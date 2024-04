Meryem El Mehdati: «La literatura es experimentar»

La escritora grancanaria Meryem El Mehdati cree que «la literatura es un juego, es experimentar», por lo que es partidaria de desterrar la idea de que sea algo «demasiado prestigioso» en el que solo pueden entrar los clásicos, para abordar la lectura desde los propios gustos e intereses, adecuados a cada contexto y cada edad.

La autora ha hecho esa reflexión en un entrevista con EFE en Cartagena, donde el jueves 11 de abril participará en un encuentro con jóvenes lectores de su primera novela, Supersaurio, que es una de las tres obras finalistas de los Premios Mandarache de fomento de la lectura para jóvenes de 15 a 30 años que organiza el Ayuntamiento de la ciudad.

Su novela compite en esta edición con la obra de teatro «Música para Hitler», de Yolanda García Serrano y Juan Carlos Rubio, y con la novela gráfica «La guerra de los mundos», de Santiago García y Javier Olivares, y serán los jóvenes lectores de las tres obras, casi 4.600, los que decidirán la ganadora a finales de abril.

El Mehdati ha alabado este proyecto por acercar a los jóvenes lecturas que les puedan resultar interesantes para así abrirles «la chispa de la curiosidad» por el universo literario.

En ese sentido, ha lamentado la poca «adaptación al contexto y circunstancias actuales» de los currículos docentes en cuanto a las recomendaciones que se hace a los adolescentes para iniciarse en la lectura: «Si a un chico de 16 años se le recomienda Dostoievski, más que motivarlo, parece que se estuviera pretendiendo matar su curiosidad», ha advertido.

«Respeto muchísimo a los profesores y sus criterios, son mis personas favoritas, pero me parece curioso que, con los años, no se haya adaptado nada el listado de lecturas recomendadas. No abogo por que a los adolescentes se les inicie a leer autoayuda, pero sí por adecuar las propuestas a sus inquietudes», ha señalado. Del mismo modo, anima a los jóvenes a los que les gusta escribir a «desmitificar» la literatura, practicar y hacer sus propias creaciones.