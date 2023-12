Último partido del año para un Hidramar Gran Canaria que visita Lugo este domingo (11.15 horas) con la firme intención de recuperar la senda perdida del triunfo ante un Arenal Emevé en crecimiento y dirigido desde el banquillo por el exentrenador amarillo, Pascual Saurín.

El choque con el que se abre la segunda vuelta de la Liga Iberdrola no será sencillo para las grancanarias. Las lucenses llegan a la cita necesitadas de puntos al cerrar el primer capítulo del curso como décimas, con 13 puntos, aunque mantienen con el descenso un colchón de ocho puntos, con un balance de cinco victorias y seis derrotas.

Por su parte el Hidramar Gran Canaria llega a la cita dominical con ganas de resarcirse de su último partido ante el Heidelberg, en el que en un mal día se dejaban escapar dos puntos ante las colegialas. A pesar de todo las amarillas se consolidaban como el único representativo grancanario en la cita copera de Dos Hermanas y lo hacía además como cabeza de serie, al terminar como segunda clasificada.

De poco o de nada puede servir de referencia el resultado obtenido por las insulares en la primera jornada de la Liga Iberdrola, en el que se impusieron las grancanarias por 3-0, con Marcos Dreyer comandando la nave insular. Canarias y gallegas han cambiado muchísimo desde el encuentro inaugural

Entre las discípulas de Pascual Saurín están brillando esta temporada su opuesta María Corbalán, su receptora Carolina Camino y su líbero Lidia Figueira, que se suman a la experiencia de su colocadora, Patricia Aranda.

Fran Carballo: "Todos los equipos nos quieren ganar y en Lugo no va a ser diferente"

El entrenador del CV Hidramar Gran Canaria considera que el equipo "ha asimilado bien" la derrota en el último encuentro liguero ante el Heidelberg. "Las jugadoras miran la clasificación y ven que después del partido siguen siendo segundas, a tres puntos del tercero, por lo que para ellas esta derrota ha sido en cierta forma un mal menor", explica.

Su balance de la primera vuelta "a partir del 21 de octubre, que es cuando yo cojo al equipo, las sensaciones han sido muy buenas porque los partidos que ganamos lo hicimos con contundencia, el único lunar ha sido el partido contra el Heidelberg que nunca debíamos de haberlo perdido, pero el balance ha sido bueno".

En cuanto al reencuentro con Pascual Saurín y su Arenal Emevé este domingo, Fran Carballo compara su situación con la de equipos como el Real Madrid o el Barça en el fútbol: "Cuando el Haris o nosotras va a jugar a cualquier cancha todo el mundo nos quiere ganar y sabemos que en Lugo va a ser lo mismo y allí está Pascual, Patricia Aranda, ... y van a jugar como si fuera la final del Mundial".

El estratega grancanario espera "un partido muy complicado, en un pabellón difícil con gente que siempre está animando y vamos a tener que salir como si fuera una final".

La cercanía de las vacaciones y estando ya clasificadas para la Copa, Carballo teme que las jugadoras "se relajen porque ya hemos perdido un partido y todavía nos queda este, tenemos que estar hasta el final, hasta el domingo por la tarde no nos podemos olvidar del voleibol".

En cuanto a la incorporación de Mila Collar considera que "es un fichaje muy positivo, teníamos una carencia en la posición de opuesta, porque Heloiza con su lesión en ocasiones no puede rendir al nivel que debería y con Mila podemos suplir esa carencia, además lo hacemos con una jugadora que ya conoce el club, a algunas compañeras y encima es española, con lo que su adaptación va a ser rápida y nos va a dar más juego para hacer cambios". "Hace tiempo que no la veo jugar, pero todas las referencias que tengo son muy buenas y espero que pueda aportar todo lo que se espera de ella", concluye.

Andrea Arocha: "Queremos irnos de vacaciones con los deberes hechos y la cabeza tranquila"

La líbero grancanaria considera que la derrota ante el Heidelberg en el último partido liguero se debió en gran parte a que "la presión de ganar no recaía en nosotras sino en ellas al necesitar ganar para intentar clasificarse para la Copa, lo que no deja de dolernos como cualquier otra derrota, porque para nosotras no es más especial que otra". "Ya estamos centradas y a tope pensando en la última jornada ante el Arenal Emevé", afirma.

Su balance de la primera vuelta es positivo y reconoce que "estamos muy contentas, hemos sido un equipo que ha trabajado de menos a más, nos costó mucho el comienzo de la temporada, pero a medida que han ido pasando las jornadas hemos mejorado y nos hemos consolidado como equipo, que es con lo que nos quedamos".

En lo personal Andrea Arocha afirma estar "muy contenta, trabajando muy duro para seguir afrontando la titularidad, deseándole una pronta recuperación a mi compañera Helia, esperamos que pueda volver pronto con nosotras, para poder seguir aprendiendo de ella y tenerla a mi lado".

Del reencuentro con Pascual Saurín la grancanaria es consciente de que "cualquier equipo va a salir a jugar a tope contra nosotras, todos los equipos lo hacen y no espero menos de su equipo, porque él nos conoce y sabrá por donde tenemos nuestros puntos débiles". "Si nos centramos en nuestro juego no creo que tengamos problemas", afirma.

La líbero isleña espera un partido diferente al de la primera vuelta, dado que "al igual que nosotras hemos ido mejorando cada jornada y hemos crecido como equipo, ellas también se han consolidado y han mejorado, por lo que no va a ser lo mismo que la primera jornada".

Del rival destaca que "tienen una directora de orquesta bastante buena como es Patricia Aranda y ese es su punto fuerte, el orden y la tranquilidad que transmite a sus compañeras".

Por último, Arocha reconoce que ante la cercanía de las vacaciones, "intentamos no pensar mucho en eso, aunque son muy necesarias, pero afrontamos bien esta jornada, con muchas ganas de pasar las vacaciones con todos los deberes hechos y la cabeza tranquila".