrar su memoria y sacar a la luz sus historias olvidadas.

Entre los más de 180 artistas que han cedido su obra para, también hay otros nombres como el de Ana Palacios, Nuria Prieto, Ofelia de Pablo o Sandra Balsells. Hasta ahora se han recaudado 50.000 euros con la venta de fotografías, aunque el objetivo antes de que la campaña cierre el próximo 27 de febrero es recaudar 100.000. El colectivo de fotografía Ruido Photo, que lleva más de 15 años denunciando violaciones de los Derechos Humanos, será el encargado de hacer que el importe final recaudado llegue a las manos de Médicos Sin Fronteras y, con ellos, a las manos de la población palestina que continúa viviendo día a día con los bombardeos de Israel.

El genocidio continúa

Como ha indicado hoy en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí, el balance de la ofensiva israelí se ha cobrado la vida hasta ahora de 25.700 palestinos y ha dejado un total de 63.740 heridos. Aun así, son muchos los medios de comunicación y los países que no utilizan la palabra genocidio para definir esta violación sistemática de derechos humanos e incluso de las propias reglas de la guerra. «Nos cuesta creer que a muchos medios y estados les cueste hablar de genocidio cuando lo estamos viendo en directo. No se puede estar masacrando a la población civil de esa manera tan indiscriminada, y ya no solo a ellos. Hasta en la guerra hay normas y aquí se están saltando todas, bombardeando hospitales, universidades, mezquitas, de todo», denuncia Moreiras.

A principios de enero, un total de 77 periodistas gazatíes habían sido asesinados por Israel, según cifras del Comité para la Protección de los Periodistas, que también cuenta en su página web como Israel ha encarcelado hasta la fecha a «un número récord de periodistas», un total de 17 profesionales, según recogen en su censo penitenciario que ofrece información a nivel mundial de los periodistas que se encuentran entre rejas. Como la prensa internacional tiene prohibida la entrada a la Franja, ellos son los únicos que pueden mostrar al mundo lo que está ocurriendo allí, tal y como ha estado haciendo hasta ahora el periodista palestino Motaz Azaiza, que ante la situación de peligro acaba de abandonar su tierra.

Con cada vez menos ojos en el terreno para que el mundo sea testigo de lo que ocurre en la Franja de Gaza y con una población que cuenta cada vez con menos recursos para sobrevivir, Fotos por Palestina busca transformar la rabia y la impotencia que produce el horror en un haz de luz que consigue -con el poder de un instante, de un fotograma- que el mundo no deje de mirar.