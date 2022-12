La IX edición de la Gran Canaria Bestial Race, que se celebrará el próximo sábado 10 de diciembre y fue presentada este viernes en la Hacienda del Buen Suceso, en Arucas, contará con la participación de más de 1.700 corredores de 25 nacionalidades, que se enfrentarán a nuevos obstáculos y un montaje espectacular para la quinta y última cita del calendario de la Bestial Race Series 2022.

A la presentación asistieron el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, el director general de Deportes del Gobierno de Canarias, Manuel López; y el gerente de BeSport y organizador del evento, Alfredo López.

Francisco Castellano señaló que "hay que animar y agradecer a los más de 1.700 inscritos de 25 nacionalidades distintas que vienen a la Bestial Race a hacer grande a Gran Canaria y al municipio de Arucas". El consejero de Deportes quiso destacar que "pruebas como esta son el claro ejemplo del imán que supone nuestra Isla para pruebas deportivas del máximo nivel".

Manuel López indicó que "es un privilegio para nosotros como entidad y para todos los grancanarios seguir disfrutando de una prueba tan consolidada, desearle lo mejor a los participantes y a la organización y que sigamos manteniendo esta prueba muchos año más".

Por su parte, Alfredo López, quien mostró su agradecimiento a las instituciones como al Gobierno de Canarias, a Promotur Turismo de Canarias, a la Consejería de Deportes y a Turismo de Gran Canaria, al Ayuntamiento de Arucas, y a todas las entidades públicas y privadas, empresas y colaboradores. "Estamos muy agradecidos por la colaboración que están prestando para la celebración de esta prueba, que ya lleva nueve ediciones. Y por darnos la oportunidad de compartir este proyecto que se gestó con la intención de mostrar Gran Canaria como el destino ideal para practicar deporte y realizar eventos deportivos de calidad, seguridad y de alto nivel durante todo el año".

Además, añadió que "esta carrera no sería posible sin la ayuda y colaboración de los vecinos de Arucas, que nos han cedido algunos de sus terrenos particulares para la disputa de la prueba".

Esta carrera es la más bestial de Gran canaria, donde los corredores se encontrarán con diversos obstáculos, los cuales deben superar y si no son capaces de hacerlo a la primera, tendrán una segunda oportunidad, por lo que si no tendrán que pagar con un ejercicio físico, exceptuando el Airsoft, que tiene cinco intentos.

Los corredores podrán participar en diferentes modalidades, entre las que destacan: la Élite, donde se podrá participar contra los mejores deportistas de obstáculos de las islas y en la que deben cumplir con la normativa OSO, lo que quiere decir que no se podrá fallar en ningún obstáculo; la General, que son las más divertidas y participativas de todas, donde los corredores podrán concurrir de forma individual, por equipos o en parejas, donde se les permite ayuda y pueden fallar obstáculos penalizando con #burpees. Además, está la Ninja Track, donde no se permite ayuda y los participantes se enfrentarán a los 100 metros más rápidos de obstáculos #bestiales, compitiendo junto a otros dos participantes más en una serie de duelos donde el último en llegar o el que no supere el tiempo de corte será descalificado, llegando a la final más apasionante.

El trazado tendrá dos recorridos diferentes. Uno de 12 Km, donde los corredores podrán disfrutar de todos los obstáculos de la carrera, 45 en total, y de las pruebas que se están preparando y se pueden exigir más y superar los mayores desafíos contra reloj o disfrutar del recorrido junto a su equipo o pareja., con dos recorridos diferentes, y otro de 6 km, con 34 obstáculos para todos aquellos que quieran iniciarse en este tipo de competiciones.

La Bestial Series es una competición tipo liga, que se desarrolla en las Islas Canarias, donde todo participante va sumando puntos para conseguir alzarse con la victoria final. Todos luchan por la gran final en la isla de Gran Canaria, donde se alzarán con el gran premio.

La temporada comenzó el pasado 23 de abril en Tuineje, Fuerteventura; siguió en Yaiza, Lanzarote, el pasado 4 de junio; ahora le toca el turno a Santiago del Teide el próximo sábado 27 de agosto; le siguió El Pinar, en El Hierro, el 29 de octubre; y terminará en su localización original, Arucas, en Gran Canaria, el próximo 10 de diciembre.

La Bestial Race desde hace 6 años clasifica en los campeonatos más importantes a nivel mundial, siendo la única carrera de obstáculos en las Islas Canarias con esos méritos. Esta trayectoria la ha situado en varias ocasiones entre las 10 mejores carreras de España, siendo referente a nivel internacional del desarrollo de este deporte.