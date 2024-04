Las TDC Series, protagonistas en El Cortijo

Los salones del Club Deportivo Yellow Bowl, en El Cortijo de San Ignacio (Telde), acogieron la puesta de largo oficial del evento Tenis desde Canarias (TDC) para la temporada 2024, aprovechando la celebración de los torneos integrados en el circuito mundial ITF que, durante el presente mes se disputan en el club teldense en el marco de las TDC Series PRO. Hasta seis competiciones con una dotación en premios de 15.000 dólares cada una, dos de ellos de categoría masculina y cuatro femeninos femenina, que reúne en Gran Canaria a un elenco importante de jugadores profesionales y de estrellas incipientes del certamen internacional. Una ocasión única para que los tenistas locales compitan con ellos.

Al la presentación asistieron José Manuel Sanabria y Ángel Sabroso, viceconsejeros de Turismo y Deportes, respectivamente, del Gobierno de Canarias; José Juan Sepúlveda, presidente de la Federación Canaria de Tenis; Acaymo Medina, director de los torneos ITF TDC Series PRO, y Juan Andrés Ruiz, director del circuito juvenil nacional TDC Series by Bidi Badu.

La iniciativa Tenis desde Canarias pretende catapultar a la cantera local hacia la competición, facilitando la disputa de torneos pertenecientes a circuitos juveniles nacionales, que son los torneos que mayor nivel de puntos otorgan a los jugadores para el ranking de la Real Federación Española de Tenis, así como permitir la participación de los jugadores isleños en las competiciones profesionales en su primeras etapas en su propio entorno para, una vez adquirida la experiencia y el nivel, luego poder asentarse en los circuitos profesionales.

Para ello se organiza un circuito juvenil nacional, el TDC Series by Bidi Badu, y la mayor serie de torneos ITF que se celebran en suelo español, las anteriormente mencionadas TDC Series PRO.

Circuito nacional juvenil

Esta temporada 2024 constituye la consolidación del circuito juvenil nacional TDC Series by Bidi Badu, ya incorporado en el calendario de la Real Federación Española, que permite la disputa en categorías masculina y femenina, y para los grupos de edades benjamín (sub 10), alevín (sub 12), infantil (sub 14) y cadete (sub 16), de diferentes torneos, de los cuales la mitad se juegan en suelo canario (dos en Gran Canaria y dos en Tenerife).

El resto se celebra en territorio peninsular: Zaragoza, Murcia, Gijón y Valladolid. Cada torneo reparte una gran cantidad de premios, siendo uno de los circuitos juveniles que mayor dotación presenta. Otorga a los jugadores, en virtud de sus resultados y el rango del torneo (Diamante o Rubí), una cantidad de puntos que irán sumando en la clasificación interna.

A la finalización de la temporada regular, los ocho jugadores mejor clasificados que cumplan los requisitos exigidos en las bases disputarán, en octubre, el máster final , en el que los tenistas competirán por suculentos premios.

La temporada dio comienzo con la disputa en los meses de enero y febrero de los primeros torneos, celebrados, en Gran Canaria y Tenerife, donde cabe reseñar la excelente participación de jugadores no canarios, lo que incrementa el nivel competitivo de los torneos locales.

Por los resultados obtenidos en 2023, la primera edición, hace presagiar que la iniciativa sea de nuevo un éxito. En el circuito juvenil nacional se superaron las 1.500 inscripciones de jugadores procedentes de todas las comunidades autónomas españolas, y de más de 3.000 inscripciones en las TDC Series PRO, con deportistas de 70 nacionalidades.