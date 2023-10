Gran Canaria alza la voz. Antonio Morales, presidente del Cabildo, y Aridany Romero, consejero de Deportes, defendieron la candidatura de la Isla a sede del Mundial 2030 que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos, tal y como anunció la FIFA el miércoles de la semana pasada, cuando comenzaron, aseguran los miembros del Ejecutivo insular, una serie de filtraciones vertidas en varios medios de comunicación que prácticamente eliminaban el recinto de Siete Palmas, y en consecuencia la Isla, de entre los nueve campos que tendrá que elegir la Real Federación Española de Fútbol dentro de unos meses.

No hay una fecha exacta, pero varias fuentes federativas apuntan que puede ser en febrero de 2024. En cualquier caso, los dirigentes entienden que el proyecto isleño es "solvente y riguroso" y que de ninguna manera puede ser descartado por un motivo de lejanía.

"Nos resulta sorprendente que, tomada la decisión, empiecen a filtrarse informaciones. Me parece que no son casuales o por lo menos tenemos la sospecha. Se hacen programas especiales donde vemos una clara orientación de distintas empresas de comunicación para apoyar unas sedes u otras. Claro, ahora empiezan a moverse las fichas, los lobbys a funcionar, y por eso comparecemos, para reafirmarnos en esa voluntad de que Gran Canaria no puede quedar al margen, de que sería una auténtica agresión", sentenció Morales.

Transparencia y rigor

"Aquí el único lobby que existe es el del Gobierno de la isla. La presión, bien entendida, la está haciendo el presidente en nombre de todos nosotros, apostilló Romero antes de añadir: "Hay cosas que no son casualidad. Se está intentando generar un camino, un relato en el que Gran Canaria está fuera, que no tiene ninguna opción. No fue un medio, sino cuatro con esa rotundidad. Estamos pidiendo que seamos rigurosos y transparentes".

Ante eso, el presidente aseguró que agotarán "todas la vías" para que Gran Canaria sea sede, incluida la política. "Es la primera, por eso pedimos también que el Gobierno (de España) se moje, se implique. Nos sentimos con la autoridad moral suficiente para reivindicar la candidatura de esta manera, para avalar a los que tienen que tomar la decisión frente a los que puedan presionar desde otros ámbitos", agregó en el mismo sentido. Además, insistió: "Pedimos trasparencia, que se actúe con absoluta rigurosidad, que se nos muestren a todos los datos, los baremos por los que se opta por una decisión u otra".

El mejor proyecto

La defensa a ultranza de la candidatura de Gran Canaria a albergar partidos del Mundial 2030, cuyo impactó económico en España será de algo más de 5.000 millones de euros, tal y como reveló el Ministerio de Industria y Turismo, está motivada, además, en la solvencia del proyecto técnico de la misma, según los mandatarios. "No sé en qué nivel de detalles están otras candidaturas, alguna incluso no ha empezado la construcción de su estadio (Valencia), pero nosotros estamos a nivel de aseos, de guardarropas, de por dónde pasan los cables de la retransmisión televisiva", comentó Aridany Romero para evidenciar cuánto de avanzado el plan de la Isla, cuyo presupuesto asciende a 78,3 millones.

"Dice la FIFA que las instalaciones deben estar terminadas en el año 29. El compromiso del Cabildo de Gran Canaria es terminarlo durante el año 27. Todo esto tiene que ver con las cuestiones que gravitan en positivo en torno a nuestra candidatura", defendió el consejero antes de recordar: "Muy poco se va a parecer a España esta candidatura si alguno de sus territorios insulares no forman parte de su sede. En Baleares no han optado, Gran Canaria sí, y fuimos de las primeras ciudades en dar ese paso (...). Quitando Madrid, Barcelona y San Mamés, muy pocas ciudades están al nivel de solvencia técnica, económica y deportiva que Gran Canaria".