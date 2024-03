Canarias recibe la Biznaga de Plata del Festival de Málaga por su apoyo al cine

El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, ha recibido este jueves la Biznaga de Plata Honorífica del Festival de Cine de Málaga por el compromiso de esta comunidad con el audiovisual, sector que el Parlamento insular declaró estratégico en 2009.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha entregado a Clavijo esta distinción en un acto que se ha celebrado en el Ayuntamiento con la presencia del director del Festival, Juan Antonio Vigar, y la consejera de Educación, Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, y el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas, Cristóbal de la Rosa, entre otras autoridades isleñas.

Clavijo ha agradecido este reconocimiento, que supone «un espaldarazo» al trabajo que el ejecutivo canario viene realizando desde hace quince años de apoyo al audiovisual «como pilar clave» para diversificar su economía.

«Hoy podemos decir que esta apuesta ha sido todo un éxito», ha afirmado Clavijo, que ha señalado que los incentivos fiscales ofrecidos a la industria han situado a Canarias en un «punto de referencia» internacional, pese estar situada a miles de kilómetros de los principales centros de producción.

Lucha de años

«Esto ha sido un hándicap con el que hemos tenido que luchar durante años para atraer rodajes, pero hoy ya no lo es», ha destacado el presidente canario, que ha recordado que las islas cuentan con «los mejores escenarios naturales del mundo», desde playas kilométricas a bosques, paisajes volcánicos y ciudades y pueblos únicos. Y todo ello, ha añadido, con unas condiciones climatológicas que permiten rodar los 365 días del año.

Presentación del filme canario ‘Voy a desaparecer’, en Málaga. | | LP/DLP / LP/DLP

Prueba de la firme apuesta de Canarias por el audiovisual, según Clavijo, es que el volumen de inversión se ha multiplicado por siete en un lustro, desde los 35 millones de euros de 2017 a los 223 de 2022, mientras los empleos vinculados al sector ya superan los 15.000.

«Estamos hablando de una industria de éxito que poco a poco va cogiendo músculo y estructura y genera riqueza, innovación, empleo y retorno», ha remarcado.

Canarias ha sido este año la comunidad autónoma invitada en la tercera edición de Territorios de Mafiz, el área de industria del Festival de Málaga, donde la delegación ha apostado por poner en valor ante la industria internacional sus localizaciones, incentivos fiscales y atraer nuevas producciones al archipiélago y fortalecer las redes profesionales del sector.

Más de una quincena de películas y cortos de sello isleño se han presentado a lo largo de esta semana en diferentes secciones tanto del Festival de Málaga como de Mafiz, como La hojarasca, ópera prima de Macu Machín; It was hot that day: a jandiman story, de Chisco Valdés, o Cuadro, de Anatael Pérez.

Canarias, tierra de rodajes

A ello se suman otras siete producciones en fase de desarrollo, cifras que, según el ejecutivo canario, reflejan el nivel alcanzado por la industria local del Archipiélago, quince años después de la declaración del audiovisual como un sector estratégico para este territorio.

De hecho, Canarias ha sido en los últimos años escenario de grandes producciones nacionales e internacionales. Allí se han rodado títulos como la serie Hierro, de Movistar Plus+; las películas Los abrazos rotos, de Pedro Almodóvar, y El niño, de Daniel Monzón, así como las superproducciones estadounidenses Jason Bourne, Aliados, Wonder Woman o la serie Black Mirror.

Por último, en el marco de Spanish Screenings Content se ha contado con la proyección de Rave Culture-A new era de Eduardo Cubillo, en Regional Film Hub; y ocho cortometrajes canarios han formado parte de Málaga Short Corner. En MAFIZ Specials se ha exhibido Lo carga el diablo de Guillermo Polo, y en MAFF también han participado proyectos canarios.