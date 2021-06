La final de los líos: ‘Sanfer’ contra Tenisca

Dimes, diretes, desmentidos, fake news, árbitro neutral, pugna por la retransmisión televisiva y garrafas de agua traídas de casa. La final por una plaza en la 2ª RFEF entre San Fernando y Tenisca del domingo en el Municipal de Maspalomas (12.00 horas, Footers) es puro ruido. Un maremoto de controversia. A 72 horas de conocer el nombre del quinto conjunto canario que militará en el Grupo IV -junto a Las Palmas Atlético, UD Tamaraceite, Mensajero y Panadería Pulido San Mateo-, no se habla de fútbol. El talento de Agoney o la maestría de Fuli han pasado a un segundo plano -el empate con prórroga sube a los azulinos-.

El precio de las localidades -a 10 euros- fue el primer conflicto entre el conjunto sureño y el palmero. El presidente del ‘Sanfer’, Serafín Herrera, comercializa un 10% del aforo permitido por las medidas sanitarias del Municipal de Maspalomas (300) a la afición visitante de Santa Cruz de La Palma. Son unas 30 localidades a diez euros -el precio único-, aunque el lunes corrió el rumor de que valían 50 euros. «Es la fiesta del fútbol canario, no es la final de los líos. Por nuestra parte, el precio es de 10 euros. Se han comentado circunstancias surrealistas en las primeras 48 horas de la semana. Esto no es la ópera ni Anfield. Se recibirá al Tenisca como merece, como un club señor», detalla un portavoz del club grancanario. Serafín Herrera no quiere elevar más la polémica. Cada declaración puede ser malinterpretada. Hay un clima de guerra fría.

Santi Hidalgo dejó los guantes y es el director deportivo del ‘Sanfer’, un mecano diabólico dirigido por Tino Déniz. El arquitecto del tercer clasificado en la segunda fase y que lograron dinamitar la resistencia del Buzanada. Ya solo queda una barrera. «No vamos a caer en la trampa; queremos que se hable de fútbol. Ya conocemos el viejo truco de las declaraciones altisonantes. Se pueden volver en tu contra. Vamos preñados de ilusión y con el corazón en un puño. Lo demás, no me interesa. Solo mis jugadores», determinó en Radio Marca. José Juan Almeida, ex del Universidad y Arucas, porta el timón de un Tenisca que ya sucumbió (3-2) en Maspalomas en la penúltima jornada de la fase anterior. En ese pulso, el técnico afeó la conducta de un grupo de seguidores sureños que se dirigió de forma descortés hacia su propia familia. También denunciaron que no recibieron las garrafas necesarias para la hidratación del plantel.

La frase de Almeida -’sería un gustazo subir en San Fernando’- vale de táctica motivacional para los pupilos de Déniz, o simplemente es un alegato de justicia poética. En la pasada campaña, el preparador del Tenisca denunció la pérdida de condición de campeón del Grupo Canario tras el parón por la pandemia. Ya en la fase de ascenso en El Hierro, fue eliminado por el San Fernando (0-4). Curtido en mil batallas, es una figura de las pizarras del Archipiélago. En el otro banquillo,Tino Déniz. Ex del Vecindario y que trata de clonar la gloria de Juan Carlos Socorro con el Panadería Pulido.

La Televisión Canaria negocia con Footers. Y el presidente del Tenisca, Elías Hernández, denunció en la SER que su homónimo del ‘Sanfer’ le aseguró que «alguno de sus socios intentarán pegar a Almeida». El cuadro palmero reclama a la RFEF un juez neutral. De fútbol, poco. Hidalgo es el más cuerdo en la previa del disparate.