Después del apoteósico final de campeonato que se vivió en el Gran Premio de Abu dabi, donde el holandés Max Verstappen conquistó el título Mundial de Fórmula 1 en la última vuelta por delante del británico Lewis Hamilton, son muchas las voces que hablan de una posible retirada del heptacampeón del mundo.

El último en salir a la palestra ha sido el ex CEO Bernie Ecclestone, que reconoció haber comentado el futuro del piloto de Mercedes con su padre Anthony Hamilton: "Hace un par de días hablé con su padre, y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo, así que solamente hablamos de negocios"

A su vez, también dio su opinión y se aventuró a hablar de la posible decisión del piloto: "Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande, y le entiendo. Ahora, empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla su sueño y sea un emprendedor en la moda".

Todavía queda tiempo, pero parece que la decisión de Hamilton está tomada.