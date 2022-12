Combate por la integración

La zona de La Puntilla de la playa de Las Canteras sirvió de escenario para escenificar el acto de clausura del taller de boxeo Deport-vida, la iniciativa auspiciada por la asociación #UP2U que durante los últimos tres meses se ha desarrollado bajo la supervisión del olímpico grancanario Samuel Carmona, que recientemente perdía a los puntos ante el mexicano Julio César Rey Martínez en un combate por el cinturón de campeón del mundo del peso mosca en Estados Unidos.

«Un total de 15 chicos y chicas en situación de vulnerabilidad social o en riesgo de padecerla han participado en este taller que organizamos de la mano de la Fundación Disa», resaltaba la Magistrada Jueza Reyes Martel, presidenta de la asociación. «Este taller ha sido uno de los que más ha gustado, en gran parte por la implicación de Samuel Carmona, que ha venido después de su combate por el título mundial para dar a estos chicos y chicas una lección de vida, porque hay que aprender a ganar, pero también a perder y a levantarse», agregaba la impulsora del proyecto.

Por su parte, Samuel Carmona señalaba que «he estado trabajando con estos jóvenes durante los últimos tres meses y estoy muy ilusionado con ellos, que además siempre me han apoyado a mí; es algo recíproco». «Me aporta motivación colaborar con niños que están en centros y en una situación de vulnerabilidad; el poder ayudarles me hace sentirme mejor persona», añadía el boxeador grancanario. «Hay niños aquí que tienen mucho futuro en el boxeo», reconocía el púgil de La Isleta, que también en su día vivió situaciones complicadas a nivel personal.3

«Samuel Carmona le ha dado una lección de vida a todos estos jóvenes», afirma la jueza Reyes Martel

«En la vida no todo son victorias, también hay tristeza. Soy una persona como ellos, y si yo lo he conseguido, ellos también pueden lograrlo e incluso superarlo», destacaba el olímpico en Río 2016.

Para Santino, uno de los jóvenes alumnos de Samuel, «ha sido una gran experiencia». «Valió la pena participar porque Samuel nos ha enseñado a llevarnos bien, a defendernos, técnicas de boxeo y a mejorar físicamente», señaló. Gracias a este taller y a las enseñanzas del campeón isletero, reconoce el joven que se está planteando «continuar practicando boxeo» y seguir los pasos de su mentor.

Samuel Carmona, recién operado de su mano tras el combate contra Rey Martínez, reconoce que «la experiencia de pelear por el título mundial en Estados Unidos es inolvidable, a pesar de que me lastimé la mano en el segundo asalto».

El grancanario contaba que, durante la pelea, consiguió «disimular» su dolencia. «Creo que estuve bastante bien, mucha gente no se dio ni cuenta, creo que él tampoco e hice mi trabajo, lo malo es que no pude ganar, aunque estoy convencido de que tendré más opciones», señalaba el púgil isleño.

Con ganas de revancha

En cuanto a las opciones reales de que el campeón le conceda la revancha, Samuel declaró que, ahora, eso no depende de él, «sino de ellos». «Espero que finalmente me la conceda porque creo que me gané esa nueva oportunidad en el ring», apuntó el de La Isleta.

El ambiente que vivió en su combate ante el Rey Martínez no le abrumó en absoluto, porque como él mismo señaló, «estaba contento, sabía en todo momento lo que hacía sobre el ring, era consciente de que él era el campeón y yo el aspirante. «Siempre he creído que soy mejor boxeador que él», recalcaba un sonriente Samuel Carmona.

«Hay niños en este taller que tienen mucho futuro en el boxeo», asegura Samuel Carmona

«Con entereza», así afrontaba el combate a partir del segundo asalto, en el que notó que se había dañado la mano. «Seguí boxeando porque sabía que podía conseguir cosas grandes para el mundo del boxeo en Canarias y en España, y así fue, porque me quedé a punto de poder traer el cinturón para casa», declaró el púgil isleño. «En un mes y medio aproximadamente espero poder volver a estar entrenando», declaró Carmona, quien ya está deseando volver a enfundarse los guantes.

«Canarias tiene buenos boxeadores, pero se necesitan más veladas y gente que se implique un poco más en el boxeo», reivindica Samuel, que considera que en las Islas «tenemos muy buena cantera, pero boxeamos poco».