Deidad canaria en ‘Drag Race Francia’

Gran Canaria sigue aportando al universo drag nacional e internacional personajes de enorme interés. Si Drag Sethlas, alter ego de Borja Casillas, triunfaba hace unas semanas en el concurso de televisión Drag Race España All Star ahora le toca el turno a Drag Perseo, personaje a quien da vida el grancanario Daniel Palmés Santana, que acaba de ser confirmado como concursante de la tercera edición de Drag Race Francia que emite la televisión pública del país.

La participación del bailarín y drag canario, que fue confirmada la pasada semana, es fruto de la estrecha relación que Daniel Palmés Santana mantiene desde hace tiempo con el país vecino, a donde se traslada con 15 años tras ser seleccionado como alumno de la Escuela de la Ópera de París.

Dani se inicia en la danza a la edad de cinco años en el Centro Coreográfico de Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de Anatol Yanovski y Carmen Robles, situado en el edificio Miller de la ciudad, y cuando, con 18, deja la escuela gala de formación comienza, hasta la actualidad, a participar en diversos proyectos de la propia compañía oficial de la Ópera parisina.

Gala Drag Las Palmas de Gran Canaria

Daniel Palmés Santana nace el 26 de junio de 2002 en Las Palmas de Gran Canaria pero no fue hasta el año 2023 que participa por vez primera en el concurso de Elección del Drag Queen del Carnaval de la capital grancanaria bajo el nombre de Drag Perseo.

Es ese el punto de inflexión del artista canario, que ahora se consolida con su participación en el exitoso formato televisivo creado en Estados Unidos por el mítico drag Rupaul en el año 2008, sólo unos meses después de su participación como artista invitado en el concurso drag de la capital grancanaria.

El 19 de octubre de 2023, se anunció a través de la página oficial de Instagram del programa que el casting para la tercera temporada ya estaba en marcha, solicitudes permanecieron abiertas durante cuatro semanas hasta su cierre el 10 de noviembre de 2023.

El pasado 16 de marzo se difundía finalmente un adelanto de 10 segundos en las redes sociales donde se muestra al presentador de Drag Race Francia, Nicky Doll, en un set con temática playera, inspiración que se mantuvo para la presentación oficial de los diez participantes definitivos del espacio que emitirá el segundo canal de France TV.

Perseo se medirá en el programa con Afrodite amour, de 27 años (Lyon); Edeha Noire, 34 año (Lyon); Le Filip, 28 años (París); Leona Winter, 28 (Narbona); Lula Strega (Marsella); Magnetica, 24 (París); Misty Phoenix, 23 años (Aviñón); Norma Bell, de 25 (Reunión), y Ruby On The Nail, de 34 años y natural de Marsella.

Los participantes incluyen a la ganadora de la temporada segunda de The Switch Drag Race y a la concursante de la temporada primera de Queen of the Universe Drag Race, que son los nombres de las anteriores ediciones del concurso gala.

El mismo día se anunció también que los jueces Daphné Bürki y Kiddy Smile volverían a desempeñar sus papeles durante la temporada tres del espacio televisivo.

El Drag canarión, consultado el año pasado sobre su proceso creativo, explicó que «todas las ideas creativas y locas salen de la cabeza de Daniel pero las exhibe Perseo. Él es un escaparate para volverte loco y hacer de todo», concluye.