Saray Manzano: «Necesitamos a nuestra gente, nos jugamos la vida»

Saray Manzano, la capitana del Hidramar Gran Canaria, hace un llamamiento a la afición a que acuda mañana por la tarde al Centro Insular (18.00 horas) para ayudarles a igualar la serie de semifinales de la Liga Iberdrola ante el Cajasol, y forzar un último partido el domingo (12.00 horas).

La derrota del pasado fin de semana en Sevilla les obliga a jugarse mañana, en el Centro Insular de Deportes (18.00 horas), todo a una carta para forzar el domingo un tercer y definitivo partido ante el Cajasol. ¿Qué les pasó en el duelo inaugural de esta serie de semifinales de la Liga Iberdrola?

Salimos con confianza, pero en el segundo set tuvimos un pequeño descontrol que pudo deberse a la falta de competición. Eso nos pasó algo de factura, aunque volvimos a ganar el tercer set, pero el cuarto nos costó. Sabíamos que podía pasar, porque el año pasado ya nos sucedió lo mismo. Esa derrota no tiene que afectarnos de cara a este fin de semana, tenemos que salir al 200%, con actitud y ganas de ganar mañana para poder jugarnos el domingo el pase a la final, que es para lo que hemos estado trabajando toda la temporada.

¿Cómo se encuentran física y anímicamente el equipo de cara a este match ball liguero?

El equipo se encuentra bien. Al final, sabíamos que la derrota era algo que podía suceder en el primer partido en casa del Cajasol, aunque la derrota no fue tan dura como el año anterior, un 3-0 que no lo vimos llegar. Pero este año fue cosa nuestra; cuando controlamos la situación, el partido estaba de nuestra parte y cuando no lo hicimos, cometimos errores que nos jugaron una mala pasada. Ahora sabemos lo que tenemos que hacer. Es a vida o muerte el partido de hoy y necesitamos a toda nuestra gente. Estamos preparadas para forzar el tercer encuentro. No los jugamos todo a una carta; si perdemos nos vamos a casa y pienso que ninguna se quiere ir ya a casa. Sabemos lo que nos jugamos y la gente va a tener una actitud diferente.

«Si perdemos con el Cajasol mañana en el CID, (18.00) nos vamos a casa, y ninguna lo queremos»

Revalidar el entorchado liguero convertiría la actual temporada en la mejor de la historia del Olímpico. Como capitana y canterana, ¿qué significa para usted el momento triunfal que está viviendo el club?

Es algo que pasará a la historia. Hemos sido el primer equipo en ganar la Copa Ibérica y será histórico si ganamos al final los cuatro títulos. En el deporte se juega para ganar cosas, hemos trabajado mucho para conseguirlo. Nos queda solo la liga, pero pienso que también vamos a conseguirla.

¿Qué queda de aquella Saray Manzano a la que hizo debutar Sergio Miguel Camarero por la lesión de una compañera siendo todavía juvenil?

Mi carácter, las ganas y la actitud que siempre he tenido de querer ser mejor en todo lo que se me ponga por delante. Creo que eso me ha ayudado mucho para crecer y avanzar. He madurado, las cosas no me afectan igual como en aquella Copa de la Reina que se celebró en Gran Canaria, en la que debuté. El voleibol es mi deporte, lo que me encanta hacer y llego a entrenar cada día con la motivación de ser la mejor.

¿Se considera una referente del deporte femenino grancanario? ¿Cómo recibe esa responsabilidad extra que tiene más allá del voleibol?

Es algo especial. En la Gala de la Mujer que se celebró recientemente, y en la que éramos 40 mujeres deportistas, es especial que te destaquen entre todas ellas y que te vean como la imagen de esos eventos, como también sucedió en la Carrera de la Mujer. En mi caso no he salido a jugar al extranjero por decisión propia. Estoy feliz de lo que he conseguido aquí, aunque nunca es tarde para salir. Se me conoce en mi tierra porque hemos ganando muchos títulos, soy de la cantera y lo siento como un orgullo.

Cuando mira hacia la cantera del Olímpico, a esas jugadoras que vienen empujando desde abajo, ¿ve a alguna Saray Manzano en potencia?

Hace dos veranos estuve en un campus que organizó el club y pedí entrenar a las más pequeñitas, entre las que estaban dos alevines. Por sus cualidades técnicas, por cómo se movían y las ganas y la ilusión que tenían, hablé personalmente con Juan Manuel Campos, el máximo responsable del club. Si se trabajaba bien con ellas, son dos niñas que creo que pueden llegar lejos. La base hay que explotarla un poquito más, porque hay gente que puede llegar. Pero hay que ayudarlas a evolucionar, como hicieron conmigo en su momento.

Con Marcos Dreyer en el banquillo la temporada pasada fue espectacular, pero este año desde la llegada de Fran Carballo el equipo ha experimentado una progresión increíble. ¿Qué importancia ha tenido él y el resto del cuadro técnico en esta exitosa campaña que lleva el equipo?

Destaco las ganas y la ilusión con las que Fran asumió este proyecto. Nos habíamos estancado y él asumía su primer reto como entrenador principal en la máxima categoría, al frente de un equipo que estaba formado para ser campeón. Tuvo mucha presión y la ha llevado muy bien, estoy muy contenta con su aptitud. Nos hace trabajar duro cada día y puedo decir que, incluso, somos mejores cuando entrenamos que cuando jugamos. Nos ha transmitido una motivación, unas ganas y una garra diferentes a la que teníamos antes.

«En la final de la Copa nos sentimos abandonadas, en el palco no hubo nadie de las instituciones»

¿Piensa que se ha superado ya la desigualdad entre el deporte masculino y femenino en todos los estamentos del deporte y en la sociedad?

No. Juan Manuel Campos -alma máter del Olímpico- siempre intenta sacar recursos, incluso de donde no hay, para que nosotras nos sintamos más valoradas. En ocasiones, como cuando ganamos un título y tenemos que hacer las visitas institucionales, hemos pedido mejoras y que se nos valore igual que a los equipos masculinos. Pero por lo que tengo entendido, eso no se ha dado y es algo que nos merecemos. Estamos consiguiendo algo que antes nadie ha logrado. Si tanto hablamos de igualdad en el deporte, creo que es necesario demostrarlo en todos los ámbitos, no solo en lo económico, que también, porque esta es nuestra carrera y nos tiene que facilitar las cosas a la hora de poder vivir del voleibol. Depende de otros factores también, como el tener la misma visibilidad en los medios de comunicación, que se nos eche esa manilla que en el voleibol todavía no se da. Para nosotras fue decepcionante, por ejemplo, que durante la final de la Copa de la Reina no hubiera presencia de representantes de las instituciones públicas en el palco, como si las hubo por ejemplo en otras finales. En ese caso en particular nos sentimos abandonadas, porque creo que nos lo merecíamos tanto como ellos. Circunstancias como esa nos hace ver que no estamos en igualdad de condiciones.

¿Aspiran a poder volver a jugar la Champions si finalmente consiguen revalidar el título de la Liga Iberdrola?

Nosotras por supuesto que siempre queremos medirnos a los mejores equipos, y todos ellos juegan en la Champions. Pero al final todo depende de que las instituciones públicas apuesten por nosotras y nos ayuden económicamente para poder reforzar al equipo para poder competir bien en Europa, e intentar dejar el nombre de Gran Canaria lo más arriba posible.

Suscríbete para seguir leyendo