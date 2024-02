La artista canaria Cristina Ramos estrena hoy su nuevo espectáculo Sólo Whitney en el Auditorio Alfredo Kraus, que ha colgado el cartel de «no hay entradas» desde hace semanas.

El espectáculo Sólo Whitney es un homenaje que la cantante hace a su artista pop de referencia. En él hará un recorrido por los temas más icónicos de la cantante norteamericana, referente máximo de la excelencia vocal femenina. Todo un reto en lo artístico, pues un repertorio tan exigente requiere de una voz privilegiada.

Cristina Ramos realizó la semana pasada un preestreno en Madrid con un clamoroso éxito. Lo hizo en un pase privado para prensa y profesionales en el auditorio de la Escuela de Interpretación JANA al que acudieron caras conocidas, como Angela Carrasco, Roser, Javi de Los Pecos, Mara Barros, Alejandro Parreño de OT o el presentador Alfonso Hevia, además de promotores del mundo del espectáculo y la televisión.

Entre Madrid y Canarias

Se trata de una producción «cocinada» entre Madrid, donde se ha hecho la producción musical, y las islas Canarias, donde están haciéndose los ensayos de la parte escénica y coreográfica, y cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria.

Cristina Ramos es conocida por ser la artista más premiada en los Talent Show de todo el mundo, ganadora de Got Talent España, La Voz en Mexico, ganadora de sus respetivos programas en los Got Talent The Champions de USA y el Worlds Got Talent de China.

Su versatilidad, capaz de abordar estilos tan variados y exigentes como la ópera, el rock, el Funky o los boleros, ha llevado a Cristina Ramos a actuar por todo el mundo, como protagonista de innumerables eventos y con su espectáculo Rock Talent en sus diversos formatos .