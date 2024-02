Sale a subasta el icónico biquini que Rachel Welch lució en Canarias en 'Hace un millón de años': este es el precio

La película Hace un millón de años (One Million Years B.C., Don Chaffey, 1966), cuyos exteriores se rodaron en Canarias, es una de las más destacadas de la productora Hammer Films y también de la historia cinematográfica del Archipiélago.

Y no solo eso, Hace un millón de años catapultó a la fama a la actriz estadounidense Rachel Welch, fallecida el 15 de febrero de 2023 a la edad de 82 años.

Mítico es el biquini 'troglodita' que lució Welch en su papel de la cavernícola Loana en algunas de las escenas rodadas en las Islas en Hace un millón de años y que impactó en los espectadores. Con tan solo 33 líneas de guion (sin tener en cuenta los gruñidos) las del biquini están entre las imágenes más famosas de la carrera de la actriz que luego sería bautizada como El cuerpo, convirtiéndose en todo un icono internacional.

Raquel Welch. / Reuters

Welch había debutado en la gran pantalla en 1964 en Una casa no es un hogar (A house is not a home), de Russell Rouse.

Las lavas de Timanfaya, el lago verde de El Golfo y las playas de Pagagayo y Famara en Lanzarote, fueron algunos de los lugares en los que se llevó a cabo el rodaje en Lanzarote, que también tuvo escenas en el Parque Nacional del Teide (Tenerife) y en el barranco de Ayagaures, en San Bartolomé de TirajanaGran Canaria).

En 2001, el Festival de Cine de Las Palmas homenajeó a la actriz.

Efectos especiales en la película

Don Chaffey fue un destacado director de cine fantástico, pero también fue relevante el responsable de efectos especiales de la película, Ray Harryhausen, inventor de la técnica de stop motion. Se caracteriza por la grabación en vídeo de imágenes fijas, pero que grabadas unas tras otras dan la sensación de que en realidad se está grabando una sola imagen que se está moviendo.

Dinosaurios y criaturas fantásticas animadas forman parte de la trama junto a los humanos en Hace un millón de años, en la que Tumak (John Richardson) es expulsado del Pueblo de Las Piedras tras haberse peleado con su padre. Después de varios días vagando es salvado por el pueblo de Las Conchas, donde conoce a Loana (Rachel Welch).

El biquini más famoso

El biquini que lucía Rachel Welch en Hace un millón de años y con el que causó furor en todo el mundo, cuya imagen fue la del cartel de la película, acaba de salir a subasta junto a otros artículos de la actriz, como vestidos, recuerdos y premios, de manos de Julien’s Auctionq, que ha bautizado la venta exclusiva como Bombshell: The Raquel Welch Collection (La bomba: la colección de Raquel Welch).

La subasta se llevará a cabo el próximo 12 de abril en Los Ángeles (California).

El famoso biquini tiene un precio de salida de entre 500 y 700 dólares (entre 461 y 646 euros).