Una vida entre fichas

Pedro Rodríguez El Palillo, de 84 años es toda una institución en el dominó nacional, pues no en vano ha sido cuatro veces campeón de España amén de haber obtenido a lo largo de su dilatada trayectoria entre fichas un sinfín de títulos insulares y provinciales así como trofeos y reconocimientos varios.

«Comencé a jugar con apenas 15 años» señala el jugador tinerfeño, por lo que llevo 69 años, los mismos que tiene Luz, jugando -nos comenta entre las risas de ambos». Pedro y Luz llevan dos décadas jugando juntos en competiciones tanto como nacionales y les hizo particular ilusión el triunfo en el reciente Open «sobre todo a ella», indica Pedro-.

Tras su participación en las tres ediciones anteriores, por fin se alzaron con el título como pareja. La emoción se desbordó en ambos al recibir los trofeos y, especialmente, con el regalo de dos sencillos dominós conmemorativos de este IV Open, recuerdo ya imborrable de unas jornadas «que nos encantaría volver a repetir el próximo año aunque sólo sea para sentir la gran acogida y los grandes momentos vividos durante el torneo que, no es por nada, es de lo mejorcito que hemos vivido tanto por organización como por deportividad y amistad en tantos años de dominó que llevamos a nuestras espaldas», señalan ambos.

Por su parte, Luzdivina López nos comenta que también desde muy joven le entró la afición por el dominó. La coruñesa se enganchó rápidamente acudiendo a campeonatos que se disputaban en localidades cercanas e incluso no tanto.

En uno de ellos -años después- conoció a Pedro y como anécdota nos cuenta que «le dije a unas amigas que algún día me gustaría jugar con ese hombre. Ellas se rieron y me preguntaron si estaba loca. Y mira, el tiempo me dio la razón y llevamos veinte años ya jugando juntos». Al tiempo, con amplia sonrisa.

Pedro indica que «nunca me había fijado en ella pero me decía que siempre estaba detrás de mí viéndome jugar. Estamos ya dos décadas jugando en Tenerife la Liga Insular y otras competiciones que se nos ponen al alcance», remacha.

El tinerfeño fue cuatro veces campeón de España junto a su pareja Diego Magdalena, ya fallecido

Después de tres días de reñida competición y doce partidas, en una de las ediciones más emocionantes todo se resolvió, como no podía ser de otra manera, en la última jornada, dejándonos un pódium de lujo. Luzdivina López y Pedro Rodríguez (Tenerife) se alzaron con el triunfo final, escoltados por Francisco M. Estévez (ganador de las 2 primeras ediciones) y Juan J. Afonso (Tenerife) y por José E. Pérez y Ventura San Juan (La Palma), segundos y terceros respectivamente de esta edición 2023.

Pedro Rodríguez El Palillo aun a pesar de cargar a sus espaldas con 84 años hace acopio de una mente privilegiada y es toda una evocación de recuerdos junto a una infinidad de anécdotas después de una vida entre fichas.

«No te quiero exagerar -señala con una humildad tan grande como su esbelta y alta figura- pero a lo largo de estos casi setenta años jugando he acaparado casi un centenar de trofeos. Mis inicios con apenas 15 años en el bar del barrio donde crecí quedan ya muy lejanos».

El tinerfeño fue cuatro veces Campeón de España formando pareja con el fallecido Diego Magdalena; la primera ocasión ni siquiera consta en los registros oficiales de la Federación Española, pues el I Campeonato de España oficialmente se reconoce como el del año 1992.

El primer título que conquistamos, en el año 1979, se me hace que fue el más difícil porque el sistema de competición fue muy diferente al de ahora. Tuvimos que ir sorteando eliminatorias con distintas parejas en Santa Cruz, La Orotava y recuerdo que incluso viajamos hasta Gran Canaria -a la Montaña de Arucas-, para clasificarnos a la fase final en Jaén. Allí nos juntamos 16 parejas, logrando el título».

Posteriormente, El Palillo y Magdalena conquistaron los títulos nacionales de las ediciones de 1995 (Madrid), 1997 (Tenerife) y 1998 (Granada), todo un hito en la historia de nuestro deporte. Su palmarés nacional no parece que vaya a crecer más pues «ya no estoy para hacer viajes a la península, así que me conformo con nuestros torneos en las Islas que, además, son de un nivel extraordinario por la calidad y cantidad de jugadores que tenemos», nos apostilla para finalizar nuestra charla.