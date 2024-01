Ulrik Dahl: «Quiero ser el jugador que se busca para decidir los puntos»

El club parece una gran familia donde todos tienen espacio y un buen clima para la formación de los jóvenes. Respeto eso. Me gusta mucho la Isla. El hecho de que pueda salir a entrenar casi todos los días del año en camiseta y pantalones cortos es alucinante.

¿Ha sido un problema la barrera idiomática para su adaptación al equipo?

Esta es la cuarta temporada que afronto fuera de mi país y como profesional puedo decir que ya estoy acostumbrado, pero es cierto que siempre es más complicado jugar en un equipo donde no entiendes del todo el idioma en el que te comunicas con el resto de tus compañeros, con los entrenadores y con el resto de miembros del club.

¿Qué ambiente es el que se respira en el vestuario del San Roque?

El ambiente en el grupo es bueno, los compañeros están contentos y hacen muchas bromas. Creo que somos un equipo con buena química y eso en la pista creo que se nota y es muy importante.

¿Con qué jugador o jugadores tiene mejor feeling dentro del vestuario?

La relación es muy buena con todos, pero especialmente con nuestro capitán Joao Val Quintans, además de Nahuel Camacho y Moisés Cezar.

¿Qué le parece el nivel de la Superliga? ¿Es muy diferente el juego en su Dinamarca natal?

La Superliga por lo que he podido ver durante la primera vuelta, es una liga muy competitiva. Si quitas a los dos o tres mejores equipos, diría que cualquier equipo tiene calidad suficiente para poder ganar a cualquier otro. En cuanto al estilo de juego que se practica en España es muy diferente en comparación a lo que he vivido en otras ligas europeas, además de en mi país. Por ejemplo, en la Superliga el bloqueador central tiene un rol más importante en ataque de lo que estaba costumbrado hasta esta temporada.

Usted ha sido uno de los jugadores revelación del campeonato y el máximo anotador, ¿se siente cómodo con este rol de jugador esencial para su equipo en cada partido?

Una de las razones por las que escogí jugar en el San Roque este año fue precisamente por esto. Buscaba tener un rol más importante dentro del equipo, ser ese jugador en el que se confía para decidir en los momentos calientes de los partidos.

¿Cómo sentó en el grupo el quedarse fuera de la Copa del Rey por un solo punto de diferencia con el Léleman?

Todo el equipo esperaba que pudiéramos jugar la Copa del Rey, pero a veces los resultados no salen cómo nos gustaría. En estas situaciones es importante mantenernos unidos y seguir trabajando para mejorar.

¿Hemos visto ya su mejor versión o todavía tiene margen de mejora?

Estoy convencido de que mi mejor versión todavía no ha salido a la luz esta temporada. Siempre espero dar lo mejor de mí y confío en que puedo jugar a un nivel todavía más alto en la segunda vuelta, así que sigo trabajando duro y enfocado en mejorar en cada entrenamiento y en cada partido.

¿Qué San Roque vamos a ver en la segunda vuelta?

Creo y espero que veamos a un San Roque que luchará al 100% en cada partido por cada balón en juego desde el principio hasta el pitido final. Espero que todos los aficionados vean a un San Roque con fuego en los ojos y hambre por ganar más partidos que los que conseguimos ganar en la primera vuelta.

¿Qué objetivo se marca a nivel personal a corto, medio o largo plazo?

No tengo ningún objetivo específico a nivel personal. No me gusta pensar mucho sobre el futuro, quiero centrarme en el presente.

¿Le han llegado ya propuestas de otros equipos de cara a la próxima temporada?

He recibido algún que otro interés de diferentes clubes durante la temporada, pero de momento no me he comprometido con nadie y estoy focalizado al 100% con el San Roque.

¿Le gustaría seguir jugando la próxima temporada en la Superliga española?

Es una pregunta difícil de responder, depende de muchas posibilidades que valoraré para la próxima temporada. Ahora mismo quiero centrarme en acabar esta temporada.

¿Un deseo para el 2024?

Me gustaría seguir mejorando personalmente y cómo equipo, mantenerme sano y divertirme mientras juego