Luis Verge: «Esta novela tiene los elementos para entretener al lector isleño»

Tras publicar su primera novela de ciencia ficción titulada La fisura, ahora se acerca al thriller con El asesino de la caja. ¿Por qué este cambio de género?

Cuando empecé me planteé que iba a escribir seis libros en los cuales siempre iba a cambiar de género. Quería marcarme hasta dónde podía llegar mi creatividad, como un reto personal.

¿Cuándo tiempo le llevó escribir este nuevo trabajo?

Necesito estar tranquilo y por eso me tomo un tiempo de reflexión y cuando voy procesando todas las ideas, vomito el corazón de toda la novela en dos meses, como una maraña de cables. Luego empiezo a abrirlo todo y tardo dos años en terminar de darle toda la forma. Pero siempre tienes que partir de una idea. Mi primera novela fue autoeditada, pero aquí voy de la mano de la editorial Literatura Abierta, que me va a permitir ser más visible y que se pueda encontrar en más librerías.

¿En qué consiste la trama en este caso en concreto?

Hay un asesino y un elemento que une a todos los crímenes, que en este caso es una caja, y un poco de interacción entre dos cuerpos de policía. En la isla de Gran Canaria, comienzan a sucederse una serie de asesinatos, cada uno más maquiavélico que el anterior. El asesino deja en cada escenario del crimen este objeto con diferentes jeroglíficos en sus caras y una nota en su interior. Estos asesinatos desconciertan al cuerpo de policía, que, desbordado y bloqueado, solicita ayuda al comisario jefe de la Policía Nacional. El comisario decide enviar desde la Península a la mejor en este tipo de casos, que en este caso será la inspectora jefe Carmen Hernández.

¿Cómo afecta su aparición al desarrollo de la novela?

Una vez en la isla, el equipo de la inspectora, sin conocer el motivo, se ve involucrado en el macabro juego del asesino. Esto pondrá a prueba las habilidades resolutivas de todos los investigadores. Desafortunadamente, para la policía, el psicópata siempre parece ir un paso por delante de ellos. Otro asesinato ocurre en la isla, sin que logren dar con el asesino ni descifrar el significado de los jeroglíficos y las notas en su interior. Todo se va complicando, pero la lectura es muy sencilla.

¿Cuáles han sido sus fuentes de inspiración?

A mí me gustaron mucho películas como El coleccionista de huesos o Seven. Me vinieron todas esas imágenes y lo de la caja vino de esa escena final de la película de David Fincher. Después, para los jeroglíficos, tuve que investigar qué tipo tenía que utilizar para que encajara la trama. Pero todo tiene un por qué.

¿Y se ha informado sobre este tipo de crímenes?

Me he estado asesorando con la Brigada de Homicidios, para los asesinatos; conociendo a la Brigada Canina, ya que aparecen varios perros dentro de la novela. Con veterinarios, porque hay varias escenas de animales. Y con la Cruz Roja, porque no sabía cómo se actuaba en un momento determinado con un cadáver. Hay mucho trabajo de campo.

¿Y hay algo que aporte desde su labor profesional?

Durante un tiempo fui perito judicial lo cual me llevó a actuar con una labor de detective.

¿Tenía claro sobre cuál iba a ser el perfil del personaje?

Lo tenía claro porque era un tipo narcisista, egocentrista, muy metódico y muy estratega, con nula empatía.

Pero en todo crimen siempre hay un fallo.

Cierto. Lo que pasa es que dependerá del capital humano que tenga ese equipo para encontrar ese fallo del homicida. La inspectora decide cambiar de táctica y viaja a Madrid para reclutar a un segundo equipo encubierto, esperando que el psicópata cometa un error. Pero con un tipo que es tan perfeccionista es muy complicado siempre atraparlo.

¿Ese jeroglífico de la portada del libro tiene algún significado especial?

Parece como algo satánico. Pero tiene una explicación más sencilla. No terminan de encontrar esa fisura para acercarse a él. Al final hay algo que ni el propio asesino pudo prever que le pasaría y que los investigadores aprovechan para intentar entrar por ahí.

¿Cree que tendrá aceptación popular su nueva novela?

Es una novela que tiene todos los componentes para que entretenga y enganche al lector. Sobre todo, al isleño, ya que ocurre en una de nuestras islas.

¿Cree que el thriller está de moda?

El thriller siempre ha sido un género que ha estado en primera línea. Tiene un público cautivo y de hecho, actualmente, en la isla, se están rodando dos series que tienen que ver con asesinatos.

¿Y cree que Canarias es un buen escenario para este tipo de argumentos?

Buenos, Canarias puede presumir de haber tenido y tener grandes escritores en ese género.

¿Dónde se puede conseguir la novela en estos momentos?

Actualmente en cualquier librería de Canarias.