El ‘elefante rosa’ llega al Dakar

Como buen dakariano, y ante la cercanía de una nueva aventura en Arabia Saudí, un brillo especial se enciende en los ojos de Rafa Lesmes. Una muestra de su pasión por la aventura y por una carrera, el Dakar, que es capaz de llevar al extremo a los pilotos. «Saca a relucir lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros», reconoce el grancanario.

Está listo para emprender la que es su cuarta participación, tras competir en el rally más duro del mundo en 2004, 2007 y 2023. Pero sin duda, las dos últimas ediciones tienen para él un sabor especial. El año pasado ponía en marcha el proyecto Dakar por la Vida, una iniciativa pretende concienciar a la sociedad de la importancia de la detección precoz del cáncer de mama en hombres y mujeres. Por ese motivo, el rosa es el color elegido para lucir en el elefante del desierto con el que Lesmes y su equipo regresan a Arabia Saudí. Cambia el buggie con el que corrió la anterior vez por un imponente camión de 690 caballos, que se hará ver a kilómetros de distancia entre los mares de dunas del desierto.

«El proyecto Dakar por la Vida nace de mi relación estrecha con la Fundación Carrera por la Vida, con la que colaboro desde hace años», relata el isleño. «Cuando decido el año pasado volver al Dakar comprándole el buggie a Pedro Peñate, todo fue a la carrera entre noviembre y diciembre. Y todo se me ocurrió de forma espontánea en una reunión con Brigitte Gypen, la presidenta de la Fundación, aprovechar esta carrera tan fascinante y seguida a nivel mundial para utilizarla para lanzar un mensaje sobre la importancia de la prevención del cáncer de mama; en ese momento empezó algo que ha ido creciendo», apunta Lesmes.

En 2007 acabó el Dakar africano y «tuve la oportunidad de recoger mi medalla en el podio del Lago Rosa». El año pasado le apetecía reencontrarme con el Dakar y se lancé a la aventura: «La carrera ha cambiado mucho, es más competitiva, más rápida y toda la tecnología durante estos 15 años que he estado fuera de la prueba ha variado de una forma espectacular; tanto que la propia organización tiene que complicar los tramos para que pilotos de la talla de Nasser Al-Attiyah o de Carlos Sainz encuentren complicaciones para cubrir los tramos en tiempo y en forma».

«El proyecto Dakar por la Vida nace de mi relación estrecha con la Fundación Carrera por la Vida, con la que colaboro desde hace años», relata el isleño

En su regreso a la prueba por segundo año seguido llama la atención su decisión de cambiar de vehículo. «Siempre me habían llamado poderosamente la atención los camiones, son los grandes vehículos de esta carrera, resultan tan espectaculares que incluso asustan», reconoce el aventurero grancanario. Apunta que siempre cruzar un mar de dunas es complicado con cualquier vehículo, «pero más si lo haces en un camión de 10.000 kilos y con un centro de gravedad muy alto». La experiencia hace que «el reto sea más complicado, pero a la vez también es más atractivo», reconoce el isleño.

En su preparación para afrontar el Dakar, el equipo se puso a prueba en dos pruebas de nivel: «La primera toma de contacto fue en Aragón con motivo de la Baja España, dentro del Campeonato del Mundo; esa era la primera vez que me subía a un camión de carreras. Posteriormente tomamos parte en el Classics África, en el que salió todo muy bien; acudimos con humildad y la voluntad de hacer muchos kilómetros y aprender. Hicimos mucho hincapié en la navegación, porque al final todo se basa en ser capaz de navegar en esas superficies infinitas de Arabia Saudí, en las que no tienes más referencias que tu road book y es muy complejo».

Nuevos miembros en el equipo

Lesmes reconoce que, en su primera toma de contacto con el camión, la experiencia le ha impactado para bien, «pero también me ha asustado mucho». «Cada vez que veía un mar de dunas y me decía mi navegante, Ariel Quintana, que venían 20 kilómetros así, se me ponían los pelos de punta», explica Rafa. «Nos enterramos, casi volcamos tres veces, teníamos que llevar un rumbo y terminábamos más siguiendo el rumbo que nos marcaba el propio camión a nosotros, hasta que en la segunda etapa ya el vehículo iba por donde yo quería», añade con una sonrisa el piloto grancanario.

«En 2007 acabé el Dakar africano y tuve la oportunidad de recoger mi medalla en el Lago Rosa»

En esta ocasión el equipo CUP 59. por motivos laborales, cambia de integrantes, pasando a tener como navegante a Ariel Quintana y como mecánico a José Luis Ruano. «Para Ariel todo es nuevo porque sólo ha corrido asfalto», desvelaba Lesmes entre risas.

El aventurero grancanario, ante un rally «durísimo», resalta que deben estar preparados física y mentalmente. Hay que estar dentro del camión entre 10 y 12 horas diarias, «un vehículo te va reventando poco a poco, porque es muy brusco, una machacadora de personas y venga lo que venga tienes que tirar para adelante». No sólo los mares de dunas les preocupan, también tendrán que lidiar con inmensas zonas de piedra que son las causantes de «numerosos pinchazos y roturas». Estas les obligaron a retirarse el curso pasado por quedarse sin recambios a mitad de camino. En esta edición quieren desquitarse.