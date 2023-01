El Guaguas apuesta por Vlad Susickis

El Guaguas apuesta por dar la oportunidad de su vida al colocador natural de Riga (Letonia) del Arona Tenerife Sur, Vlad Susickis, formado en el equipo tinerfeño desde su llegada a la Isla vecina con tan solo 11 años y que recibía una llamada de la entidad amarilla el pasado sábado para incorporarse ayer lunes a los entrenamientos con el primer equipo a las órdenes de Sergio Miguel Camarero.

A pesar de no haber debutado con la selección absoluta de su país, el nuevo armador del conjunto amarillo participó en un campus de entrenamiento organizado por la federación letona, pero al ser un jugador proveniente de la Federación Española de Voleibol, de momento las puertas de la selección están cerradas para él, en un caso similar al de Pablo Kukartsev con Argentina y que finalmente se desbloqueó para su debut con la albiceleste.

Vlad se considera un jugador "metódico" y "muy agradecido al Arona, que es el club que me ha formado, siempre he jugado allí y me han puesto todas las facilidades para aprovechar esta oportunidad de locos que deportivamente se me ha presentado para fichar por el Guaguas".

La presión de ganar la asume "con algunos nervios, porque estar aquí es un gran paso para mí, porque siempre estuve en la categoría de plata y aunque he jugado playoffs y la Copa Príncipe, el pasar a un equipo de la Superliga es un gran salto para mí".

Sergio Miguel Camarero valoraba muy satisfactoriamente el nivel ofrecido por Vlad en su estreno con los amarillos en su primer entrenamiento, "nos ha sorprendido a todos, porque aunque sabía que él tiene un gran nivel, lo he visto jugar en la playa, pero hoy (por ayer) ha demostrado que tiene nivel para estar aquí", afirmaba al término de la sesión el técnico del Guaguas que considera clave en la evolución del jugador que va a pasar "a entrenar en dobles sesiones cada día y eso hará junto al nivel de los compañeros que en un par de semanas va a crecer muchísimo más su nivel".

"Tiene mucha hambre", resaltó la leyenda grancanaria, afirmando que esa "es uno de los motivos que más me motivó para elegirle a él, dentro de las opciones que estábamos valorando en el mercado".