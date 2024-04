Muere Bruce Kessler, aventurero y director de series como 'Baretta', 'El Equipo A' o 'MacGyver'

El estadounidense Bruce Kessler, prolífico aventurero y director de televisión de series como 'Baretta', 'El Equipo A' o 'MacGyver' ha fallecido a la edad de 88 años en el estado de California, informaron este lunes medios locales.

El también piloto de automóvil murió en Marina del Rey, una localidad californiana el pasado 4 de abril, aunque hasta ahora no ha sido hecho público su deceso que fue confirmado por su hermano, Stephen.

Según la revista "Variety", Kessler comenzó a competir en carreras automovilísticas a los 17 años y, a los 21, sufrió un grave accidente mientras competía en las 24 Horas de Le Mans. Sobrevivió a otros dos siniestros antes de retirarse de las carreras a los 26 años en 1962.

Su primera película, el corto de Fórmula Uno 'The Sound of Speed' ('El sonido de la velocidad'), representó a Estados Unidos en el Festival de Cine de Cannes.

La experiencia técnica que aportó a la película le llevó a ser contratado como asesor técnico en carreras y secuencias de persecución para películas, y trabajó como director de segunda unidad de Howard Hawks en “Red Line 7000”, asegura "Variety".

Kessler se convirtió posteriormente en director de películas y series para televisión, que incluyeron títulos como The Rockford Files', 'McCloud', 'Marcus Welby, MD' ('Marcus Welby, Doctor en Medicina'), 'Misión: Imposible', 'El Jinete Caballero', 'The Fall Guy”, “CHiPs”, “Barnaby Jones”, “The Monkees”, “The Flying Nun” o 'The Greatest American Hero'.

Nacido en Seattle, su familia se mudó a Beverly Hills, California, donde comenzó su carrera como piloto entre celebridades de Hollywood como James Dean y Steve McQueen, según las fuentes.