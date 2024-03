Gofio y plátanos: la gasolina canaria de Zaid Ait Malek para el ramadán en la LPA Trail

Zaid Ait Malek ya está en Gran Canaria. El corredor del Team Gozalbo aterrizó durante la mañana de este viernes desde Tarragona, su tercera parada desde que reside en España tras Baena y Cartagena, para afrontar este sábado los 21 kilómetros de la LPA Trail.

Si bien la carrera que se adentra en la montaña de Las Palmas de Gran Canaria es una distancia corta para este ultrarunner internacional con la selección española, en esta ocasión coincide en pleno ramadán, que se celebra desde el pasado 10 de marzo hasta el próximo 9 de abril, por lo que afrontará la carrera en riguroso ayuno y sin poder beber agua.

"Es una carrera corta que no necesitas comer. El sufrimiento no está en la carrera, está después de terminarla y tener que esperar las horas hasta la noche para poder comer y beber", señala, y recuerda que en el año 2014 ya ganó una carrera de Copa de España durante el mes sagrado para los musulmanes.

Su rutina de entrenamiento durante estas semanas se traslada a la última hora del día, de modo que el fin de la sesión coincida con las últimas horas del día. "El cuerpo en esta época necesita recuperarse, por lo que me centro en entrenar dos o tres horas al final del día", comenta. Y una vez que llega la noche, explica que evita comidas copiosas para adaptar el cuerpo. "Después de rezar el cuerpo te pide cenar, entonces vuelvo a comer algo ligero antes de ir a dormir cinco o seis horas".

Para poder afrontar los días sin comer ni beber es importante el desayuno, que tiene que hacerlo antes del amanecer, a las 5 de la mañana. "Aprovechando que estoy en Canarias, desayunaré gofio, avena, plátanos, kiwis y dátiles para obtener la energía necesaria para todo el día".

Sobre la LPA Trail, es la primera vez que la compite, aunque los senderos de la isla para él no son desconocidos ya que ha competido en la Marathon y Advanced de Transgrancanaria o la Artenara Trail. "Me gustan las islas y en Gran Canaria he corrido muchas veces. Lo que más me gusta es el trato de la gente y el ambiente de las carreras, aparte de que el clima es muy parecido al de donde nací".

La LPA Trail está organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD); el Cabildo de Gran Canaria, mediante el Instituto Insular de Deportes; Turismo de Gran Canaria; el Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo; el Gobierno de Canarias, con Promotur – Turismo de Islas Canarias; Fred. Olsen Express; Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; Gofio La Piña; Aguas de Teror; Pepsi; Lorenzo González Automoción e Inerza.