La apuesta eurovisiva más canaria

El canario Israel Reyes es, junto a su compañero Juan Sebastián Domínguez, el responsable de la propuesta escénica que defenderá el equipo español en Eurovisión. El grancanario aterrizó el pasado jueves en Malmö junto a todo el equipo que arropa a Nebulossa y a su canción Zorra en la aventura musical que les conducirá hasta el próximo sábado, día 11 de mayo, a la esperada final de Eurovisión.

El equipo de Reyes, que durante años fue el director artístico del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, se ha afanado durante los dos últimos meses en preparar todos los detalles del espectáculo que abanderará a España en el que es, sin duda, el certamen musical más conocido el mundo. El reto: ajustarlo a las impresionantes capacidades técnicas del escenario que se ha diseñado para el certamen en el Malmö Arena.

El pasado jueves fue el primero de los ensayos y las sensaciones no pueden ser más positivas. «Estos días de preparativos van a ser casi como unas olimpiadas. Son jornadas de concentración, de ensayos, de entrevistas y ajustes. El primer ensayo fue estresante pero esa primera parte ya está cumplida, nos falta corregir algunas cosas pero puedo decir que estoy muy contento y satisfecho», explicó Reyes. Son unas jornadas intensas pero llenas de experiencias enriquecedoras donde queda claro la maquinaria tan engrasada que se oculta detrás de la organización de un encuentro internacional como el de Eurovisión. «Esto es una auténtica máquina. No hay margen de error, si pierdes cinco minutos no los recuperas. Todo está perfectamente medido, es un despliegue de organización y producción único en el mundo», destacó. Desde que el equipo español llegó a Malmö, han contado con guías locales que les ayudan a moverse dentro de este entramado televisivo.

El dúo alicantino, formado por Mery Bas y Mark Dasousa, disfrutaron el jueves de media hora para su primer ensayo. Se subieron al impresionante escenario justo después de la delegación francesa y antes que la italiana. Realizaron tres pases para pulir su actuación para la segunda semifinal, prevista para este jueves. Y es que en este 2024 se ha introducido una variación. Normalmente los cinco países considerados como los Big Five por su historia y aportación al festival –Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido– participarán en las semifinales pese a tener garantizado su pase automático a la final del sábado.

Esto permitirá al público español disfrutar en dos ocasiones del espectáculo de Zorra en directo. «Antes de esa primera vez en directo con público, pasaremos tres veces por el escenario. La primera vez serán 50 minutos, la segunda vez 20, y la tercera vez 10 minutos», precisó Reyes. A estos ensayos hay que sumar el ya de por si intenso trabajo que realiza el equipo español cada día para pulir al máximo su propuesta.

Pese a que es importante mantener la intriga en torno a la puesta en escena definitiva de Zorra, Reyes avanzó algunas de las diferencias entre lo que se vio en el Benidorm Fest y lo que verán los millones de telespectadores que se sentarán el sábado a disfrutar del clásico eurovisivo. «Hemos introducido algún elemento narrativo nuevo con el que intentamos plasmar la representación de la mujer en la historia del arte clásico. Pero el concepto es mismo: se trata de entrar por el ojo de cerradura de un club clandestino y celebrar una fiesta de libertad». «Todo sin huir de lo que teníamos, mantenemos el mismo lenguaje del cabaret berlinés», añadió. El objetivo es aprovechar al máximo las posibilidades del gigantesco escenario de Malmö.

El vestuario es otra de las grandes novedades: aunque sigue en la misma línea que el original, llega con la firma del gran Michael Costello, diseñador de artistas de talla internacional como Beyoncé o María Carey. Mery Bas, la vocalista de Nebulossa, llevará un elegante mono negro entallado hecho a medida por el diseñador norteamericano. La pieza, confeccionada con 63.000 cristales brillantes, está inspirada en la elegancia y sensualidad de la estética de los años 30.

Reyes se mostró prudente sobre las posibilidades de España en el certamen. «Aquí se mueven ya muchas apuestas de los periodistas y a día de hoy no estamos entre las diez canciones favoritas. Esto es así, una competición de 37, y más que aspirar a algo, lo que realmente deseamos es que la gente vea una muy buena actuación y la canción salga reforzada, que es lo importante», concluyó el diseñador de escena canario.