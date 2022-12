El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, denunciado por acoso laboral

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, ha sido denunciado por un empleado público por un presunto caso de acoso laboral dentro de la institución. La acusación ha sido formalizada por parte de un miembro de su departamento, el jefe del servicio de Deportes del Instituto Insular, Agustín Morales, que no ha querido pronunciarse por el momento sobre el asunto. La demanda ya ha sido tramitada y remitida a la corporación.

La denuncia por acoso laboral se suma a la serie de controversias que han acompañado a Castellano desde su nombramiento. Algunas de ellas, incluso, con miembros de su mismo partido político, el PSOE. El penúltimo conflicto tuvo lugar hace dos semanas con el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, que solicitó su cese tras dejar al municipio fuera de un reparto de 10 millones de euros para el plan de inversiones en instalaciones deportivas. La distribución de esta partida excluyó, a su vez, a otros municipios como Teror, Guía, Artenara o Las Palmas de Gran Canaria.

El consejero justificó la medida argumentando que los ayuntamientos citados no habían actualizado los precios de los proyectos ya presentados a las circunstancias del sobrecoste actual de los materiales de construcción, por lo que quedaron fuera todos aquellos que no lo habían adaptado. No obstante, el consistorio aruquense echaba en cara a Castellano no haber aclarado estos puntos en las reuniones que tuvo con el concejal y que han dejado al municipio solo con los fondos no gastados de cara al próximo año.

Plan estratégico

«Es un plan estratégico de subvenciones arbitrario y hecho con mala fe, no teniendo en cuenta criterios objetivos y dejando fuera al Ayuntamiento de Arucas. No queremos ni más ni menos de lo que se merece Arucas, por este desagravio solicitamos al presidente del Cabildo -Antonio Morales- el cese inmediato del Consejero de Deportes por el maltrato recibido a nuestro municipio», rezaba el comunicado remitido por el Ayuntamiento.

Este enfrentamiento generó múltiples acusaciones públicas entre los socios de gobierno del Cabildo insular, pero no es la única polémica que ha dejado entrever las tensiones de sus miembros hacia Castellano. El pleno celebrado el pasado 30 de septiembre fue una de las pruebas de la desconfianza del tripartito hacia su gestión, después de que la propuesta que presentó para conceder la compatibilidad laboral a la gerente del Instituto Insular de Deportes generara dudas por las irregularidades administrativas que alegaban los expertos consultados.

Incompatibilidades

El proceso pretendía permitir a la gerente, María de los Ángeles Ramos Guillén, compaginar su cargo en el Cabildo con el ejercicio privado de la abogacía, algo que no está permitido. Las incongruencias de la propuesta llevaron a que, tras las recomendaciones de los servicios jurídicos del Cabildo, fuera rechazada. Al terminar las votaciones, uno de los consejeros de la oposición exclamó: «Que se maten entre ellos».

Antes de esto, el nombramiento de Ramos Guillén como gerente ya supuso una serie de trabas, pues fue paralizado por el Gobierno insular hasta en dos ocasiones porque la propuesta de Castellano generó dudas legales entre sus miembros. En la segunda votación que tuvo lugar en enero, el consejero presentó el mismo informe favorable de una responsable técnica de su partido que ya había sido adjuntado y rechazado en diciembre, por lo que el proceso quedó una vez más en el aire. Finalmente, en febrero fue elegida para cubrir la vacante, que había estado libre durante un año.