Karel Chichon renueva su titularidad al frente de la Filarmónica hasta 2027

Karel Mark Chichon renovará su titularidad durante dos temporadas más al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con lo que continuará como su difrector musical hasta el año 2027. Así lo señaló ayer el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, en una presentación que contó con la presencia del propio Chichon, así como del vicepresidente de la Fundación OFGC, Pedro Justo, y el gerente de la Fundación OFGC, Manuel Benítez.

Para Morales esta iniciativa busca la consolidación del proyecto artístico iniciado por el director musical en 2017 «que ha llevado a la Filarmónica a alcanzar extraordinarias cotas de calidad, propiciando la participación en ella de directores y solistas de rango internacional», y convirtiéndose en la única orquesta española que graba actualmente con la división internacional del sello Deutsche Grammophon, con la inclusión en la lista de mejores grabaciones de 2022 del New York Times y Die Presse y en los Oper! Awards 2023.

A todo esto sumó Morales el apoyo de Chichon al talento canario y su voluntad de llevar la música a todos los rincones de la Isla, así como el compromiso en fomentar y dar visibilidad a la creación femenina en las Islas y la repercusión internacional de las Masterclass de Dirección de Orquesta. Morales valoró en esta línea la reciente reincorporación de Manuel Benítez a la gerencia de la Fundación y recordó que «en este momento, por diferentes motivos entre los que están la jubilación de un importante grupo de músicos, la OFGC debe emprender un proceso de renovación de una parte importante de su plantilla».

Este proceso, detalló el presidente del Cabildo, «debe tener un liderazgo artístico claro». Para ello, por vez primera en la historia de la Fundación, se plantea que sea el titular actual sea quien acompañe al Cabildo y a la Orquesta en la búsqueda de un nuevo titular para el futuro.

Karel Mark Chichon agradeció la confianza depositada en él, y destacó que se trata de un éxito de conjunto, pues «esta orquesta me inspira y la considero el mejor regalo musical que he recibido en su vida, con la energía que me da y su inspiración», por lo que su objetivo es dejarla en un lugar estable cuando llegue el año 2027.

Futuro

Chichon reforzó la idea de la necesidad de mirar al futuro y cuidar la renovación de la plantilla, mimando el proceso, la comunicación entre los músicos, la dirección artística y la gerencia, para dar estabilidad y garantizar el futuro y la proyección internacional de la OFGC. «El mundo debe conocer esta gran orquesta que tenemos», remató el Maestro. «Para mí, lo prioritario es proteger la orquesta a la que tengo mucho cariño», destacando la importancia que tiene para él «dejarla en el mejor sitio posible», especialmente durante los próximos años que se anticipan «delicados» en términos de renovación de plantilla.

En ese sentido, el gerente de la orquesta, Manuel Benítez, detalló que más de un cuarto de la plantilla, en torno a 20 plazas, de la formación musical tiene que ser renovada. «El parón por la covid-19 significó muchas cosas, entre otras que las vacantes que se fueron produciendo en ese momento fueron provocando bajas naturales en un periodo en el que no se podían hacer audiciones constantemente», explicó Benítez al señalar que se trata de una situación que también padecen otras orquestas en España.

«Estamos ante un tapón provocado por jubilaciones que se han ido dando desde el año 2018-2019, que hacen que prácticamente tengamos más de una cuarta parte de la plantilla que tiene que ser renovada y que estamos sustituyendo por contratos puntuales para los conciertos», agregó.

Un proceso que ha calificado de «muy laborioso», porque, han calculado, tendrán que escuchar a entre 1.200 y 1.300 músicos, y que esperan iniciar a partir del próximo junio y desarrollar por etapas.

Normalmente, para este tipo de convocatorias, lo habitual es que se presenten 60 músicos por instrumento, por lo que las audiciones serán muy largas, ya que, como apuntó el propio Chichon «son pruebas agotadoras tanto para los músicos como para el comité seleccionador» que, luego «tiene que ponerse de acuerdo buscando puntos en común», ya que lo habitual es que cada uno tenga una visión diferente con circunstancias que no coincidan entre ellos.