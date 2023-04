Coronados dos nuevos campeones de torneos del TDC Series, circuito que ponía fin a su tercera semana de competiciones en las pistas de El Cortijo. En el masculino, la victoria correspondía al español Alejandro Manzanera. El campeón de dobles en Wimbledon 2021 en la categoría júnior ganó la final al polaco Marcel Zielinski. En la cita femenina, el triunfo fue para la ucraniana Oleksandra Oliynykova tras vencer en el partido decisivo a la lituana Klaudija Bubelyte.

Manzanera se imponía en un vibrante e igualado partido en ambos sets. El público presente disfrutó de los puntos increíbles que ofrecieron ambos contendientes, decantándose el duelo a favor del valenciano por 6-4 y 7-6 (5).

Más cómoda resultó la victoria de Oleksandra Oliynykova en el torneo femenino. La ucraniana, finalista en la competición de la semana anterior en El Cortijo, se impuso por 6-3 y 6-1 a la lituana Klaudija Bubelyte.

El acto de entrega de premios estuvo encabezado por el director de los torneos masculinos, Acaymo Medina, y el director de la serie femenina, David Marrero, junto al supervisor Andreu Peidró.

Nada más acabar estas competiciones comenzó a disputarse en las instalaciones de El Cortijo Club de Campo la fase previa del Gran Canaria Women’s TDC Series PRO IV. Entraban en acción las canarias Andrea Pérez y Elena Lobo, que cedían frente a la tenista chilena Jimar Geraldine Gerald González y a la española María Oliver Sánchez, respectivamente.

También caía derrotada la joven grancanaria Gabriela Paun, quien perdía en un duelo muy igualado que se resolvió en el súper tie break por 9-11. Mejor suerte corrió Nikita Liebkind. La tenista finlandesa afincada en Gran Canaria ganaba a la argentina Sara Conde, cabeza de serie numero 14 (6-2 y 6-1).

La bielorrusa Anastasiya Yakimova, ex top 50 del mundo residente en la Isla durante varios años y ahora trabajando y viviendo en Dinamarca, no defraudaba en las pistas del que fuera su club, El Cortijo. Vencía en la primera ronda a la ucraniana Mariia Bergen por 6-4 y 6-1. Yakimova se desplazó hasta Gran Canaria con un grupo de jugadoras danesas que no consiguieron pasar la primera ronda de previa. Hoy se conocen a las ocho tenistas que consigan su pase al cuadro final, que comienza mañana.