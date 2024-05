El primer disco en solitario del canario Ale Acosta ve la luz este viernes

Dos décadas después de que el músico, dj y productor lanzaroteño Ale Acosta saliera de su isla natal para labrarse fama como productor y miembro de bandas como Mojo Project o Fuel Fandango, este próximo viernes lanza al fin su primer disco en solitario, un ejercicio de electrónica de baile elegante con el que, además, vuelve a sus orígenes.

«Todo este tiempo fuera he tenido el cordón umbilical conectado con Canarias, pero estos últimos años, desde que soy padre, se ha vuelto más fuerte la cuerda que me tira para allá, de ahí nacieron las ganas de hacer este disco», relatar. Cuenta que «hacía muchos años» que acariciaba un proyecto como este, pero la intensa agenda de Fuel Fandango desde su creación hace tres lustros lo impedía hasta que el exitoso dúo que comparte con Nita Manjón entró «en un proceso más tranquilo».

Hace año y medio que comenzó a quedar con «colegas» como Depedro, Çantamarta o Valeria Castro (Acosta es el director musical de su última gira) «por el mero placer de hacer música» juntos en el estudio que tiene en su casa en la sierra de Madrid. «Cuando terminó ese verano, me di cuenta de que había un posible disco», cuenta. «Yo en esa época andaba un poco desganado, pero ellos, sin quererlo, me guiaron y me volvieron a enchufar a la música; ahí me di cuenta de que esto es lo que quería hacer», confiesa Acosta.

Así nació El porvenir, autoeditado y distribuido por Warner, una síntesis en solo ocho canciones de su vertiente de electrónica de club que constituye«un retrato costumbrista» del Lanzarote que recuerda el hombre que abandonó la isla «siendo un pivito», «no el idílico anuncio de oficina de turismo».

«Quiero que esto tenga continuación y desarrollar una carrera paralela con este formato más electrónico. Para sentar las bases, quería empezar por homenajear a mi tierra a todos los niveles, sonoramente y también a nivel visual en los videoclips, de ahí que salgan las señoras de mi pueblo», relata.

No son los únicos detalles nativos que respira este disco, que incluye también audios de paisanos («Un acento que en cuanto lo escucho me transporta», señala), así como sonidos de viento y ritmos que permean especialmente en el oído canario, «más afro y latinos», con mucho merengue y salsa, «y también ese rollo más de carnaval y batucada».

El resultado es una sofisticada «electrónica de inspiración folk» en la que por ejemplo lleva a Depedro fuera de su registro vocal habitual con grandes resultados para cantar a una tierra que los une a los dos. «Queríamos hablar de algo que tuviéramos en común para que fuera más real y él veranea mucho en Famara, conoce esa playa y ese pueblo», desvela.

Junto a esa parte nostálgica, paradójicamente, El porvenir también habla mucho de incertidumbre y de futuro, «de abrir una puerta para mí que no sé a dónde llegará, pero de la que tengo muchas ganas», destaca Acosta, que estrenará con un formato «híbrido de Dj set y concierto» el 8 de junio en el festival Sonidos Líquidos de Lanzarote.