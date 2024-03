‘Te pondrán flores en el estómago’, la reunión del talento literario canario

Te pondrán flores en el estómago. Nuevos flujos de la literatura canaria (Ediciones La Palma, 2024) se está terminando de imprimir en estos días de Semana Santa en los que la primavera comienza a echar raíces. Como si la estación la llamara, esta antología editada por Paula Fernández trae las voces de 15 autoras y autores jóvenes que comparten dos cosas:todos son menores de 40 años y todos son canarios, ya sea por lugar de nacimiento o por experiencia vital.

Los nombres de escritores ya consagrados, como puede ser el de Andrea Abreu -que ha vendido más de 100.000 ejemplares de Panza de burro y ha sido traducida a 16 idiomas- con los de otros que publican por primera vez, como Sandra Padrón u Óscar Liam Torres. «Es una forma de darle un empujoncito a las voces que están emergiendo», explica Fernández haciendo alusión a las dificultades del mundo editorial. «No es una antología que permita ser totalizante o completa. Es un ejercicio de reunión de una pequeña constelación de autoras», puntualiza la editora.

En opinión de Fernández, propuestas literarias como la de Abreu que han dado proyección y popularidad a nivel internacional de las Islas como sitio sobre el que escribir y desde dónde escribir, son las que animan a que cada vez más gente se lance al mundo de la escritura. «Hay una pulsión fuerte entre las personas jóvenes, quizá gracias a que existen propuestas literarias muy situadas en Canarias, con un sesgo muy propio, como Andrea [Abreu] con Panza de burro. Esto ha animado a la gente a querer lanzarse a probar suerte con la escritura. Claro que hay dificultades, pero que no son las mismas que hace 20 años», recalca.

Junto a los nombres ya mencionados, también hay que añadir los de Nayra Bajo de Vera, Fabio Carreiro Lago, Manuel Conejo, Marcos Dosantos, Covadonga García Fierro, Celia Lorenzo, Echedey Medina, Beatriz Morales, Antonio M. Piñero, Dimas Prychyslyy y María Valerón, autores y autoras emergentes, en proceso de consolidación o con una carrera ya bien definida y extensa que juntan la fuerza de su palabra en este libro que está a punto de ver la luz gracias también al impulso de la escritora Elsa López, la cara visible detrás de Ediciones La Palma.

El hilo de las flores

Como editora, Fernández ha sido la encargada de buscar ese hilo que une los textos, en su mayoría inéditos, que presenta esta antología. Con un título inspirado en uno de los versos de Alba Tavío, las flores han sido una parte simbólica importante en este proceso.

«El tema de la flor hace pensar en los diversos ecosistemas, en los diferentes tipos de flores y sus simbologías. Me gusta pensar en cada uno de estos textos contextualizados en un lugar y en cómo se relacionan con otros textos. Es muy nutritivo leer lo que sea y leerlo en relación con otras creaciones coetáneas a ese texto. No se puede entender a Andrea Abreu sin pensar en Víctor Ramírez, no se puede leer a Alba Tavío sin pensar en el surrealismo», explica la editora.

Para Fernández, el eje principal que vertebra estos ecosistemas que son los textos de cada autor o autora, es su diversidad, «la diversidad en sí misma, la diversidad creativa, la diversidad subjetiva, la diversidad de gustos por una u otra estética», indica. Esta diversidad es la que, de forma simbólica, reflejan las flores. «Los textos son muy variados. Hay poesía, relato, diálogo dramatizado con temáticas muy diferentes, estéticas diversas, propuestas muy particulares», añade.

Por otro lado, también comparten el rasgo común de esa toma de conciencia que hay por parte de todos y todas de que sus creaciones beben de otras fuentes que las nutren y alimentan. «No se declaran como autoras súper rompedoras que quieren crear algo nuevo, se declaran deudoras de la literatura anterior, de sus lecturas. Me parece un gesto de honestidad que me gusta mucho, porque es cierto. La literatura siempre es intertextual, siempre tiene referentes en otros sitios, en otros autores, en otras épocas», explica Fernández.

«Los textos que proponen estas autoras vienen a nutrir, como hacen las flores, el suelo, la tierra. Vienen a aportar, a hacer que la literatura siga viva en sus múltiples formas», concluye la editora. Estas flores irán dejando poco a poco su semilla por el Archipiélago a lo largo del mes de abril, que es cuando se iniciarán las distintas presentaciones de la antología con fechas aún por concretar.