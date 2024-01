El mundo de la cultura en Canarias está patas arriba. La artista Koset Quintana ha denunciado públicamente al director de Gran Canaria, Armando Ravelo, por realizarle insinuaciones sexuales cuando ella tenía 15 años. El cineasta lo admitió y “asumo las consecuencias”, además de confesar que ha tenido “actitudes muy feas con las mujeres”.

"No solo me incitaba a tener sexo con él, sino que me hablaba de drogas y porno", asegura Quintana en su publicación.

Además, otras intérpretes han contado haber sufrido los comportamientos del director.

Miles de personas han condenado los hechos desde que se hiciese eco esta noticia.

“Fueron años de dolor”

“Quería mantener mi anonimato, y así se lo dije a Koset, en privado. Pero leer tantos testimonios me ha dado la fuerza para no callarme. Se que ha habido casos de mayor gravedad, pero quiero aportar el mío para que se sume al resto. En mi caso, a mi ya me pilló con 27-28 años. Él había ido a ver una obra de café teatro donde yo actúe como una total amateur. Pero está obra me dio pie a conocer a muchos actores y actrices, de las cuales también he leído aquí su testimonio”, expresa Azuleida en el post de denuncia de Koset.

“Haberme visto en la obra pareció darle pie a agregarme a Facebook y empezar a hablar conmigo. Todo parecía normal, hasta que empezó a hablarme de que iba a rodar una película (Mah, creo que era) y empezó a hablar de mi físico. Que mi mandíbula era como la de las guanches de la época y no se que rollo. Luego empezó a desviarse hacia lo sexual, y me propuso ir de extra a esa película. Yo primero le seguí el rollo y luego cuando me di cuenta de sus intenciones, le dije ok pero no voy a ir sola, iré con mi novio”, añadió.

“Él perdió el interés y yo nunca acudí al rodaje. Pero pienso que muchas chicas con ilusión pueden haber caído en esa trampa. No hablé por miedo a represalias, porque le resté importancia, porque nunca pensé en la magnitud de lo que estaba sucediendo. Pero, sí se lo comenté a mis compañeros de la obra y algunos ya sabían de sus actitudes. Koset, gracias, por tener ese coraje que en su momento otras no tuvimos. Lamento por lo que todas habéis pasado y espero, a parte, de remover conciencias, no quede impune” sentencia.

Y no ha sido la única. “Llevo un día pensando qué decir, qué poner...fueron años de dolor, de sentirme menospreciada, infravalorada personal y profesionalmente por él, de sentir que todo era culpa mía. Años de acoso, de ponerme él en enemistades con actrices por sus inventos, de dejarme como loca ante los que lo seguían a todas partes”, compartió Laura Perdomo.

“El peor trabajo de mi vida”

Además también ha recibido críticas en el aspecto laboral. Como el operador de cámara Aridane Díaz. “Tuve una nefasta experiencia (la peor experiencia laboral de mi vida) con este ser en el 2020. Horrible. No me gustaron nada las cosas que pasaron, el trato, los valores, las formas, las intenciones... Y lo gracioso es que llegas a creer que eres tú mismo que lo ve así. Pensé en hacer lo posible por pararle los pies, por no dejar que gente así tenga cada vez más voz o más poder”, expresó.

“Al final, como muches que sabemos lo que hay, con miedo y ansiedad, no hice nada, me mantuve totalmente callado, salvo con las amistades cercanas y familia. Tengo un chat tan desagradable con esta persona que lo leí en su día y por verdadero bloqueo, estrés y dolor mental, no soy capaz de volverlo a abrir, no puedo. Sorprendidísimo hoy, veo algo de justicia y de luz en que con tus palabras y lo que aportas se sepa de forma pública quién es realmente esta persona. Que ya de por último, se le ha apoyado desde el gobierno. Que lo sepa todo el mundo y que nadie tenga que pasar por cosas así”, prosiguió.

“Gracias por tener la valentía que no hemos tenido muches. TIENES MI APOYO VALIENTE”, sentencia Díaz en un mensaje de apoyo a Koset.