Espino, maestro de maestros

Nadie puede ser mejor maestro que el propio Juan Espino a la hora de enseñar a los 16 luchadores participantes en el torneo internacional de su Despedida en el Arena, mañana a las 19.00 horas. El Guapo se ha ejercitado por espacio de dos horas en el terrero de la Gallera con alguno de los participantes, con la intención de aclararles las dudas sobre cada una de las modalidades de lucha, un total de siete, que se pondrán en práctica durante el torneo internacional en el que se busca al mejor luchador de todos, aquel que sea capaz de dominar mejor las siete disciplinas para alzarse victorioso.

Los luchadores participantes en el entrenamiento de ayer posan junto a Juan Espino en el terrero de la Gallera. | | JOSÉ PEREZ CURBELO / Santiago Icígar

Una hermosa locura es la que se va a vivir mañana entre los muros de un Arena engalanado para la ocasión en una Despedida en la que no faltarán sorpresas y en el que el show está garantizado.

Entre los espectadores del entrenamiento de ayer se encontraba el exjugador de la UD Las Palmas, Aythami Artiles, quien participará en la velada en uno de los combates de Lucha canaria de exhibición, en un esperado derbi con el tinerfeño Vitolo. «Tengo una buena amistad con Juan desde hace años, hace tiempo me escribió y cuando me explicó el proyecto por supuesto que tenía que decirle que si, lo nuestro es de exhibición, aunque a nivel deportivo un derbi siempre hay que ganarlo como sea y me siento preparado para ello», afirmó el excapitán amarillo deseoso de medirse a su contrincante.

Para Reiniel Pablo Díaz, especialista en Lucha de Playa cubana, tiene claro que «la más complicada que veo aquí es la Lucha canaria, las otras tienen prácticamente las mismas variantes, el mismo reglamento, unas son más agresivas que otras». «Parte de los espectadores van a poder ver un evento muy divertido, otros van a poder ver lo complicado que es, porque la verdad es que no se como Juan se las arregló para poder dominar tantos tipos de lucha».

Por su parte, el maestro Shin, toda una institución de la Lucha coreana, afincado en Gran Canaria y que ha posibilitado la presencia de una selección de su país en el evento, afirma que «Juan Espino siempre ha sido un gran luchador y está haciendo un gran trabajo para que se vea un gran espectáculo, para todos los luchadores asiáticos es un honor poder venir a luchar a Gran Canaria». En su opinión, «la Lucha canaria es la más parecida a la coreana en todo el mundo, por eso durante muchos años hemos tenido muchos intercambios entre los dos estilos de lucha».

En un evento de lucha no podía faltar la representación del deporte autóctono. Cristo Hernández, el Pollo del Callejón VI, considera que la Despedida propone «una idea muy diferente y súper justa, porque no estamos derivando el evento solo a la Lucha canaria y creo que es una iniciativa a tener en cuenta por la Federación de Lucha canaria, para ir aprendiendo de este tipo de eventos». «Es difícil adaptarse a su estilo de luchas y a las diferentes normativas, la nuestra considero que somos de las más exigentes a la hora de evitar lesiones», apunta.

Samba Bebe Modulo, afincado en Italia, pero representante de la Lucha senegalesa reconoce que «Juan es un luchador más de nosotros, es muy querido en Senegal y ha organizado un evento que es para estar orgulloso».

Por último el propio Juan Espino reconocía que «está siendo una experiencia muy reconfortante, el ver como va cogiendo forma esta idea que se me ocurrió, el intercambio de luchas se ve que les ilusiona este desafío, porque había que ser justos con todos».

