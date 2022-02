La Epic presume de pedigrí

A Mario Cipollini hay algo que le hace especial ilusión de volver a rodar con la bicicleta por Gran Canaria. «Estoy muy feliz de estar de nuevo por aquí. Para mí entrenarme y pedalear por la Isla es una experiencia diferente, en un evento extraordinario que me va a permitir una cosa: correr con gente a la que hacía mucho tiempo que no veía como Claudio [Chiappucci] o Abraham [Olano]», sentenció. Porque echar un vistazo al cartel de la Epic Gran Canaria RiuHotels & Resorts es rememorar días glorioso del ciclismo pasado, pero el más moderno, ese que se recuerda a color. Todo con un puñado de nombres ilustres reunidos que formarán parte del grupo de casi 400 participantes de esta prueba, que llega a su quinta edición en plenitud con el objetivo de fidelizar al pelotón.

Además de Cipollini, que funcionó casi como maestro de ceremonias en la presentación del acto, la prueba cuenta con el bicampeón del mundo Abraham Olano o Il Diavolo Chiappucci también participarán en la prueba deportistas como Haimar Zubeldia, dos veces quinto en el Tour de Francia; o Davide Rebellin, ganador de la Flecha Valona, Amstel Gold Race o Lieja-Bastoña-Lieja. Un pelotón de estrellas, de gente que sabe lo que es triunfar y sufrir en la bicicleta casi que a partes iguales.

Yojanán Reyes, director de la prueba, celebró la oportunidad de tener a las piernas de estos hombres pedaleando en la Epic Gran Canaria, ciclistas que «llegaron a lo más alto en el panorama internacional». Un evento dividido en dos etapas. La primera, de 115 kilómetros y dos tramos cronometrados. Para empezar, desde Aqualand a Ayagaures, con meta en la cima Pedro González en una cronoescalada de 12,3 kilómetros; el otro atracón, desde Pasito Blanco a Ayacata, con 45 kilómetros por delante y un desnivel de 1.038 metros. Poca broma.

«He podido salir a rodar con Sagan por la Isla, es fantástica para este deporte», admite Cipollini

Para mañana espera la segunda etapa con 75 kilómetros de recorrido y una cronoescalada de 22 kilómetros, que irán desde el RIU Palace Maspalomas para alcanzar lugares como Fataga hasta Tirajana antes de comenzar la bajada por Santa Lucía, La Era, Vecindario, Doctoral y Bahía Feliz para alcanzar de nuevo el hotel.

La clase política repitió el discurso clásico de cada prueba que se celebra en Canarias: esta es una tierra ideal para el deporte al aire libre en cualquier época del año. El consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Álamo, felicitó a la organización por la expansión de la prueba y recordó que la Isla es «el mayor gimnasio al aire libre del mundo». Lo mismo que el consejero de Deportes, Francisco Castellano, añadió que Gran Canaria «es la isla del ciclismo» y subrayó que la Epic «goza de muy buena salud y gran recorrido para el presente y el futuro». Por otro lado, Concepción Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, se centró en la «gran repercusión y promoción turística» que hacen este tipo de pruebas para Gran Canaria porque el deporte es un motor que lleva «Maspalomas a todo el mundo».

Mientras, Maurice Damen, director comercial de Riu Hotels, reforzó su apoyo a la prueba para que «siga creciendo». «Es un placer para nosotros poder apoyar un evento con los mejores ciclistas del mundo, con nuestro gran clima y esperamos que esto sirva también para que en unos años la última etapa de La Vuelta España se pueda celebrar aquí», sentenció el directivo.

Las andanzas de Il Belo

Un pelotón de quilates con un tridente que brillante compuesto por Abraham Olano, Claudio Ciappucci y Mario Cipollini. La sonrisa de este último iluminaba ayer la presentación del evento por sí sola. Es la personalidad del hombre con más etapas ganadas en el Giro de Italia. Todo en un carrusel de victorias que suman más de 180 en el mundo profesional. «Cada una de esas victorias tienen algo y tienen su significado. Obviamente ganar un Mundial o ganar una Milán-San Remo es algo excepcional, es lo máximo, pero la victoria es siempre una satisfacción», aseguró el italiano.

Un corredor lleno de prosa, que llenó páginas por sus carreras y sus extravagancias. Hasta por su fama de mujeriego, un Julio Iglesias sobre la bicicleta. «Se han escrito muchas cosas, cosas buenas, cosas malas, pero lo que más se ha escrito de mí es que soy Il Belo y eso ciertamente sí que lo es», aseguraba entre risas Cipollini, que gestiona ahora una marca de bicicletas con su nombre.

Esta es la segunda vez que Cipollini participará en la Epic Gran Canaria RiuHotels & Resorts. «Ahora siento hasta más pasión por la bicicleta que cuando entrenaba, no tengo el estrés de los entrenamientos y la competición», sentencia. Sin embargo, lo que no pudo hacer en la última edición fue salir a rodar con otro tipo que sabe lo que es portar el arcoiris: Peter Sagan, que sigue rodando por Gran Canaria en su puesta a punto invernal. «Es fantástico el lugar. A él lo he visto muy bien, plenamente concentrado en hacer una buena temporada. Confío que el cambio de equipo le sienta bien. Ha sido un placer rodar con Sagan, poder conocerle más. Más allá de ciclismo, hemos hablado de otras cosas, como por ejemplo de la paternidad, de nuestros hijos. Es un escándalo de corredor», aseguró el hombre de la radiante sonrisa.