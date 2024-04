Al CV Hidramar Gran Canaria le toca remontar en la 'Roca'

Sensación de déjà vu. Igual que sucediera el curso pasado, el Hidramar se ve obligado a tener que remontar en casa ante el Cajasol tras un mal partido en Dos Hermanas que deja a las discípulas de Fran Carballo sin red. Perder ante las nazarenas en casa este sábado (18.00 horas) supondría el adiós a la competición. Pero, ganar forzaría un tercer encuentro en casa en el que el ganador accedería a la final por el título.

Las casualidades no existen. Al igual que el Olímpico cedió en el primer partido tras un mes de parón, el otro cabeza de serie, el Avarca de Menorca, sufría el mismo destino a manos del Haris y caía por 3-0 en La Laguna, ante un equipo más rodado y con el factor cancha a favor.

Con la duda de Mila Collar tras su lesión de tobillo en la primera vuelta, el Hidramar afronta el partido ante el Cajasol como lo que es, una final en toda regla para seguir vivas en la competición. Al refugio del CID, las grancanarias esperan retomar su mejor juego, que se vio por momentos durante el primer set en tierras andaluzas, para poder enderezar una eliminatoria en la que la ventaja es ahora de su rival.

En el primer partido ante las sevillanas destacó la central norteamericana Anna Walsh con 23 puntos; mientras que en el bando del Olímpico la mejor volvió a ser Sulián Matienzo con 22.

Fran Carballo: "Debemos afrontar estos dos partidos ante el Cajasol como si fuera la Copa de la Reina"

El entrenador del CV Hidramar Gran Canaria considera que su equipo llega preparado a este segundo duelo de semifinales del playoff: "De físico estamos bien, llevamos varias semanas entrenando a muy buen nivel, por lo que no preveíamos que pudiera suceder lo que finalmente nos pasó en el primer partido. Pienso que nos pasó factura la inactividad, porque somos irregulares. El trabajo durante la semana se ha centrado más en recuperar anímicamente a las jugadoras, porque físicamente están bien, en los entrenos también y se trata de hacerlas ve que se puede remontar igual que lo hicimos la temporada pasada y volver a meternos en la final".

En opinión de Fran Carballo, la derrota en Dos Hermanas se debió a una mezcla de todo, porque "Cajasol hizo su partido, defendieron muchísimo, sacaron muchos balones y eso creó desesperación en nuestro equipo y que no jugáramos a nuestro verdadero nivel, fue por una parte por el buen hacer de Cajasol y por otro lado, porque nosotras bajamos los brazos".

A lo largo de la semana se ha trabajado según el estratega grancanario en "reducir los errores, porque allí cometimos el doble que ellas, hacerlas entender que aunque estemos abajo en el marcador no podemos tirar el set, sino que debemos de seguir luchando para ganarlo".

En cuanto al tobillo de Mila Collar -lesionada en el quinto set del primer partido ante las nazarenas-, Carballo afirma que es duda: "no lo sabemos todavía, se va a probar un poco para ver como reacciona".

Por último, en cuanto a las claves para levantar la eliminatoria, el técnico amarillo considera que es clave tomarlo "como si fuera la Copa de la Reina, tienes que pensar en el primer partido, hacerlo perfecto y al día siguiente afrontar un segundo partido que también hay que hacerlo perfecto, vamos a intentar en nuestra casa y sobre todo si viene gente a ayudarnos para conseguirlo".

Saray Manzano: "La clave pasa por tener paciencia y no querer terminar rápido cada punto"

Para la capitana del CV Hidramar Gran Canaria en el primer encuentro el equipo salió "con confianza, pero en el segundo set tuvimos un pequeño descontrol que pudo deberse a la falta de competición, eso nos pasó algo de factura, aunque volvimos a ganar el tercero, pero el cuarto nos costó". "Sabíamos que podía pasar porque el año pasado ya nos sucedió, pero no tiene porque afectarnos este fin de semana, tenemos que salir al 200% con actitud y ganas de ganar este partido para poder jugar el domingo y pelear por el pase a la final, que es por lo que hemos estado trabajando toda la temporada", añade.

Saray Manzano considera que anímicamente "el equipo se encuentra bien, al final la derrota era algo que esperábamos que podría esperar, aunque no fue como el año pasado en el que perdimos por 3-0 y no lo vimos llegar, pero este año fue cosa nuestra, cuando lo controlamos estaba de nuestra parte y cuando no lo hicimos, cometimos muchos errores que nos jugaron una mala pasada, pero sabemos lo que tenemos que hacer, ahora más que nunca sabemos que es el sábado o ya no hay más y la gente está preparada".

En su opinión, el de mañana es "como cualquier partido en el que te juegas la vida, es todo a un partido, si perdemos nos vamos a casa y pienso que ninguna se quiere ir ya a casa, y sabemos lo que nos jugamos, por lo que pienso que la gente va a tener una actitud diferente, porque es una oportunidad".

Para Manzano las claves pasan por "tener paciencia y no pretender acabar cada punto a la primera, somos un equipo con capacidad para hacer jugadas largas, aunque la gente piense que somos un equipo de pim-pam, entrenamos cada día para tener la capacidad de aguantar en jugadas largas y tenemos jugadoras capaces de terminar después de una jugada larga, pero creo que la base está en tener paciencia, la cabeza fría en todo momento, hacer lo que entrenamos cada día y querer, porque al final la ilusión que tengamos en ganar ese partido y la confianza en cada compañera será fundamental para ganar este partido".

Saray Manzano, capitán del CV Hidramar. / LP/DLP

Durante la semana, la capitana amarilla resalta que "hemos tenido bastantes días libres porque al final saturarnos la mente tampoco nos ayuda en nada y este descanso nos vino bastante bien, nos hemos centrado en ver lo que no hicimos como teníamos que haberlo hecho y corregirlo, al final tenemos que soltarnos en la cancha y hacer lo que hemos entrenado".

Por último Manzano invita a la afición, recordando que "cada persona que ha venido nueva a vernos siempre lo ha disfrutado y se va a animar a venir más veces, les animo que vengan a tirar de nosotras para ayudarnos a ganar este partido, que estoy segura que va a ser un partidazo y que repitan el domingo, porque estoy segura de que serán dos partidos porque lo vamos a conseguir, que disfruten con nosotras y que podamos sentir su calor en la grada".