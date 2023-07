Daida Ruano: "Subirme al último podio con mi hijo fue mágico"

26 años muy intensos, con algunas dificultades y siempre dando el máximo… ¿Cómo supo que había llegado el final?

Bueno, es una decisión bastante meditada, llevaba varios años pensándolo; sin embargo, como deportista, nunca sabes cuándo es el momento, quizás hasta que realmente sientes que ya no te ilusiona ni te motiva el estar continuamente demostrando que eres la mejor. Siempre lo he intentado, pero cuando tuve el cáncer, la motivación fue a menos. Participar en alta competición requiere mucho esfuerzo y tiene muchísimos momentos de estrés. Después, me fue difícil el poder quedarme embarazada, flaquearon los patrocinios y las ayudas. El momento decisivo fue la semana pasada, aunque antes lo había hablado con mi pareja. De hecho, me cuestione competir o no en esta última edición del Mundial de Pozo, porque ya no me queda más que demostrar, y quiero toda mi energía y mi esfuerzo para estar con mi hijo, disfrutar con mi familia, con mis amigos y dedicarme en cuerpo y alma a la fisioterapia. Eso sí, no voy a dejar nunca de navegar porque es el deporte que me ha devuelto la vida.

Sin contar Pozo, ¿cuál es el lugar donde más ha disfrutado con la tabla?

Fui con mi pareja de vacaciones con la tabla de windsurf a Brasil para desconectar, sólo a disfrutar de este deporte. Fueron unas vacaciones de ensueño haciendo lo que realmente me gusta.

¿Y dónde menos?

En Alemania. Es un sitio muy frío y el evento del Mundial allí, superlargo. Tienes que estar mentalmente fuerte para estar ahí y, sobre todo, durante los 20 años en los que estuve participando. La verdad, se hacía muy duro cuando granizaba o llovía. Son experiencias poco llevaderas, donde se demuestra lo que una lleva dentro.

Su familia siempre ha sido un apoyo para usted. ¿Qué sintió cuando se subió al podio por última vez y levantó a su hijo en brazos?

Subirme al podio con Axel en brazos fue mágico. La primera vez que lo hice fue el año pasado y volver a repetirlo era una de las pocas motivaciones por las que participé este año en Pozo, para que él me viera en lo más alto. Pero realmente era yo la que buscaba ese tipo de motivación, él es tan chiquitito que ni se da cuenta. Es algo que no se olvida y que cada vez que lo recuerdas te hace sacar una sonrisa.

¿Se lanzará a surcar las olas con su hijo cuando él crezca un poco más, o ya lo ha hecho?

Le gusta el mar, pero no lo voy a forzar para nada. Sí se ha subido a alguna tabla de paddle surf, alguna de surfing y a algún buggy. Tiene una velita pequeña también, pero nada; por ahora no lo voy a forzar. En el momento que él me diga que quiere probar, yo estaré ahí para tirarme con él.

Se retira e Iballa, su hermana gemela sigue, ¿se acaban las afamadas Moreno Twins?

No, para nada, se acaba mi ciclo competitivo, pero a nivel imagen, marketing y muchas otras funciones seguiremos en activo. Era el momento de decir punto y seguido, continuar involucrada en el mundo del windsurf de una manera distinta a la de la alta competición.

«Si no llega a ser por mi hermana Iballa, yo ya me hubiese retirado hace unos cuantos años» Daida Ruano - Campeona del mundo en la hora de su adiós

¿A que supo esa última victoria en la playa de toda su vida, Pozo?

En esta última yo misma me puse un poquito más de presión. En la última manga contra Sarah-Quita Offringa, en la final, rompí el mástil en el primer largo. De 14 minutos que duraba la manga, cuando vino el equipo a traerme otra quedaban ocho. En ese tiempo, con cero puntos en mi marcador, tuve que conseguir 21 para ganar a la actual campeona del mundo. La verdad que esa sensación de cabeza fría de reponerme, de demostrar que soy la mejor en Pozo, fue una sensación única, maravillosa; espero que sigan todas las chicas el legado y que incrementen el nivel.

¿A quién ha tenido como referente en todos estos años?

A mucha gente, porque con 26 años compitiendo al máximo nivel te da para ver a muchos profesionales que entran en el deporte, que lo ponen todo, que consiguen grandes cosas, grandes logros . Luego se retiran y yo he seguido. En especial, aquí en Canarias, tenemos grandes deportistas. Carla Suárez ha sufrido una enfermedad, ha conseguido ser madre, se ha retirado del tenis y ha sido una referente a nivel mundial.

Y hablando de modelos, ¿ha tenido a su hermana como gran apoyo?

Claro, si no llega a ser por mi hermana Iballa yo ya me hubiese retirado hace varios años, eso seguro. Ella siempre tiene mucha más motivación con el tema de la competición. Ha sido la única que ha conseguido que continuara unos años más de los que pensaba.

«Aunque deje de competir, no dejaré nunca de navegar porque es lo que me ha devuelto la vida» Daida Ruano

¿Cómo recuerda ahora su primera victoria?

Me costó bastante. Se podría decir que fue de mis triunfos más complicados. Tuve que ganar a mi hermana Iballa, que al igual que yo empezó muy fuerte en el windsurf. La motivación y las ganas que ambas desprendíamos fue la que permitió que pudieramos progresar y mantener el nivel todos estos años; es algo irrepetible.

Reina de Pozo Izquierdo, ¿le gusta cómo se le recuerda?

Me enorgullece que me lo digan, me saca una sonrisa. Miro atrás y digo que es prácticamente imposible que nadie logre ganar en Pozo 22 años casi seguidos, y eso que en 2013 no hubo viento, si no hubiesen sido 23. Estoy agradecida por el cariño que siempre me han dado y del legado que dejo. Y nada, pues reina de Pozo me quedaré.