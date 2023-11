84 atletas internacionales de 18 nacionalidades tomarán la salida este miércoles a partir de las 09.00 horas en la octava edición de la carrera de montaña 360º The Challenge Gran Canaria, organizada por Arista Eventos, y que se celebrará entre los próximos 15 y 19 de noviembre. Por segundo año consecutivo algunos de los mejores corredores y corredoras de ultradistancia del mundo partirán desde el casco urbano de Tejeda, donde está prevista también la llegada de esta prueba que da la vuelta a la isla.

Este lunes ha tenido lugar la presentación de la cita en la que los y las participantes tendrán que recorrer 269 kilómetros de distancia y 14.000 metros de desnivel positivo. Aparte de la dureza del recorrido, tendrán que hacer frente a las altas temperaturas previstas para esta semana en Gran Canaria.

Luca Papi, rey de la prueba con cuatro triunfos en siete ediciones, indicó que esta cita es "una carrera muy bonita" pero que, a su vez, es "bastante técnica ya que te lleva a lugares que uno no conoce en la isla, por lo que te da la posibilidad de conocer nueva gente y nuevos sitios". Así mismo, alabó el alto nivel de los demás corredores y reconoció que este año su objetivo es simple: terminar —en la edición del año pasado solo cruzaron la meta 39 atletas de 70 que tomaron la salida—. "Lo más duro es gestionar las horas de sueño ya que, cuando estás cansado, es fácil equivocarse de camino", admitió.

No lo tendrá fácil para conseguir su quinto título, no solo por la dureza del recorrido, sino también por el resto de participantes. Entre ellos estará Marco Gubert, que fue el vencedor de las dos ediciones celebradas en 2021. Gubert se presenta en la isla "sin presiones ni expectativas" dado que este año su objetivo es "disfrutar la carrera y conocer a gente nueva. La victoria es secundaria —reconoció—, pero si veo que durante la carrera puedo ir rápido y aspirar al triunfo, lo haré".

A los nombres de los dos deportistas italianos se unen el rumano Claudiu Beletoiu, que fue tercero en las Challenge de 2022 y 2021, o el canario Javier Blanco, que el año pasado llegó a liderar la carrera y que fue tercero en la Transgrancanaria 360º de 2017. Mientras, en categoría femenina destacan los nombres de la francesa Claire Bannwarth que ha ganado tres veces consecutivas la carrera, o la eslovaca Soňa Kopčoková, que repite en la prueba tras haber sido cuarta clasificada en la categoría femenina del año pasado.

Además, este año se estrena la categoría de relevos en la que compiten dos parejas, la conformada por Iker Karrera y Zigor Iturrieta, y la de los canarios Esteban García y Francisco Estévez.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Tejeda, Verónica Espino, agradeció a Arista Eventos, empresa organizadora de la cita, que la carrera tenga de epicentro al municipio ya que permite darle proyección internacional en el sector del trail running. Tejeda es un municipio emplazado en el centro de la isla que regala a los y las participantes hermosas vistas y paisajes espectaculares pero, a su vez, este regalo está envenenado para los atletas por los duros desniveles a los que se tendrán que enfrentar.

En el acto de presentación también estuvieron presentes los concejales de Deportes de los ayuntamientos de Mogán, Luis Becerra, y de Teror, Moisés Rodríguez, dos de los municipios en los que se sitúan las bases de vida, junto a la Villa de Moya y Santa Lucía de Tirajana. En estos puntos los corredores podrán retomar fuerza, cargar sus dispositivos electrónicos y acceder a una bolsa con material personal que entregarán antes de la salida. A ellos hay que añadir los avituallamientos en Ayagaures, La Aldea y Valsequillo. Los dos representantes municipales invitaron al público a que se acerquen a sus pueblos para animar a los participantes y, de paso, disfrutar de la gastronomía y naturaleza de estos rincones de la isla.

Por último, la directora de 360º The Challenge Gran Canaria, Wendy Cruz, apuntó que la organización ha provisto un gran dispositivo técnico y humano para el correcto funcionamiento de esta carrera que, al ser una prueba de autosuficiencia, "es una de las más duras del mundo". Cruz explicó que la 360º The Challenge Gran Canaria no está balizada y cada corredor tiene que mostrar sus habilidades para, en 101 horas, completar los 269 kilómetros y 14.000 metros de desnivel positivo del recorrido. "El itinerario es nuevo cada año y los atletas lo conocen diez días antes del inicio de la carrera, que tendrá lugar este miércoles a partir de las 09.00 horas. El primer corredor estará en la meta el viernes y el domingo entrará el último", aclaró.

La 360º The Challenge Gran Canaria es una carrera organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias, Ayuntamiento de Tejeda y Fred. Olsen Express; y con la colaboración de las empresas Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Inerza y Provital.