El Chojín cancela su concierto en Fábrica La Isleta

Las dos condenas en firme por dos delitos de violencia de género de José Alberto Medina tiene la primera cancelación de concierto en la Fábrica de La Isleta. El Chojín acaba de anunciar, a través de sus redes sociales, que no ofrecerá el espectáculo que tenía programado en el citado lugar el próximo 29 de junio.

"Sé que hay cierta inercia que lleva a algunos a decir que la violencia de género en verdad no existe… que hay casos muy, muy puntuales, pero que la mayoría son falsas acusaciones de mujeres horribles que lo que buscan es machacar al hombre que se encuentra indefenso en este mundo progre y woke", ha manifestado el rapero. "Me avergüenza ese discurso", añade.

"No tengo la más mínima intención de entrar a discutir con nadie si la violencia machista es o no un problema porque eso sería como llevar el tema a la casilla de salida de nuevo.

Antes que artista soy persona. No me interesa el caso puntual de tu amigo. Odio el abuso, no lo tolero, no lo acepto, lo desprecio", manifiesta.

"Las dos condenas firmes consideran probado que hubo agresiones físicas, vejaciones, amenazas e insultos por parte de José Alberto Medina. No le conozco personalmente, pero en este caso no me hace falta para saber que no tengo más opción que desvincularme de su sala. No habrá concierto en la Fábrica La Isleta", sentencia.

El artista de Torrejón de Ardoz recomienda a quien tenga entrada que escriba a la sala para gestionar la devolución del dinero. También ha manifestado que buscarán otro lugar para ofrecer un concierto en Gran Canaria.